WB работает над новыми проектами по «Шерлоку Холмсу», «Я — легенда» и не только

В рамках конфликта между Village Roadshow и Warner Bros. стало известно о многих не анонсированных на данный момент проектах.

Австралийская продюсерская компания заявила, что WB исключила ее из производства ряда сиквелов, приквелов и сериалов по известным франшизам, над которыми медиакорпорация сейчас активно работает.

В их числе оказались:

«Шерлок Холмс»;

Серия «Оушена»;

«Первому игроку приготовиться»;

«Там, где живут чудовища»;

«Я — легенда»;

«Всегда говори «да»».

Увы, никаких подробностей об этих проектах сейчас нет.