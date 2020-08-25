Теперь журнал «Мир фантастики» и другие товары Hobby World можно забрать в «Пятерочке»

Издательство Hobby World объявило о сотрудничестве с компанией 5Post, благодаря которому вы сможете получить заказы от Hobby Games и «Мосигра» намного быстрее и удобнее.
Конечно, в их числе журнал «Мира фантастики». Напомним, что в середине августа в продажу поступил 201 номер — про магию и технологии.
Посылки можно забрать в 10500 магазинах «Пятерочка» в 65 регионах страны. Для этого на сайте интернет-магазина при выборе варианта доставки отметить ближайший магазин. Отметим, что после получения SMS у покупателя будет 3 дня, чтобы получить заказ.
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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