В сериале «Одна из многих» все должны были ходить голыми

Кот-император
15 марта 12:35
1
1 минута на чтение
Продюсер и сценарист сериала «Одна из многих» Винс Гиллиган рассказал об одной ранней идее, от которой ему пришлось отказаться. По первоначальной задумке в мире его сериала, где человечество объединено коллективным разумом, люди отказались бы от одежды. Совсем.
Винс Гиллиган
Мы обсуждали, что им не нужно носить одежду, но всё-таки мы работаем на на НВОКанал HBO славится сериалами, рассчитанными на взрослую аудиторию.. И мы подумали, что не сможем сделать этого со всеми этим статистами. Не могут все раздеться. Мы решили, что они будут носить одежду чисто для защиты от солнца, холода и всего такого.
Гиллиган добавил, что они с костюмером Дженнифар Брайан в итоге решили, что все люди будут носить ту одежду, в которой их застало объединение, и что одежда будет самой простой и функциональной, лишённой индивидуальности.
Актриса Рей Сихорн не знала этой подробности и с хохотом сказала Винсу спасибо, что ей не пришлось в итоге играть вместе с 300 голыми людьми.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

