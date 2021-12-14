В Москве открылся официальный магазин по «Гарри Поттеру»!

14 декабря в Центральном детском магазине на Лубянке при поддержке Warner Bros. Consumer Products открылся первый официальный (и, увы, временный) магазин по «Гарри Поттеру».

Это событие приурочено к 20-летию франшизы и скорому выходу новогоднего спецэпизода с актерами.

В нем продаются одежда, игрушки, сувениры и фирменные сладости от брендов вроде Lego, Spin Master, Mattel, Funko, Hatber, «Эксмо» и так далее.

Без нескольких фотозон дело не обошлось. К примеру, можно сделать фото на платформе 9¾ с той самой тележкой!