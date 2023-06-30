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    Второй сезон «Вторжения» выйдет в конце августа

    30 июня 2023
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    30.06.2023
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    Apple TV+ объявил, что второй сезон научно-популярного сериала «Вторжение» от Саймона Кинберга и Дэвида Вейла стартует 23 августа.

    В честь этого стриминговый сервис поделился небольшим роликом и пачкой свежих кадров из новых серий.

    Всего ожидается 10 эпизодов, которые будут выходить на еженедельной основе. Релиз последнего состоится 25 октября.

    Сериал рассказывает о вторжение инопланетян на Землю с точки зрения разных персонажей по всему миру.

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    Кадры

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