Права на космос: кому будут принадлежать иные планеты?

В 2020 году президент США Дональд Трамп подписал указ с нейтральным названием «О поощрении международной поддержки в области добычи и использования космических ресурсов». Российские политики и юристы этот документ резко раскритиковали. Больше всего нареканий вызвало стремление Америки зафиксировать особое право своих граждан на коммерческое использование внеземных ресурсов — право, основанное на законодательстве США. Верховенство в этой области международных соглашений в документе отрицалось. Президента обвинили в «попытке экспроприации» Луны, Марса и других небесных тел.

Но если покопаться в теме, то станет ясно, что за шестьдесят лет космической гонки ее страны-участницы вообще не удосужились создать приемлемое законодательство, касающееся освоения внеземных территорий. И тот, кто первым решится заявить о претензиях на соседние планеты, действительно может стать «властелином Вселенной».