Мир фантастики №201 (август 2020)

Этот номер «Мира фантастики» балансирует на грани магии и технологии. Центральным материалом стал рассказ о вселенной Shadowrun — настольной ролевой системы, где в высокотехнологичный мир внезапно вернулась магия: орки работают на корпорации, дварфы хакают местную Матрицу, а дракон баллотируется в президенты! Следом мы отправимся на экскурсию по местам, описанным в книгах Рэя Брэдбери, — 22 августа исполняется ровно сто лет со дня его рождения. Поговорим о такой чудесной штуке, как реткон, которая позволяет создателям исправлять прошлое ваших любимых героев и менять границы того, что мы привыкли считать каноном. Расскажем о книгах-артефактах, утраченных кинолентах, культовых RPG «Готика» и The Elder Scrolls: Arena, о сериале «Легион» и даже о тёмной материи, — а вы уж сами для себя решайте, чего в этих статьях больше, магии или технологии. Приятного чтения!
В номере
- Мир Shadowrun — Матрица, эльфы и государства шаманов.
- 30 лет невероятных приключений: юбилей у «Билла и Теда».
- Имя ему «Легион»! 10 причин влюбиться в этот супергеройский сериал.
- Медицина будущего. Как будут лечить наших детей и внуков.
- Всё для купола! Ретроспектива ролевой серии «Готика».
А также:
Рецензии на новые книги Генри Лайона Олди, Сэмюела Дилэни, Тэда Уильямса, Глена Кука и других • утраченная кинофантастика • интервью с художником Миливоем Цераном • рассказ Дмитрия Сошникова • комикс Александра Ремизова • и кое-что ещё.
Иллюстрация на обложке:
© 2020 The Topps Company, Inc. Художник Benjamin Giletti
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Следующий номер выйдет 11 сентября.
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Генри Лайон Олди «Карп и дракон. Книга 2. Рассказы ночной стражи» • Сэмюел Дилэни «Вавилон-17. Пересечение Эйнштейна» • Тэд Уильямс «Империя травы» • Глен Кук «Портал теней» • Ребекка Куанг «Республика Дракон» и другие книги. 46 Контакт
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