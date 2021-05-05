Жуткое зрелище: Леди Димитреску превратили в Паровозика Томаса

Недавно игроки научились обходить ограничение по времени в часовой демоверсии Resident Evil Village, а потому вскоре в интернете появились забавные модификации, как это было с ремейками второй и третьей частей.

Так, энтузиасты частично превратили Леди Димитреску в Паравозика Томаса и разбавили саундтрек тематическими мелодиями.

Кроме того, можно найти мод, заменяющий внешний вид монстров на Рикардо Милоса. А еще фанаты посадили за прилавок торговца из Resident Evil 4 вместо Герцога.

Resident Evil Village выйдет 7 мая на PS4, PS5, Xbox One, XSX/S и ПК.