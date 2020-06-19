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    В октябре выйдет бестиарий по «Тёмному кристаллу». В нём более 200 иллюстраций!

    19 июня 2020
    Кот-император
    19.06.2020
    2132
    1 минут на чтение

    В октябре в продажу поступит новая книга по вселенной «Тёмного кристалла», созданного режиссёром Джимом Хэнсеном и дизайнером Брайаном Фраудом.

    The Dark Crystal Bestiary: The Definitive Guide to the Creatures of Thra — объёмный артбук-путеводитель за авторством Адама Чезаре, в который вошли более 200 иллюстраций нидерландской художницы Ирис Компиет (Iris Compiet) и предисловие Брайана и Венди Фрауд. Иллюстраций самого Фрауда нет.

    Вот какой получилась обложка:

    В октябре выйдет бестиарий по «Тёмному кристаллу». В нём более 200 иллюстраций! 1

    А вот такие внутри книги развороты, на котором запечатлены обитатели Тра:

    В октябре выйдет бестиарий по «Тёмному кристаллу». В нём более 200 иллюстраций! 7 В октябре выйдет бестиарий по «Тёмному кристаллу». В нём более 200 иллюстраций! 5 В октябре выйдет бестиарий по «Тёмному кристаллу». В нём более 200 иллюстраций! 4 В октябре выйдет бестиарий по «Тёмному кристаллу». В нём более 200 иллюстраций! 3 В октябре выйдет бестиарий по «Тёмному кристаллу». В нём более 200 иллюстраций! 2 В октябре выйдет бестиарий по «Тёмному кристаллу». В нём более 200 иллюстраций!

    На полках появится 13 октября.

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    The Dark Crystal: Age of Resistance: Inside the Epic Return to Thra поступит в продажу в ноябре.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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