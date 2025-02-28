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#подкаст#итоги 2024#анимация

Ещё больше говорим о лучшей анимации 2024 года во второй части 164 выпуска «Фантастического подкаста»

Кот-император
28 февраля 15:00
6
1 минута на чтение
Вторая часть «Фантастического подкаста» об анимации года посвящена длинной форме — всем возможным анимационным сериалам! И в этот раз ведущие снова обходятся без компромиссов.
В этом выпуске:
— битвы «Вокс Машины» с драконами и собственным гейм-мастером.
— «Аркейн» и эффект чрезмерной популярности.
— «Отель Хазбин» и скромное обаяние странных фандомов.
— «Бэтмен: Крестоносец в плаще» и шок от странных интерпретаций.
— «Терминатор: Зеро» и выбор стороны в гражданской войне роботов.
— «Монстры-Коммандос» как лебединая песня Джеймса Ганна.
— «Люди Икс» и магия ностальгии.
— «Секретный Уровень» и уровень сложности: маркетинговый.
— «Сумерки Богов» и неожиданная реабилитация Зака Снайдера!-.
— И даже пара слов про «Киберслав»!

Первая часть

Говорим о лучшей анимации 2024 года в первой части 164 выпуска «Фантастического подкаста»

Кот-император

27.02.2025

163

Разбор лучших анимационных полнометражек прошедшего года

Список упомянутых сериалов

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Кот-император

Emperor of catkind.I are controls the spice, I are controls the Universe.

#подкаст#итоги 2024#анимация
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