В октябре выйдет бестиарий по «Тёмному кристаллу». В нём более 200 иллюстраций!

В октябре в продажу поступит новая книга по вселенной «Тёмного кристалла», созданного режиссёром Джимом Хэнсеном и дизайнером Брайаном Фраудом.

The Dark Crystal Bestiary: The Definitive Guide to the Creatures of Thra — объёмный артбук-путеводитель за авторством Адама Чезаре, в который вошли более 200 иллюстраций нидерландской художницы Ирис Компиет (Iris Compiet) и предисловие Брайана и Венди Фрауд. Иллюстраций самого Фрауда нет.

Вот какой получилась обложка:

А вот такие внутри книги развороты, на котором запечатлены обитатели Тра:

На полках появится 13 октября.