Звезды «Властелина колец» зачитали рэп в честь 20-летия трилогии

Звезды «Властелина колец» в честь 20-летия трилогии сняли рэп-клип в рамках вечернего шоу Стивена Кольбера.

В видео приняли участие Элайджа «Frodo Motha F%#$@&’ Baggins» Вуд, Доминик «Lil’ Merry» Монаган, Билли «Big Pippin» Бойд, Шон «$AMWI$E G» Эстин, Хьюго Уивинг, Энди Серкис, Орландо Блум и Вигго Мортенсен.

Кроме того, к ним присоединились рэперы Method Man и Killer Mike, а также актриса и по совместительству большая фанатка франшизы Анна Кендрик.