Kadokawa опубликовала новый тизер-трейлер второго сезона «Восхождения в тени» (или Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute!), который, судя по всему, будет несколько мрачнее первого.
По сюжету парень по имени Минору Кагэно перерождается в другом мире, где он становится героем, который предпочитает работать из закулисья.
Режиссером выступает Кадзуя Наканиси, работавший над анимацией в «Re:Zero. Жизнь с нуля в альтернативном мире». А Макото Иино, приложивший руку к «Истории монстров» и «Коду Гиасс», отвечает за дизайн персонажей.
Премьера состоится в октябре — точной даты пока нет.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
Александр Ремизов
-
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.