Обсуждаем лучшую авторскую анимацию 2025 года во второй части 210 выпуска «Фантастического подкаста»

Во второй части анимационных итогов 2025 года участники « Фантастического подкаста » переходят к самому интересному! Денис Старостин, Марина Беляева, Роман Файницкий и Мария Бобова рассматривают десятки оригинальных релизов — от народных хитов до ютуб-проектов — и находят самую уникальную анимационную фантастику!