В США отказываются вакцинироваться из-за «Я — легенда». Сценарист фильма в недоумении

Недавно в США произошел случай, когда сотрудник одной компании отказался вакцинироваться из-за фильма «Я — легенда» с Уиллом Смитом в главной роли, опасаясь превратиться после этого в зомби, — эта теория заговора сейчас очень популярна в интернете.

Поэтому сценарист картины Акива Голдсман на всякий случай решил напомнить в твиттере, что события ленты — чистая выдумка.

Ой. Мой. Бог. Это фильм. Я его придумал. Это. Все. Нереально.

Голдсман написал это в ответ на твит подкастера Марка Бернардина, который показал скриншот этой теории заговора, сопроводив его словами: «Мы. Всем. Умрём. Быстрее. Чем. Должны».

К слову, в «Я — легенда» люди превращались в зомби не из-за вакцины, а из-за генетически перепрограммированного вируса, с помощью которого учёные надеялись излечить рак и который сработал не так. Вакцину же против вируса как раз и создаёт главный герой.

Некоторые комментаторы поспешили указать Голдсману, что это-де придумал не он, а автор книги-первоисточника Ричард Мэтисон. На самом деле в книге искусственного вируса, исцеляющего рак, не было. Это объяснение придумали именно для фильма, который очень сильно отличается от книги.