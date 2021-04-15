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    Новости

    Трейлеры Village и Infinite Darkness — что показали на презентации Resident Evil

    16 апреля 2021
    Дмитрий Кинский
    16.04.2021
    334
    0 минут на чтение
    Трейлеры Village и Infinite Darkness — что показали на презентации Resident Evil 1

    Capcom провела обещанную 20-минутную презентацию Resident Evil — с упором на Village и другие проекты во франшизе.

    Новый трейлер

    Так, разработчики показали сюжетный трейлер игры, в котором Итан сталкивается с Леди Димитреску, оборотнями и другими персонажами.

    Релиз состоится 7 мая на PS4, PS5, Xbox One, XSX/S и ПК.

    Расписание

    Capcom собирается выпустить несколько демоверсий RE8: действие одной развернется в деревне, а другой — в замке. Пользователи PlayStation получат доступ к ним 18 и 24 апреля соответственно. На остальных платформах они появятся 2 мая.

    Оборотни и джентльмены

    Трейлер демоверсий

    Режим «Наемники»

    В Resident Evil Village вернется режим «Наемники» (Mercenaries), в котором игрок должен выполнять задания и отстреливать противников.

    Трейлер Infinite Darkness

    Без тизер-трейлера анимационного сериала Resident Evil: Infinite Darkness, действие которого развернется после событий RE4, не обошлось.

    Премьера состоится в июле — точной даты нет.

    Resident Evil 4 для VR

    Студия Armature и Oculus работают над VR-версией Resident Evil 4. Подробностями о проекте поделятся 21 апреля.

    Dead by Daylight x Resident Evil

    В Dead by Daylight будет кроссовер с Resident Evil. Детали новой главы разработчики раскроют в течение мая.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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