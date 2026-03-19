Исследуем Земноморье вместе с Урсулой Ле Гуин в 213 выпуске «Фантастического подкаста»

Кот-император
19 марта 14:00
13
1 минута на чтение
В эфир «Фантастического подкаста» врывается писательский эпизод! Сегодня мы рассказываем о авторе из высшей лиги фантастов — Урсуле Крёбер Ле Гуин. Прогуляться по её многочисленным мирам — от сердца магического Земноморья до самых задворок звёздной Экумены — вышли Роман Файницкий, Дарья Беленкова, Николай Караев и Данил Ряснянский.
В этом выпуске:
— О писательнице разной: яростной и неустрашимой, вдумчивой и меланхоличной.
— О Земноморье: взрослой истории под покровом сказки.
— О Хайнском цикле: про испытания и трагедии межзвёздного государства.
— Отдельно о «Левой руке тьмы»: книге запрещённой, но от того не менее великолепной.
...А также о снах, о кошках, о стихах, о даосах, об индейцах и, конечно же, о стихах — о всех прочих книгах Урсулы и их многочисленных смыслах!

Кот-император

12.03.2026

218

Живите долго и процветайте!

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

