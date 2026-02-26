Обсуждаем лучшую мейнстримную анимацию 2025 года в первой части 210 выпуска «Фантастического подкаста»

Итоги года «Фантастический подкаст» традиционно завершает обсуждением фантастической анимации. В первой части выпуска Марина Беляева, Мария Бобова, Денис Старостин и Роман Файницкий смотрят мейнстримную анимацию и пытаются найти самое интересное в вале разномастных франшиз!
В выпуске:
⭐️ Пытаемся не заснуть на втором «Зверополисе».
⭐️ Смотрим на эксперименты «Звездных войн» и Marvel.
⭐️ Находим свой лучший «второй анимационный сезон года».
⭐️ Устраиваем битву Ведьмака с Хищником.
⭐️ Проверяем на аутентичность Данте и Сэма Фишера
И дальше будет только интереснее — присоединяйтесь к прослушиванию!