Ведущий художник по персонажам Overwatch Рено Галан покинул Blizzard

Ведущий художник по персонажам Overwatch Рено Галан объявил в своих социальных сетях о том, что уходит из Blizzard. В посте он также опубликовал фотографии со времён работы в компании и поблагодарил своих коллег. Пока что он не сообщил о причине ухода и своих планов на будущее — лишь о том, что «его ждёт новое приключение».

https://twitter.com/RenaudGaland/status/1395766839796330498?s=20

Он начал работать в компании в 2009 году, проработав в общей сложности 12 лет. За это время он успел поучаствовать в разработке игры Titan, которая была отменена, но стала основой для игры Overwatch, самой популярной соревновательной игры в мире.

Судя по портфолио, Рено Галан работал над оригинальным дизайном таких персонажей как Трейсер, Роковая вдова, Крысавчик, Зари, Торбьорн, Симметра и Турбосвин, а также над обновлёнными версиями Роковой вдовы, Трейсер и Ангела в Overwatch 2.