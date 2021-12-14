В Москве открылся официальный магазин по «Гарри Поттеру»!

14 декабря в Центральном детском магазине на Лубянке при поддержке Warner Bros. Consumer Products открылся первый официальный (и, увы, временный) магазин по «Гарри Поттеру».
Это событие приурочено к 20-летию франшизы и скорому выходу новогоднего спецэпизода с актерами.
В нем продаются одежда, игрушки, сувениры и фирменные сладости от брендов вроде Lego, Spin Master, Mattel, Funko, Hatber, «Эксмо» и так далее.
Без нескольких фотозон дело не обошлось. К примеру, можно сделать фото на платформе 9¾ с той самой тележкой!
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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