Жуткое зрелище: Леди Димитреску превратили в Паровозика Томаса

Недавно игроки научились обходить ограничение по времени в часовой демоверсии Resident Evil Village, а потому вскоре в интернете появились забавные модификации, как это было с ремейками второй и третьей частей.
Так, энтузиасты частично превратили Леди Димитреску в Паравозика Томаса и разбавили саундтрек тематическими мелодиями.
Кроме того, можно найти мод, заменяющий внешний вид монстров на Рикардо Милоса. А еще фанаты посадили за прилавок торговца из Resident Evil 4 вместо Герцога.
Resident Evil Village выйдет 7 мая на PS4, PS5, Xbox One, XSX/S и ПК.
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