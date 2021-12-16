Топ-10 самых ожидаемых фильмов в 2022 году по версии пользователей IMDb

Портал IMDb опубликовал список из 10 самых ожидаемых фильмов в 2022 году по версии пользователей сайта.

На первом месте оказался «Бэтмен» Мэтта Ривза, который изначально должен был выйти в этом году. Следом за ним идет новая часть хоррора «Крик», а замыкает тройку лидеров супергеройский блокбастер «Тор: Любовь и гром».

Так выглядит весь топ-10: