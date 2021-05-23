    3
    Новости

    Ведущий художник по персонажам Overwatch Рено Галан покинул Blizzard

    23 мая 2021
    23.05.2021
    324
    0 минут на чтение
    Ведущий художник по персонажам Overwatch Рено Галан покинул Blizzard 3

    Ведущий художник по персонажам Overwatch Рено Галан объявил в своих социальных сетях о том, что уходит из Blizzard. В посте он также опубликовал фотографии со времён работы в компании и поблагодарил своих коллег. Пока что он не сообщил о причине ухода и своих планов на будущее — лишь о том, что «его ждёт новое приключение».

    https://twitter.com/RenaudGaland/status/1395766839796330498?s=20

    Он начал работать в компании в 2009 году, проработав в общей сложности 12 лет. За это время он успел поучаствовать в разработке игры Titan, которая была отменена, но стала основой для игры Overwatch, самой популярной соревновательной игры в мире.

    Судя по портфолио, Рено Галан работал над оригинальным дизайном таких персонажей как Трейсер, Роковая вдова, Крысавчик, Зари, Торбьорн, Симметра и Турбосвин, а также над обновлёнными версиями Роковой вдовы, Трейсер и Ангела в Overwatch 2.

    Ведущий художник по персонажам Overwatch Рено Галан покинул Blizzard 2 Ведущий художник по персонажам Overwatch Рено Галан покинул Blizzard Ведущий художник по персонажам Overwatch Рено Галан покинул Blizzard 1

    Читайте также

    «Моё сердце навсегда принадлежит Warсraft»: беседа с Кристи Голден

    «Моё сердце навсегда принадлежит Warсraft»: беседа с Кристи Голден

     Дмитрий Злотницкий |  23.11.2020

    Писательница и сценарист Blizzard, создавшая множество историй по Warcraft, StarСraft, Star Wars, Ravenloft, рассказывает, каково работать над чужими вселенными и культовыми персонажами.

    Инсайдер: на BlizzConline покажут ремастер Diablo II и мобильную игру по Warcraft

    Инсайдер: на BlizzConline покажут ремастер Diablo II и мобильную игру по Warcraft

     Дмитрий Кинский |  17.02.2021

    И не только.

    Геймдиректор Overwatch уходит из Blizzard

    Геймдиректор Overwatch Джефф Каплан уходит из Blizzard

     Дмитрий Кинский |  20.04.2021

    Причины неизвестны.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

        Комментарии для сайта Cackle

      Статьи

      «Армия мертвецов»: Одиннадцать друзей Дракса грабят Зомбилэнд 1
      0
      12796
      «Армия мертвецов»: Одиннадцать друзей Дракса грабят Зомбилэнд

      Почему не слышно восторгов, как от «Рассвета мертвецов» того же Снайдера? Что он хотел снять — авторское кино или аттракцион? И… вам не кажется, что этот фильм был для него способом осмыслить смерть дочери? 

      Джезебел Морган «Жена моего отца»
      0
      51308
      Джезебел Морган «Жена моего отца»

      В ночь Самайна легко перепутать тени своих мёртвых с гостями из-под холмов.

      Роберт Гвискар: великий завоеватель, хитрый лис и почти император 15
      0
      68582
      Роберт Гвискар: великий завоеватель, хитрый лис и почти император

      Он сжёг и разграбил Рим, дважды был отлучён от церкви лично папой и расколол христиан на католиков и православных. Его боялись и уважали императоры Востока и Запада.

      «Пищеблок»: первые впечатления от сериала о вампирах в пионерлагере
      0
      84494
      «Пищеблок»: первые впечатления от сериала о вампирах в пионерлагере

      Что это за «Пищеблок», чем отличается от книги, как сыграли актёры и за дело ли его называют ответом «Очень странным делам».

      Почему «Истребитель демонов» стал самым популярным аниме последних лет и зачем смотреть «Поезд “Бесконечный”» 11
      0
      125948
      Почему «Истребитель демонов» стал самым популярным аниме последних лет и зачем смотреть «Поезд “Бесконечный”»

      Что нужно знать перед просмотром нового фильма.

      10 фильмов в жанре уся. Что посмотреть перед выходом «Шан-Чи и легенда десяти колец» 3
      0
      148548
      10 фильмов в жанре уся. Что посмотреть перед выходом «Шан-Чи и легенды десяти колец»

      Крутые восточные герои в невероятно красивых декорациях элегантно рубят в капусту злодеев.

      Короткометражка: колыбельная дроу в исполнении Бенедикта Камбербетча
      0
      354376
      Короткометражка: колыбельная о Дриззте в исполнении Бенедикта Камбербетча

      История Дриззта До’Урдена для самых маленьких.

      «Берсерк»:
      0
      184842
      «Берсерк»: шедевр Кэнтаро Миуры

      «Берсерк» прекрасен во всём, начиная с общей концепции и заканчивая изящными отсылками к японской литературной классике.

      Спецпроекты

      Фантастические итоги 2020
      Фантастические итоги 2020
      Лучшая фантастика 2019
      Фантастические итоги 2019
      О Dungeons & Dragons на русском 1
      Всё о Dungeons & Dragons
      Топ главных фантастических книг
      Лучшие книги: фантастика и фэнтези
      Фантастические итоги 2018
      Фантастические итоги 2018
      Главные произведения киберпанка
      Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
      Топ-100
      Лучшие фантастические сериалы
      Фантастические итоги 2020
      Фантастические итоги 2020
      Лучшая фантастика 2019
      Фантастические итоги 2019
      О Dungeons & Dragons на русском 1
      Всё о Dungeons & Dragons
      Топ главных фантастических книг
      Лучшие книги: фантастика и фэнтези
      Фантастические итоги 2018
      Фантастические итоги 2018
      Главные произведения киберпанка
      Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
      Топ-100
      Лучшие фантастические сериалы
      Top.Mail.Ru

      Сообщить об опечатке

      Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

      Отправить