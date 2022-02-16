WB работает над новыми проектами по «Шерлоку Холмсу», «Я — легенда» и не только

В рамках конфликта между Village Roadshow и Warner Bros. стало известно о многих не анонсированных на данный момент проектах.
Австралийская продюсерская компания заявила, что WB исключила ее из производства ряда сиквелов, приквелов и сериалов по известным франшизам, над которыми медиакорпорация сейчас активно работает.
В их числе оказались:
- «Шерлок Холмс»;
- Серия «Оушена»;
- «Первому игроку приготовиться»;
- «Там, где живут чудовища»;
- «Я — легенда»;
- «Всегда говори «да»».
Увы, никаких подробностей об этих проектах сейчас нет.
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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