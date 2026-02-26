КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Классика

Подкасты
#подкаст#итоги 2025#анимация#лучшие мультфильмы

Обсуждаем лучшую мейнстримную анимацию 2025 года в первой части 210 выпуска «Фантастического подкаста»

Кот-император
26 февраля 14:00
3
1 минута на чтение
Итоги года «Фантастический подкаст» традиционно завершает обсуждением фантастической анимации. В первой части выпуска Марина Беляева, Мария Бобова, Денис Старостин и Роман Файницкий смотрят мейнстримную анимацию и пытаются найти самое интересное в вале разномастных франшиз!
В выпуске:
⭐️ Пытаемся не заснуть на втором «Зверополисе».
⭐️ Смотрим на эксперименты «Звездных войн» и Marvel.
⭐️ Находим свой лучший «второй анимационный сезон года».
⭐️ Устраиваем битву Ведьмака с Хищником.
⭐️ Проверяем на аутентичность Данте и Сэма Фишера
И дальше будет только интереснее — присоединяйтесь к прослушиванию!

Список упомянутых мультфильмов

• Зверополис 2
Элио
Ведьмак: Сирены глубин
Хищник: Убийца убийц
• Зомби Marvel
Очи Ваканды
• Ваш дружелюбный сосед Человек-паук
• Звёздные войны: Видения (3 сезон)
Звёздные войны: Сказания о преступном мире
Рик и Морти (8 сезон)
• Отель Хазбин (2 сезон)
• Непобедимый (3 сезон)
Любовь, смерть и роботы (4 сезон)
• Кровь Зевса (3 сезон)
• Футурама (13 сезон)
Devil May Cry
• Splinter Cell: Караул смерти
Левиафан
• Абдукция
• Отель с привидениями

Кот-император

19.02.2026

201

Делайте свой ход!

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

