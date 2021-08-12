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    Новости

    В США отказываются вакцинироваться из-за «Я — легенда». Сценарист фильма в недоумении

    12 августа 2021
    12.08.2021
    1754
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    Недавно в США произошел случай, когда сотрудник одной компании отказался вакцинироваться из-за фильма «Я — легенда» с Уиллом Смитом в главной роли, опасаясь превратиться после этого в зомби, — эта теория заговора сейчас очень популярна в интернете.

    Поэтому сценарист картины Акива Голдсман на всякий случай решил напомнить в твиттере, что события ленты — чистая выдумка.

    Ой. Мой. Бог. Это фильм. Я его придумал. Это. Все. Нереально.

    Голдсман написал это в ответ на твит подкастера Марка Бернардина, который показал скриншот этой теории заговора, сопроводив его словами: «Мы. Всем. Умрём. Быстрее. Чем. Должны».

    К слову, в «Я — легенда» люди превращались в зомби не из-за вакцины, а из-за генетически перепрограммированного вируса, с помощью которого учёные надеялись излечить рак и который сработал не так. Вакцину же против вируса как раз и создаёт главный герой.

    Некоторые комментаторы поспешили указать Голдсману, что это-де придумал не он, а автор книги-первоисточника Ричард Мэтисон. На самом деле в книге искусственного вируса, исцеляющего рак, не было. Это объяснение придумали именно для фильма, который очень сильно отличается от книги.

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    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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