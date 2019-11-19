Valve не стала тянуть время и объявила официально — да, компания работает над новой игрой во вселенной Half-Life. Она носит подзаголовок Alyx и готовится под VR-платформу.

Все подробности компания обещает рассказать позднее — 21 ноября в 21:00 по московскому времени.

Согласно ранней утечке, речь идёт про приквел Half-Life 2, где игрок берёт на себя роль Аликс, спутница Гордона Фримана. Якобы разработчики всё же хотят добавить управление с мыши и клавиатуры, но прежде всего их задача — реализовать проект под VR. Согласно этой же информации, релиз намечен на март 2020-го.

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