Ура, разработка Dragon Age 4 проходит гладко

Редактор VentureBeat Джефф Грабб рассказал в рамках подкаста Giant Bomb GrubbSnax, что разработка новой Dragon Age в BioWare идет гладко.

Пока что все идет строго по плану и студия укладывается в собственный график производства.

Насколько я знаю, Dragon Age 4 находится в хорошей форме. Разработчики достигают поставленных целей. И в целом производство идет по графику.

Что касается релиза, то он состоится как минимум через 18 месяцев — то есть, во второй половине 2023 года или даже позднее.

До релиза осталось как минимум 18 месяцев. Так что игра точно не выйдет в начале 2023 года. Может, в конце 2023-го. Это самый ранний срок, когда стоит ждать игру.

Напомним, EA на фоне успеха Star Wars Jedi: Fallen Order распорядилась вырезать из Dragon Age 4 все мультиплеерные элементы.