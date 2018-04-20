Netflix опубликовал трейлер своей новой фантастической драмы The Innocents. В центре сюжета — эксперименты над молодой девушкой, из-за которых она получает сверхъестественные способности. Смотрим трейлер под любопытный кавер Where is My Mind.

Необычные способности девушки позволяют ей менять внешность, забирая её у других людей. Причина этому, по всей видимости, — жуткие опыты в некоей лаборатории. Пусть всё это пока и напоминает другие сериалы Netflix вроде «Очень странных дел» и The OA, но обратить внимание стоит.

The Innocents выходят 24 августа.

 

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Шоу начнёт выходить 7 июня, но желающие уже могут найти в Сети первые две серии.

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Кот-редактор
Кот-редактор
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