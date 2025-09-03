КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Какие фильмы смотреть в сентябре 2025? Мировые премьеры
Какие фильмы смотреть в кино в сентябре 2025? У нас — раньше, чем в Америке!
«Орудия» Зака Креггера: избегайте спойлеров!
«Рыжая Соня»: дешёвый пилот несостоявшегося сериала, который зачем-то выпустили в кино

Классика

Что такое экохоррор: цветочки, не ешьте меня!
10 лучших ролей Иэна Холма: хоббит, андроид, Наполеон, маньяк
Новости

В Lineage 2 Essence расцвела Кровавая Роза. Это новый гибридный класс!

Дмитрий Кинский
3 сентября 19:27
70
1 минута на чтение
Lineage 2 Essence получила обновление RoseVain на платформе «Фогейм», с которым в игру добавили гибридный класс под названием Кровавая Роза.
Он сочетает магическую защиту с мастерством владения кинжалом и специализируется на контроле противников.
Также в MMORPG появился новый страж — ледяная ведьма Глассия, которая помогает игроку физическими и магическими атаками, что накладывают эффект оледенения и повышают критический урон.
Без новых подземелий не обошлось: Гнездо Фафуриона на основных серверах и Храм Ифрита на специальных.
А еще до 17 сентября игроки могут бесплатно получить ценные награды вроде книг заклинаний, свитков, руды и не только.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

