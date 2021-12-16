Топ-10 самых ожидаемых фильмов в 2022 году по версии пользователей IMDb

Портал IMDb опубликовал список из 10 самых ожидаемых фильмов в 2022 году по версии пользователей сайта.
На первом месте оказался «Бэтмен» Мэтта Ривза, который изначально должен был выйти в этом году. Следом за ним идет новая часть хоррора «Крик», а замыкает тройку лидеров супергеройский блокбастер «Тор: Любовь и гром».
Так выглядит весь топ-10:
- «Бэтмен»;
- «Крик»;
- «Тор: Любовь и гром»;
- «Топ Ган: Мэверик»;
- «Убийцы цветочной луны»;
- «Мир юрского периода: Власть»;
- «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»;
- «Миссия невыполнима 7»;
- «Анчартед: На картах не значится»;
- «Флэш».
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