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    Журнал
    #номера

    Мир фантастики №201 (август 2020)

    10 августа 2020
    Кот-император
    10.08.2020
    17305
    4 минуты на чтение
    #номера

    Этот номер «Мира фантастики» балансирует на грани магии и технологии. Центральным материалом стал рассказ о вселенной Shadowrun — настольной ролевой системы, где в высокотехнологичный мир внезапно вернулась магия: орки работают на корпорации, дварфы хакают местную Матрицу, а дракон баллотируется в президенты! Следом мы отправимся на экскурсию по местам, описанным в книгах Рэя Брэдбери, — 22 августа исполняется ровно сто лет со дня его рождения. Поговорим о такой чудесной штуке, как реткон, которая позволяет создателям исправлять прошлое ваших любимых героев и менять границы того, что мы привыкли считать каноном. Расскажем о книгах-артефактах, утраченных кинолентах, культовых RPG «Готика» и The Elder Scrolls: Arena, о сериале «Легион» и даже о тёмной материи, — а вы уж сами для себя решайте, чего в этих статьях больше, магии или технологии. Приятного чтения!

    Мир фантастики №201 (август 2020) 8

     

    В номере

    • Мир Shadowrun — Матрица, эльфы и государства шаманов.
    • 30 лет невероятных приключений: юбилей у «Билла и Теда».
    • Имя ему «Легион»! 10 причин влюбиться в этот супергеройский сериал.
    • Медицина будущего. Как будут лечить наших детей и внуков.
    • Всё для купола! Ретроспектива ролевой серии «Готика».

    А также:

    Рецензии на новые книги Генри Лайона Олди, Сэмюела Дилэни, Тэда Уильямса, Глена Кука и других • утраченная кинофантастика • интервью с художником Миливоем Цераном • рассказ Дмитрия Сошникова • комикс Александра Ремизова • и кое-что ещё.

    Иллюстрация на обложке:

    © 2020 The Topps Company, Inc. Художник Benjamin Giletti

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    С 2019 года «Мир фантастики» выходит в издательстве Hobby World. На данной странице содержится регулярно пополняемый список магазинов, в которых можно купить журнал. Цена журнала везде одинаковая — 290 рублей для обычных журналов и 590 рублей для спецвыпусков (без учёта доставки).

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    • Номера, выпущенные до 2019 года, доступны только в магазине Journalshop.
    • Цифровые версии в PDF, на планшетах и мобильных телефонах не планируются. Если у вас осталась действующая подписка в Google Play — запросите возврат средств.

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    В продаже с 14 августа.
    Следующий номер выйдет 11 сентября.

    Мир фантастики №201 (август 2020) 7
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    Мир фантастики №201 (август 2020) 5
    Мир фантастики №201 (август 2020) 2
    Мир фантастики №201 (август 2020) 1
    Мир фантастики №201 (август 2020)
    Полное содержание номера
    1 Слово главного редактора

    Мир фантастики №201 (август 2020) 3
    Спецматериалы
    4 Мир Shadowrun
    Союз фэнтези и киберпанка
    Рассказываем про мир, где драконы сочетаются с корпорациями, Матрица с магией, а имплантаты — с классическими фэнтезийными расами.

     

    Врата миров
    14 Теория
    Как изменить мир с помощью реткона
    Культовый персонаж десять лет назад постил грубые твиты? Для реализации крутой сюжетной арки совершенно необходимо ввести его родственника, о котором никто никогда не слышал? Нужен сиквел, а все сюжетные узлы разрублены? Вам на помощь придёт реткон!

    20 Далёкие берега
    Фантастическая география Рэя Брэдбери
    В честь столетия со дня рождения Брэдбери поговорим о невымышленных городах и странах, которые под его пером становились сказочными королевствами, полными бесценных сокровищ. О Гринтауне, переехавшем на Марс, о Голливуде, растворившемся в собственных грёзах, о Мексике, неожиданно перекликающейся с Ирландией. О скитаньях вечных и о Земле.

     

    Книжный ряд
    28 Рецензии на книги
    Генри Лайон Олди «Карп и дракон. Книга 2. Рассказы ночной стражи» • Сэмюел Дилэни «Вавилон-17. Пересечение Эйнштейна» • Тэд Уильямс «Империя травы» • Глен Кук «Портал теней» • Ребекка Куанг «Республика Дракон» и другие книги.

    46 Контакт
    Стивен Эриксон
    Беседуем с автором «Малазанского цикла» о его книгах, крупных фэнтезийных сериях и внеземных цивилизациях.

    50 Жанры
    Артбуки как произведения искусства
    Рассказываем о самых любопытных артбуках, создатели которых не просто соединили текст и красивые изображения, а вдохнули в книжные артефакты жизнь, заманив читателя в по-настоящему волшебный мир.

    Видеодром
    54 Ретроспектива
    Легенды о потерянных фантастических фильмах
    Девяносто процентов всех американских фильмов, снятых между 1891 и 1929 годами, просто исчезли. Почти сорок лет истории кинематографа, работы целых поколений актёров и режиссёров, десятки тысяч картин канули в Лету. Как же так получилось? И какие ленты киноведы разыскивают упорнее всего?

     

    60 Сериал
    «Легион»
    В 2017 году на канале FX стартовал «Легион»: сериал о мутанте с шизофренией, три сезона красоты, абсурда и восхитительной неоднозначности. Как бы громко это ни звучало, в сравнении с этой историей блекнут не только шоу, официально вошедшие в киновселенную Marvel, но и другие сериалы про супергероев, да и не только сериалы. Приводим десять причин влюбиться в «Легион».

    66 Классика
    «Невероятные приключения Билла и Теда»
    Незамысловатая история о парочке старшеклассников, путешествующих во времени, покоряет обаянием незамутнённых героев, безбашенным юмором на грани абсурда, а главное — сногсшибательной энергией и оптимизмом, и ещё свойственной только молодости верой в то, что от тебя действительно зависит судьба человечества. Накануне выхода триквела вспоминаем, как придумали, сняли и едва не потеряли «Невероятные приключения Билла и Теда».

    72 Современники
    Иэн Холм
    19 июня 2020 года умер актёр Иэн Холм. Он прожил долгую и насыщенную жизнь, и, хотя в его более чем полувековой карьере почти нет главных ролей, он всё равно успел создать немало запоминающихся образов — от Бильбо Бэггинса и андроида Эша до короля Лира и Наполеона. В этой статье мы собрали десять лучших ролей замечательного актёра.

    Игровой клуб
    76 История шедевра
    Как создавалась The Elder Scrolls: Arena
    The Elder Scrolls многие любят за обилие возможностей. Огромный открытый мир, горы оружия, магия, драконы, редкий шанс стать вампиром, наконец! Но даже Skyrim — самая популярная игра серии — по масштабу уступает «Арене», родоначальнице вселенной Древних Свитков. Эта RPG во многом опередила время и поражала игроков невероятной свободой.

     

    82 Ретроспектива
    История серии «Готика»
    Недавно анонсировали начало работы над ремейком игры Gothic — это хороший повод оглянуться назад и посмотреть, что же эта ролевая серия когда-то из себя представляла и как она себя чувствует сегодня.

    Машина времени
    88 Космос
    Что такое тёмная материя и как её найти
    Все мы хотя бы раз слышали о тёмной материи — говорят, что учёные на протяжении многих десятилетий пытаются разгадать её тайны, но пока не сильно продвинулись. Почему же в таком случае они до сих пор уверены в её существовании?

    92 Назад в будущее
    Медицина завтрашнего дня
    Мы не теряем надежды, что учёные однажды изобретут «умные таблетки», робоврачей, лечебные капсулы, пусть даже такая надежда мало чем отличается от веры в чудо. Однако медицина — это не только лекарства и технологии Это совокупность знаний и практик, связанная почти со всеми аспектами человеческой жизни. Попробуем порассуждать о том, какие тенденции в медицине есть уже сегодня и во что они могут вылиться завтра.

    Фан
    110 Художник
    Миливой Церан
    Этот хорватский художник известен прежде всего своими работами для Magic: The Gathering, но в его портфолио полно других знаковых проектов, от Pathfinder и Hearthstone до иллюстраций к книгам по «Звёздным войнам» и собственного артбука по скандинавской мифологии. Беседуем с художником и любуемся его работами.

     

    110 Рассказ
    Дмитрий Сошников «Лучшие из лучших»
    Рассказ о светлом будущем, где музыка объединяет людей и роботов.

    112 Зона комикса
    Александр Ремизов «Идеальное решение»
    Ретконы… Ретконы повсюду!

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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