Обсуждаем лучшую авторскую анимацию 2025 года во второй части 210 выпуска «Фантастического подкаста»

Во второй части анимационных итогов 2025 года участники «Фантастического подкаста» переходят к самому интересному! Денис Старостин, Марина Беляева, Роман Файницкий и Мария Бобова рассматривают десятки оригинальных релизов — от народных хитов до ютуб-проектов — и находят самую уникальную анимационную фантастику!
В этом выпуске:
- Защищаем ханмун.
- Делаем ролевое приключение великим снова.
- Склоняемся перед Космическим Королём.
- Поглощаем самый грибной мультфильм года.
- Хвалим китайское кино про кабана и лягушку.
- Восхищаемся «Арко», который смогли увидеть единицы.
- ...И бесконечно любим авторскую анимацию всех возможных видов и расцветок!