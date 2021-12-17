Звезды «Властелина колец» зачитали рэп в честь 20-летия трилогии

Звезды «Властелина колец» в честь 20-летия трилогии сняли рэп-клип в рамках вечернего шоу Стивена Кольбера.
В видео приняли участие Элайджа «Frodo Motha F%#$@&’ Baggins» Вуд, Доминик «Lil’ Merry» Монаган, Билли «Big Pippin» Бойд, Шон «$AMWI$E G» Эстин, Хьюго Уивинг, Энди Серкис, Орландо Блум и Вигго Мортенсен.
Кроме того, к ним присоединились рэперы Method Man и Killer Mike, а также актриса и по совместительству большая фанатка франшизы Анна Кендрик.
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Редактор
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