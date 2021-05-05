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    Новости

    Жуткое зрелище: Леди Димитреску превратили в Паровозика Томаса

    5 мая 2021
    Дмитрий Кинский
    05.05.2021
    778
    0 минут на чтение
    Жуткое зрелище: Леди Димитреску из RE8 превратили в Паровозика Томаса

    Недавно игроки научились обходить ограничение по времени в часовой демоверсии Resident Evil Village, а потому вскоре в интернете появились забавные модификации, как это было с ремейками второй и третьей частей.

    Так, энтузиасты частично превратили Леди Димитреску в Паравозика Томаса и разбавили саундтрек тематическими мелодиями.

    Кроме того, можно найти мод, заменяющий внешний вид монстров на Рикардо Милоса. А еще фанаты посадили за прилавок торговца из Resident Evil 4 вместо Герцога.

    Жуткое зрелище: Леди Димитреску из RE8 превратили в Паровозика Томаса 1 Жуткое зрелище: Леди Димитреску из RE8 превратили в Паровозика Томаса 2

    Resident Evil Village выйдет 7 мая на PS4, PS5, Xbox One, XSX/S и ПК.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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