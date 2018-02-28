Неожиданные новости из кулуаров кинокомпании Fox. Студия работает над новой супергеройской картиной, которая будет посвящена Серебряному Сёрферу — персонажу комиксов про Фантастическую четвёрку. Об этом сообщает портал The Hollywood Reporter с ссылкой на свои источники.

Над сюжетом фильма работает автор комиксов Брайан К. Вон (космическое фэнтези «Сага»). «Мы движемся семимильными шагам», — утверждает один из инсайдеров THR, который задействован в проекте.

По словам издания, кинокомпания разрабатывает две «тайных картины» о супергероях с рейтингом R (18+). Одна из них — это уже упомянутый «сольник» Серебряного Сёрфера, а вот другая — проект продюсера Ноя Хоули (сериалы «Фарго» и «Легион»). Он готовит фильм про суперзлодея Доктора Дума. Никаких других подробностей об этих картинах нет.

THR уточняют, что сейчас у студии в разработке целый ряд фильмов по вселенной «Люди Икс». В этом году выходят «Дэдпул 2» (17 мая) и «Люди Икс: Тёмный феникс» (1 ноября). На следующий год перенесли спин-офф «Новые мутанты» (21 февраля) и «Гамбита» (6 июня, но проект опять потерял постановщика). По словам издания, уже этой осенью начнутся съёмки боевика «Оружие Икс», в котором появятся Дэдпул и Кейбл. Главный вопрос, которым задаются журналисты: что же будет с этой вселенной после закрытия сделки между Fox и Disney?

По словам опрошенных сотрудников, работа кипит вовсю и никто пока не собирается сворачивать проекты. Скорее всего, позже Disney самостоятельно оценят, насколько грядущие фильмы могут быть потенциально успешными и уже потом примут решение, снимать их или нет. Хотя к этому времени что-то из списка да наверняка выйдет на экраны.