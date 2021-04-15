Трейлеры Village и Infinite Darkness — что показали на презентации Resident Evil

Capcom провела обещанную 20-минутную презентацию Resident Evil — с упором на Village и другие проекты во франшизе.

Новый трейлер

Так, разработчики показали сюжетный трейлер игры, в котором Итан сталкивается с Леди Димитреску, оборотнями и другими персонажами.

Релиз состоится 7 мая на PS4, PS5, Xbox One, XSX/S и ПК.

Расписание

Capcom собирается выпустить несколько демоверсий RE8: действие одной развернется в деревне, а другой — в замке. Пользователи PlayStation получат доступ к ним 18 и 24 апреля соответственно. На остальных платформах они появятся 2 мая.

Трейлер демоверсий

Режим «Наемники»

В Resident Evil Village вернется режим «Наемники» (Mercenaries), в котором игрок должен выполнять задания и отстреливать противников.

Трейлер Infinite Darkness

Без тизер-трейлера анимационного сериала Resident Evil: Infinite Darkness, действие которого развернется после событий RE4, не обошлось.

Премьера состоится в июле — точной даты нет.

Resident Evil 4 для VR

Студия Armature и Oculus работают над VR-версией Resident Evil 4. Подробностями о проекте поделятся 21 апреля.

Dead by Daylight x Resident Evil

В Dead by Daylight будет кроссовер с Resident Evil. Детали новой главы разработчики раскроют в течение мая.

Запись трансляции