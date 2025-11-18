КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

«Один дома»: фантастические теории о любимом фильме детства
«Бегущий человек»: как создавалась первая экранизация с Арнольдом Шварценеггером
«Человек-бензопила. Фильм: История Резе»: каким получилось полнометражное продолжение бесцеремонного аниме-сериала
«Франкенштейн» Дель Торо — это Христос мира техноготики. Вот каким получился фильм

«Ворон» с Брендоном Ли: мрачная история готического боевика
«Звёздные войны»: обречённые на провал
«Я встретил пришельца» — новый трейлер НФ-фильма «Проект "Аве Мария"» с Райаном Гослингом

Дмитрий Кинский
18 ноября 17:39
129
1 минута на чтение
Sony опубликовала новый трейлер киноадаптации научно-фантастического романа «Проект "Аве Мария"» за авторством Энди Вейера.
В центре сюжета учитель Райланд Грейс, который оказался на космическом корабле с амнезией. Весь экипаж мертв, а он должен спасти человечество.
Главную роль исполнил Райан Гослинг, а за постановку отвечают Фил Лорд и Кристофер Миллер («Человек-паук: Через вселенные»).
Фильм выйдет 20 марта 2026 года.

