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    Новости

    Звезды «Властелина колец» зачитали рэп в честь 20-летия трилогии

    17 декабря 2021
    17.12.2021
    244
    0 минут на чтение
    Звезды «Властелина колец» сняли рэп-клип в честь 20-летия трилогии

    Звезды «Властелина колец» в честь 20-летия трилогии сняли рэп-клип в рамках вечернего шоу Стивена Кольбера.

    В видео приняли участие Элайджа «Frodo Motha F%#$@&’ Baggins» Вуд, Доминик «Lil’ Merry» Монаган, Билли «Big Pippin» Бойд, Шон «$AMWI$E G» Эстин, Хьюго Уивинг, Энди Серкис, Орландо Блум и Вигго Мортенсен.

    Кроме того, к ним присоединились рэперы Method Man и Killer Mike, а также актриса и по совместительству большая фанатка франшизы Анна Кендрик.

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