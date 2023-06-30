Второй сезон «Вторжения» выйдет в конце августа

Apple TV+ объявил, что второй сезон научно-популярного сериала «Вторжение» от Саймона Кинберга и Дэвида Вейла стартует 23 августа.

В честь этого стриминговый сервис поделился небольшим роликом и пачкой свежих кадров из новых серий.

Всего ожидается 10 эпизодов, которые будут выходить на еженедельной основе. Релиз последнего состоится 25 октября.

Сериал рассказывает о вторжение инопланетян на Землю с точки зрения разных персонажей по всему миру.

Ролик

Кадры