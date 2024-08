Права на космос: кому будут принадлежать иные планеты?

В январе 1959 года, после того как в космос отправилась станция «Луна-1», американские юристы поняли, что проблему нужно решать в кратчайшие сроки. Если правовая база не появится, то СССР, достигавший одного космического приоритета за другим, может заявить о территориальных претензиях на всю Вселенную. Или — что, по мнению экспертов, было ещё хуже — сначала объявить её своей, а затем в целях пропаганды «вернуть» в «общественное достояние». Наконец к процессу подключили ООН, и 12 декабря 1959 года был учреждён Комитет по использованию космического пространства в мирных целях (Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, COPUOS). Кроме СССР и США, вступить в него изъявили желание ещё двадцать два государства. Сегодня в нем представлены девяносто пять стран — это крупнейший комитет Генеральной Ассамблеи ООН.