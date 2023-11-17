Звезда «Ходячих мертвецов» Стивен Ян сыграет Часового в киновселенной Marvel

Создатель The Walking Dead Роберт Киркман в одном из подкастов проговорился, что звезда «Ходячих мертвецов» и «Грызни» Стивен Ян сыграет Часового в киновселенной Marvel.

Киркман отметил, что вряд ли это большой спойлер, из-за которого у кого-то могут возникнуть неприятности.

Мой хороший друг Стивен Ян сыграет Часового. Это будет захватывающее зрелище. Он мне звонил и уже отправился на примерку костюма.

Вероятно, Часовой впервые появится в «Громовержцах». Это один самых сильных супергероев во вселенной Marvel.

Премьера фильм состоится 25 июля 2025 года.