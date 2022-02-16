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    Новости

    WB работает над новыми проектами по «Шерлоку Холмсу», «Я — легенда» и не только

    16 февраля 2022
    16.02.2022
    729
    0 минут на чтение
    WB работает над новыми проектами по «Шерлоку Холмсу», «Я — легенда» и не только

    В рамках конфликта между Village Roadshow и Warner Bros. стало известно о многих не анонсированных на данный момент проектах.

    Австралийская продюсерская компания заявила, что WB исключила ее из производства ряда сиквелов, приквелов и сериалов по известным франшизам, над которыми медиакорпорация сейчас активно работает.

    В их числе оказались:

    • «Шерлок Холмс»;
    • Серия «Оушена»;
    • «Первому игроку приготовиться»;
    • «Там, где живут чудовища»;
    • «Я — легенда»;
    • «Всегда говори «да»».

    Увы, никаких подробностей об этих проектах сейчас нет.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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