Kadokawa опубликовала новый тизер-трейлер второго сезона «Восхождения в тени» (или Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute!), который, судя по всему, будет несколько мрачнее первого.

По сюжету парень по имени Минору Кагэно перерождается в другом мире, где он становится героем, который предпочитает работать из закулисья.

Режиссером выступает Кадзуя Наканиси, работавший над анимацией в «Re:Zero. Жизнь с нуля в альтернативном мире». А Макото Иино, приложивший руку к «Истории монстров» и «Коду Гиасс», отвечает за дизайн персонажей.

Премьера состоится в октябре — точной даты пока нет.