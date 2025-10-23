КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

The Outer Worlds 2 во всем лучше оригинала — что пишут критики

Дмитрий Кинский
23 октября 17:43
12
1 минута на чтение
The Outer Worlds 2 очень тепло приняли критики: на сайте Metacritic у нее 85 баллов из 100 возможных.
Что интересно, у первой части была такая же средняя оценка, однако журналисты уверяют, что сиквел во всех отношениях лучше оригинала.
Релиз состоится 29 октября.
IGN
Как только вы пройдете довольно слабый первый акт, The Outer Worlds 2 оттачивает формулу RPG от Obsidian и предлагает более продуманный сценарий и улучшенную боевую систему.
Eurogamer
The Outer Worlds 2 остается отличной развлекательной игрой, которая значительно лучше своей предшественницы во всех отношениях.
GameSpot
The Outer Worlds 2 ощущается как выход серии на новый уровень благодаря новые боевым возможностям и отличному развитию ролевой системы. Первая часть ощущалась как попытка Obsidian воссоздать магию апокалиптического будущего Fallout в космическом сеттинг. Вторая же закрепляет этот сеттинг как самостоятельную сущность, способную конкурировать с другими НФ-играми.
MMORPG.com
Несмотря на некоторых технические сложности, я не мог оторваться от The Outer Worlds 2. Обширные миры, практически бесконечные возможности выбора и одно из лучших в индустрии повествований. Игра сочетает в себе все, что Obsidian делала за 20 лет.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

