    3
    Новости

    Звезда «Ходячих мертвецов» Стивен Ян сыграет Часового в киновселенной Marvel

    17 ноября 2023
    Фото аватара
    17.11.2023
    626
    0 минут на чтение
    Звезда «Ходячих мертвецов» Стивен Ян сыграет Часового в киновселенной Marvel

    Создатель The Walking Dead Роберт Киркман в одном из подкастов проговорился, что звезда «Ходячих мертвецов» и «Грызни» Стивен Ян сыграет Часового в киновселенной Marvel.

    Киркман отметил, что вряд ли это большой спойлер, из-за которого у кого-то могут возникнуть неприятности.

    Мой хороший друг Стивен Ян сыграет Часового. Это будет захватывающее зрелище. Он мне звонил и уже отправился на примерку костюма.

    Вероятно, Часовой впервые появится в «Громовержцах». Это один самых сильных супергероев во вселенной Marvel.

    Премьера фильм состоится 25 июля 2025 года.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Фото аватара
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Статьи

    1
    0
    9557
    Читаем рассказ из сборника «История кошки по имени Кома»

    От издательства Icebook.

    Как атомная бомба изменила мир и фантастику
    0
    30900
    Ностальгируем по пустошам Fallout в 102-м выпуске Фантастического подкаста

    Подкаст. Подкаст не меняется.

    Как Скотт Пилигрим победил весь мир 20
    0
    19442
    Как Скотт Пилигрим победил весь мир

    Прекрасная маленькая жизнь Скотта Пилигрима в комиксах, кино и игре.

    Мир фантастики №240 (ноябрь 2023) 5
    0
    38198
    Мир фантастики №240 (ноябрь 2023)

    Граждане и берсерки во всех проявлениях.

    «Царство падальщиков»: сериал о выживании на неукротимой планете безумия 1
    0
    69514
    «Царство падальщиков»: сериал о выживании на неукротимой планете безумия

    Настоящее пиршество для любителей необычных инопланетных тварей, научно-фантастических ужасов и французской психоделии.

    «Война Кольца. Карточная игра»: облегчённая замена настольной стратегии 12
    0
    86928
    «Война Кольца. Карточная игра»: облегчённая замена настольной стратегии

    Поклонникам Средиземья тут интересны разве что картинки. Зато прибыло в полку хороших карточных стратегий.

    «Локи», 2-й сезон: финал 14-летней истории трикстера 4
    0
    125948
    «Локи», 2-й сезон: финал 14-летней истории трикстера

    Рассказываем, как Локи начал бороться за право писать собственный сюжет и что из этого получилось.

    Абелот, Королева Звёзд: правда ли в «Звёздные войны» вернётся страшная злодейка? 9
    0
    163127
    Абелот, Королева Звёзд: правда ли в «Звёздные войны» вернётся страшная злодейка?

    Что может означать концовка «Асоки», кто такая Абелот и при чём тут Шми Скайуокер

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить