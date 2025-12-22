Трейлер «Одиссеи» Кристофера Нолана

Universal опубликовала первый полноценный трейлер «Одиссеи», в основу которой легла одноименная поэма древнегреческого поэта Гомера.
Режиссером выступил Кристофер Нолан, а главные роли исполнили Мэтт Деймон, Том Холланд, Роберт Паттинсон, Шарлиз Терон, Зендая, Джон Бернтал, Эллиот Пейдж и не только.
Ранее в сеть слили пролог «Одиссеи», в котором показана сцена с Троянским конём: Одиссей и его воины тайно проникают за стены Трои, убивают её защитников и открывают ворота, после чего в город заходит армия во главе с Агамемноном.
Фанаты отмечают, что отрывок смотрится увлекательно и кинематографично. Но у многих возникли вопросы к доспехам персонажей. Так, Агамемнона за его чёрный шлем сравнивают с Бэтменом.
Премьера состоится 17 июля 2026 года.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.