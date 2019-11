Valve не стала тянуть время и объявила официально — да, компания работает над новой игрой во вселенной Half-Life. Она носит подзаголовок Alyx и готовится под VR-платформу.

We’re excited to unveil Half-Life: Alyx, our flagship VR game, this Thursday at 10am Pacific Time.

Can’t wait to share it with all of you! pic.twitter.com/BupFCxSrTw

— Valve (@valvesoftware) November 18, 2019