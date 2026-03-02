КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Мужество и вера Зака Снайдера: как режиссёр вкладывает в фильмы себя
Какие фильмы смотреть в марте 2026 года? Фантастика и ужасы в России и мире
Фильмы по книгам Ричарда Матесона. Куда приводят невероятно уменьшающиеся легенды
Самые странные мультфильмы про Бэтмена: Брюс Ли, фурри и Лавкрафт

Классика

Как смотрится «Месть ситхов» спустя двадцать лет?
Магия льда и огня: сверхъестественная природа в исландском кино
#подкаст#итоги 2025#анимация#лучшие мультфильмы

Обсуждаем лучшую авторскую анимацию 2025 года во второй части 210 выпуска «Фантастического подкаста»

Кот-император
2 марта 14:00
10
1 минута на чтение
Во второй части анимационных итогов 2025 года участники «Фантастического подкаста» переходят к самому интересному! Денис Старостин, Марина Беляева, Роман Файницкий и Мария Бобова рассматривают десятки оригинальных релизов — от народных хитов до ютуб-проектов — и находят самую уникальную анимационную фантастику!
В этом выпуске:
- Защищаем ханмун.
- Делаем ролевое приключение великим снова.
- Склоняемся перед Космическим Королём.
- Поглощаем самый грибной мультфильм года.
- Хвалим китайское кино про кабана и лягушку.
- Восхищаемся «Арко», который смогли увидеть единицы.
- ...И бесконечно любим авторскую анимацию всех возможных видов и расцветок!

Первая часть

Обсуждаем лучшую мейнстримную анимацию 2025 года в первой части 210 выпуска «Фантастического подкаста»

26.02.2026

149

Все движущиеся картинки прошедшего года

Список упомянутых мультфильмов

Кей-поп охотницы против демонов
SPACE KING / Спейс Кинг
Отель Хазбин (пилот/сериал)
Lackadaisy
Murder Drones
Район Газлайт (Gaslight District)
Рыцари Гвиневры (Knights of Guinevere)
Я не хочу быть девочкой-волшебницей / I Don’t Want to Be a Magical Girl
Ersatz
El Guapo vs The Narco Vampires
Private Side Effects / Частые побочные явления
Nobody / Никто (китайский полнометражный фильм)
Masameer County
Arco / Арко
Затерявшись в звёздах

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

