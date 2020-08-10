Мир фантастики №201 (август 2020)

Полное содержание номера

1

Спецматериалы

4

Рассказываем про мир, где драконы сочетаются с корпорациями, Матрица с магией, а имплантаты — с классическими фэнтезийными расами.

Врата миров

14

Культовый персонаж десять лет назад постил грубые твиты? Для реализации крутой сюжетной арки совершенно необходимо ввести его родственника, о котором никто никогда не слышал? Нужен сиквел, а все сюжетные узлы разрублены? Вам на помощь придёт реткон!

20

В честь столетия со дня рождения Брэдбери поговорим о невымышленных городах и странах, которые под его пером становились сказочными королевствами, полными бесценных сокровищ. О Гринтауне, переехавшем на Марс, о Голливуде, растворившемся в собственных грёзах, о Мексике, неожиданно перекликающейся с Ирландией. О скитаньях вечных и о Земле.

Книжный ряд

28

«Карп и дракон. Книга 2. Рассказы ночной стражи» •

«Вавилон-17. Пересечение Эйнштейна» •

«Империя травы» •

«Портал теней» •

«Республика Дракон»

и другие книги.

46

Беседуем с автором «Малазанского цикла» о его книгах, крупных фэнтезийных сериях и внеземных цивилизациях.

50

Рассказываем о самых любопытных артбуках, создатели которых не просто соединили текст и красивые изображения, а вдохнули в книжные артефакты жизнь, заманив читателя в по-настоящему волшебный мир.

Видеодром

54

Девяносто процентов всех американских фильмов, снятых между 1891 и 1929 годами, просто исчезли. Почти сорок лет истории кинематографа, работы целых поколений актёров и режиссёров, десятки тысяч картин канули в Лету. Как же так получилось? И какие ленты киноведы разыскивают упорнее всего?

60

В 2017 году на канале FX стартовал «Легион»: сериал о мутанте с шизофренией, три сезона красоты, абсурда и восхитительной неоднозначности. Как бы громко это ни звучало, в сравнении с этой историей блекнут не только шоу, официально вошедшие в киновселенную Marvel, но и другие сериалы про супергероев, да и не только сериалы. Приводим десять причин влюбиться в «Легион».

66

Незамысловатая история о парочке старшеклассников, путешествующих во времени, покоряет обаянием незамутнённых героев, безбашенным юмором

на грани абсурда, а главное — сногсшибательной энергией и оптимизмом, и ещё свойственной только молодости верой в то, что от тебя действительно зависит судьба человечества. Накануне выхода триквела вспоминаем, как придумали, сняли и едва не потеряли «Невероятные приключения Билла и Теда».

72

19 июня 2020 года умер актёр Иэн Холм. Он прожил долгую и насыщенную жизнь, и, хотя в его более чем полувековой карьере почти нет главных ролей, он всё равно успел создать немало запоминающихся образов — от Бильбо Бэггинса и андроида Эша до короля Лира и Наполеона. В этой статье мы собрали десять лучших ролей замечательного актёра.

Игровой клуб

76

The Elder Scrolls многие любят за обилие возможностей. Огромный открытый мир, горы оружия, магия, драконы, редкий шанс стать вампиром, наконец! Но даже Skyrim — самая популярная игра серии — по масштабу уступает «Арене», родоначальнице вселенной Древних Свитков. Эта RPG во многом опередила время и поражала игроков невероятной свободой.

82

Недавно анонсировали начало работы над ремейком игры Gothic — это хороший повод оглянуться назад и посмотреть, что же эта ролевая серия когда-то из себя представляла и как она себя чувствует сегодня.

Машина времени

88

Все мы хотя бы раз слышали о тёмной материи — говорят, что учёные на протяжении многих десятилетий пытаются разгадать её тайны, но пока не сильно продвинулись. Почему же в таком случае они до сих пор уверены в её существовании?

92

Мы не теряем надежды, что учёные однажды изобретут «умные таблетки», робоврачей, лечебные капсулы, пусть даже такая надежда мало чем отличается от веры в чудо. Однако медицина — это не только лекарства и технологии Это совокупность знаний и практик, связанная почти со всеми аспектами человеческой жизни. Попробуем порассуждать о том, какие тенденции в медицине есть уже сегодня и во что они могут вылиться завтра.

Фан

110

Этот хорватский художник известен прежде всего своими работами для Magic: The Gathering, но в его портфолио полно других знаковых проектов, от Pathfinder и Hearthstone до иллюстраций к книгам по «Звёздным войнам» и собственного артбука по скандинавской мифологии. Беседуем с художником и любуемся его работами.

110

Лучшие из лучших»



Рассказ о светлом будущем, где музыка объединяет людей и роботов.

112

Идеальное решение»



Ретконы… Ретконы повсюду!