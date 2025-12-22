КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Фильм «Бегущий человек»: сравнение с книгой и предыдущей экранизацией
«Аватар: Пламя и пепел»: объясняем, что не так с этим прекрасным фильмом
Фильм «Поймать монстра»: убойная смесь «Леона» с «Полтергейстом» и «Джоном Уиком»
Как создавался «Аватар»: «забытый» блокбастер Джеймса Кэмерона

Классика

Лучшие исекаи в кино и сериалах Азии
Фильму «Троя» — 20 лет! Прошёл ли он проверку временем?
Новости

Трейлер «Одиссеи» Кристофера Нолана

Дмитрий Кинский
22 декабря 17:09
1 минута на чтение
Universal опубликовала первый полноценный трейлер «Одиссеи», в основу которой легла одноименная поэма древнегреческого поэта Гомера.
Режиссером выступил Кристофер Нолан, а главные роли исполнили Мэтт Деймон, Том Холланд, Роберт Паттинсон, Шарлиз Терон, Зендая, Джон Бернтал, Эллиот Пейдж и не только.

Ранее в сеть слили пролог «Одиссеи», в котором показана сцена с Троянским конём: Одиссей и его воины тайно проникают за стены Трои, убивают её защитников и открывают ворота, после чего в город заходит армия во главе с Агамемноном.

Фанаты отмечают, что отрывок смотрится увлекательно и кинематографично. Но у многих возникли вопросы к доспехам персонажей. Так, Агамемнона за его чёрный шлем сравнивают с Бэтменом.
Премьера состоится 17 июля 2026 года.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

Рекомендуем
В сети впервые опубликовали неизданное стихотворение Набокова о Супермене. Мы его перевели
Журнал «Мир фантастики»: подписка на 2026 год стартовала!
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Мир фантастики № 265 (декабрь 2025)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Лучшее научно-фантастическое аниме»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

В новой The Legend of Zelda могут появиться элементы мусоу-экшена

Новости

Братья Андреасян показали второй трейлер экранизации «Сказки о царе Салтане»
Премьера в феврале.

Новости

Первый тизер фильма «Оглянись» по ваншоту Тацуки Фудзимото

Новости

Blizzard решила выпускать по два крупных релиза каждый год
Акцент на старых франшизах.

Новости

«Аватар: Пламя и пепел» рвёт прокат, но это худший результат для «Аватаров»
Хорошо, но не рекорд.

Новости

Картина, впервые представившая миру «Звёздные войны», продана с аукциона за рекордные миллионы
Рекорд меча побит!

Новости

Кто сыграет Брейниака в сиквеле «Супермена»

Новости

У Clair Obscur: Expedition 33 отобрали награды с премии The Indie Game Awards 2025 из-за использования ИИ

Новости

Хидео Кодзима об ИИ: «Технологии меняются, а суть творчества остается прежним»

Новости

Где спецвыпуски и награды? Отвечаем на вопросы о крауд-кампании
FAQ по срокам, производству и доставке
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты