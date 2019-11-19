Valve не стала тянуть время и объявила официально — да, компания работает над новой игрой во вселенной Half-Life. Она носит подзаголовок Alyx и готовится под VR-платформу.

We’re excited to unveil Half-Life: Alyx, our flagship VR game, this Thursday at 10am Pacific Time. Can’t wait to share it with all of you! pic.twitter.com/BupFCxSrTw — Valve (@valvesoftware) November 18, 2019

Все подробности компания обещает рассказать позднее — 21 ноября в 21:00 по московскому времени.

Согласно ранней утечке, речь идёт про приквел Half-Life 2, где игрок берёт на себя роль Аликс, спутница Гордона Фримана. Якобы разработчики всё же хотят добавить управление с мыши и клавиатуры, но прежде всего их задача — реализовать проект под VR. Согласно этой же информации, релиз намечен на март 2020-го.