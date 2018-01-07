Фантастика-2017: лучшие сериалы

Именно сериалы, а не кино, теперь флагман фантастики. Пока Голливуд штампует сиквелы и ремейки, телевидение погружает зрителей в сюрреализм и абсурд, не боится ни крови, ни острой сатиры, и экранизирует длинные книжные циклы со сложными сюжетами. Мы решили, что сериалам нужно уделить больше внимания. Каких-то пять лет назад мы награждали всего один «сериал года», а теперь не можем уместить всё важное даже в десять позиций. Так что встречайте топ-15 главных фантастических сериалов 2017 года! Есть и другая проблема: телесезоны не укладываются в границы календарного года. Начинаются в одном, кончаются в другом… Так что на сей раз мы нарушим прежние правила: в эти итоги войдут даже те сериалы 2017 года, которые мы не успели обозреть.

Топ составлен по итогам голосования редакторов и постоянных авторов МирФ.



Этот материал — часть нашего спецпроекта, посвящённого лучшей фантастике 2017 года. Кликните, чтобы почитать другие топы.



Чёрное зеркало (4 сезон)

Сюрприз года

Новый сезон сатирического сериала про общество и высокие технологии практически без предупреждения вышел в канун Нового года и едва-едва успел попасть в наши итоги. Шесть новых историй Чарли Брукера снова разительно отличаются друг от друга. Режиссёры ударились в жанровое разнообразие, экспериментируя с формой: вот оммаж «Звёздному пути», вот нордический нуар, вот чёрно-белая постапокалиптическая погоня…

В некоторых эпизодах повторяются концепции из прошлых сезонов — например, половина серий снова посвящена переносу сознания. Вышел даже мета-эпизод, который связывает сюжеты разных серий, прямо как в спецвыпуске «Белое Рождество»! Некоторые после этого обвинят «Чёрное зеркало» в самоповторах. Другие же похвалят Брукера за попытку деконструировать собственное шоу. Последний эпизод намекает на вероятный финал, и он стал бы отличным завершением сериала.

Рассказ служанки

Антиутопия года

Экранизация феминистской антиутопии канадской писательницы Маргарет Этвуд, стала наиболее актуальным сериалом 2017-го. С этим согласна и Американская телеакадемия, которая дала сериалу восемь «Эмми». Впервые победа в самой престижной номинации «Лучший драматический сериал» досталась стриминговой платформе, причём не Netflix или Amazon, а третьему игроку — Hulu.

Страшную историю о том, как в неприятно близком будущем на месте США вырастает основанный на христианском фундаментализме тоталитарный Гилеад, превративший женщин в бесправных рабынь, стоит смотреть ради блестящей актерской игры (три «Эмми», в том числе у Элизабет Мосс за главную роль), и прекрасных декораций и костюмов. А ещё — чтобы понять, откуда берется та давно накипевшая ярость, с которой американки борются против людей типа Харви Вайнштейна.

Наш обзор «Рассказ служанки»: феминистская антиутопия Сериал по книге об Америке будущего, где женщин превратили в рабынь, смотрится как красивое артхаусное кино.

Утиные истории

Перезапуск года

Пример того, как правильно перезапускать сериалы. Новые «Утиные истории» не пытаются соперничать с оригиналом, а дополняют и развивают его. Все составляющие первоисточника на месте: головокружительные приключения, семейные ценности, мумии, лазеры и аэропланы. Все герои узнаваемы, несмотря на смену стиля. Создатели сумели подробнее раскрыть Билли, Вилли и Дилли, по-новому показали Поночку (кто сказал «Мэйбл»?) и миссис Клювдию, вернули Дональда Дака, нашли место для Глэдстоуна Гэндера и ввели новых любопытных персонажей.

Да, Скрудж с Дональдом могли бы появляться и почаще, приключения могли быть и помасштабнее, а стиль рисунка — ближе к оригиналу. Но в самом своем сердце это всё те же «Утки». У-у-у!

Самурай Джек (5 сезон)

Завершение года

Мультсериал Дженнди Тартаковски про самурая, попавшего в будущее, вернулся после многолетнего перерыва. Вернулся, чтобы закончить историю о борьбе героя с тёмным властелином Аку. В отличие от прочих ностальгических возрождений, «Самурай Джек» оказался совершенно иным: со сквозным сюжетом, с обновлённой графикой, с бородатым и полубезумным Джеком, обвешанным бронёй и пулемётами.

Первые серии поразили пафосной мрачностью и брутальнейшими битвами с обилием крови — казалось, что смотришь какой-то другой сериал, хоть и не менее крутой. Но к концу сезона Тартаковски всё же смилостивился и вернул Джеку привычный облик, а сериалу — искру пародийного юмора. И финал вышел не идеальным, спорным, зато щемящим и горько-сладким. Для победы над злом нужны жертвы — таков путь самурая.

Наш обзор Прощаемся с самураем Джеком: итоги 5 сезона Мультсериал вернулся, чтобы показать нам обезумевшего самурая, эпически завершить его историю и сделать отсылку к «Ну, погоди!».

Оставленные (3 сезон)

Драма года

Никогда еще апокалипсис не наступал так тихо, как в этом сериале: с Земли исчезли 2% населения. Оставшиеся погрузились в депрессию и ждут конца света, явления инопланетян — чего угодно, лишь бы кто-то объяснил, что произошло. А мироздание равнодушно взирает на их страдания, не давая ответов.

Продюсер «Оставленных» Деймон Линделоф — любитель закрутить интригу, оборачивающуюся пшиком. Вот и здесь в финальном сезоне ни герои, ни зрители не получили всех ответов. Но зыбкая неизвестность и недомолвки пошли сериалу на пользу. Линделоф снял философскую драму о нашем одиночестве во Вселенной и поисках выхода из него в объятиях любимых и толпе единомышленников. Есть ли жизнь после смерти, инопланетяне или Бог, никто не знает. Но близкие, как с редкой для современного телевидения добротой напоминает финал сериала, — тут, рядом. Протяни руку — и почувствуешь тепло.

Легион

Самый странный сериал года

Как говорил Рик Санчес, вспоминая фильм «Начало»: «Если всё запутанно и тупо, то всем нравится». Если заменить «тупость» на «абсурд», примерно это хочется сказать, когда смотришь сериал от FX и Marvel «Легион», в котором мутант-телепат Дэвид Хэллер пытается отличить свои суперспособности от шизофрении.

Продюсером сериала стал Ной Хоули, подаривший миру телеадаптацию «Фарго». И «Легион» действительно напоминает скорее «Фарго», чем супергеройский фильм или сериал. Это смесь комедии, психологического триллера, боевика, местами хоррора и даже мюзикла. И всё это с интригующим сюжетом и сильным актёрским ансамблем во главе с обаятельным Дэном Стивенсом. Сериал можно поругать за претенциозность и самолюбование: мол, посмотрите, как у нас все странно, непонятно и все ведут себя как психи. Но «Легион» сделан со вкусом и даже с иронией, что делает его одним из лучших мозговыносящих сериалов.

Наш обзор «Легион»: психоделическая экранизация комиксов Cериал постоянно заставляет сомневаться: реально ли происходящее? И кто сказал, что мир снов не реален?

Лемони Сникет: 33 несчастья

Комедийный сериал года

Это не ремейк — это новая экранизация цикла циничных сказок Дэниела Хэндлера. Полнометражный «Лемони Сникет» с Джимом Керри был неплох, но перегружен событиями: в один фильм пытались запихнуть содержание сразу нескольких книг. Сериалы для экранизации книжных циклов подходят куда лучше, что и подтвердили в этом году Марк Худис и Барри Зонненфельд, сняв восемь эпизодов для Netflix.

Погрузиться в гротескный мир воображаемого винтажного прошлого теперь можно не спеша, любуясь странными декорациями и приглушёнными цветами. Чёрный юмор оригинала остался на месте. А Нил Патрик Харрис справился с ролью графа Олафа не хуже Керри: злодей стал более сдержанным, ироничным и не таким суетливым. Единственное, в чём сериал откровенно проиграл фильму, это спецэффекты. Графика тут откровенно дешёвая, и остаётся только принять это как часть нарочито неестественного антуража.

Пространство (2 сезон)

Космический сериал года

«Пространство» канала SyFy остается эталонным образцом экранизации научно-фантастических книг. Во втором сезоне герои и их мотивация раскрываются ещё лучше, политическим играм Земли, Марса и Альянса внешних планет в новом сезоне уделено больше внимания. Конфликт вокруг протомолекулы достигает апогея, бесчеловечные эксперименты корпораций ставят под удар всю Солнечную систему. Спасать положение приходится команде Росинанта и детективу Миллеру.

Томас Джейн всё так же прекрасен в образе одержимого сыщика. А ещё сериал по-прежнему показывает лучшую невесомость на ТВ. Пожелаем ему хороших рейтингов — ведь скоро сюжет доберётся до третьей книги Джеймса Кори, «Врат Абаддона», едва ли не лучшего романа цикла.

Наш обзор «Пространство», 2 сезон: всё ещё главный сериал о космосе Второй сезон получился масштабнее, эмоциональнее и красивее первого. Но далеко не всё в нём идеально.

Детективное агентство Дирка Джентли (2 сезон)

Закрытие года

Хорошие, но странные и недостаточно массовые сериалы, как известно, долго не живут. Вот и фантастическая комедия про чудака-детектива Дирка Джентли присоединилась к «Светлячку» и «Галаванту»: канал BBC закрыл сериал после второго сезона. А жаль, ведь он почти не уступал первому. Вселенная холистического детектива расширилась, в ней появился параллельный мир — волшебное королевство Вендимур, который тоже нужно спасать. И это связано с нераскрытым убийством полувековой давности и каким-то мальчиком. Да и вообще всё связано, как всегда.

Остаётся слабая надежда, что «Дирка» воскресят на Netflix, как это было с «Чёрным зеркалом». Но, скорее всего, уже без главного сценариста Макса Лэндиса, который недавно вляпался в скандал с домогательствами.

Наш обзор Детективное агентство Дирка Джентли, 2 сезон: реальность трещит по швам Новые (и, видимо, последние) приключения холистического детектива всё так же полны безумия и абсурда — но сам Дирк Джентли почему-то впал в экзистенциальный кризис…

Твин Пикс (3 сезон)

Возвращение года

Наивны оказались те из нас, кто ожидал, что воскресший через четверть века сериал раскроет свои тайны и ответит на вопросы. Дэвид Линч не таков! Вернувшись в тихий мистический городок, он выкрутил градус безумия на максимум, чтобы ваша крыша окончательно победила гравитацию. Он заставил Кайла Маклахлена сыграть не одного, а трёх Куперов, двое из которых поддельные. Он наконец показал, как выглядят Чёрный и Белый Вигвамы, но от этого «Твин Пикс» лишь больше начал напоминать галлюциногенный бред. Он вроде как закончил сюжет, а вроде как и нет — и не поймёшь, ждать ли теперь продолжения.

Те, кто считал Линча сумасшедшим, убедились в этом окончательно. А те, кто любит его именно таким, знают: так и было задумано. Садясь за этот сериал, оставьте в стороне свой здравый смысл и привыкайте к логике сна.

Наш обзор Твин Пикс: подводим итоги возвращения Дэвид Линч не стал гнаться за зрительскими ожиданиями, а снова выдал авангард, идущий против всех законов и канонов.

Американские боги

Фэнтези-сериал года

Экранизация Нила Геймана заметно отошла от книги, и это сыграло ей на руку. Богатая мифология первоисточника послужила материалом для визуальных экспериментов: интересных, местами спорных и провокационных и всегда по-хорошему безумных. Визуальный ряд оживил вязкую атмосферу книги, превратив сериал в фантасмагорический карнавал. Вступление к каждой серии — отдельная философская короткометражка, и хотя бы ради них стоит смотреть сериал.

Конечно, там и кроме этого есть на что посмотреть. Например, на мистера Среду в исполнении Йена Макшейна: словоохотливый интриган из него вышел великолепный. Его монологи — особый вид искусства. Многие проходные персонажи Геймана обрели в сериале лицо, характер и значимость. Роль Лоры сильно расширили, а лепрекон Суини стал одним из символов сериала. Мир Геймана показали с любовью и массой деталей, порой загадочных и непонятных. Создатели не стараются все разжевать — они стимулируют ваш мозг, побуждая искать ответы в книге или в интернете.

Электрические сны Филипа К. Дика

НФ-сериал года (который вы пропустили)

Когда британцы, не обременённые американской цензурой, экранизируют разрушающего реальность Филипа Дика, — это заявка на сериал года. До Нового года показали только половину сезона, но и она стала настоящим подарком для любителей фантастики «новой волны». «Электрические сны» впервые переносят на экран короткие рассказы писателя и, следуя давней традиции его экранизаций, добавляют им совершенно другие концовки. Сериал постоянно делает отсылки к классике фантастики, то обращаясь к эстетике киберпанка, то вспоминая «Двухсотлетнего человека» с Робином Уильямсом.

Смысл жизни в мире будущего ищут лучшие сериальные актёры, от Брайана Крэнстона до Стива Бушеми. Героев антологии заботит их место в обществе, ослабевшие связи с любимыми — здесь сериал оказался близок к «Чёрному зеркалу». Но если персонажи Стэнли Брукера заставляли нас задуматься о роли технологий в нашей жизни, то «Электрические сны» ставят под сомнение само её существование.

Каратель

Супергеройский сериал года

Удивительно, но факт: лучший супергеройский сериал года — это самая несупергеройская и некомиксная экранизация Marvel. Вопреки ожиданиям, кровавого экшена здесь не так уж много. «Каратель» не столько боевик, сколько драма, насыщенная трагизмом и саспенсом. На первый план в сериале выходит великолепная актерская игра Джона Бернтала. Его версия Карателя пока что лучшая из показанных на экране. История Фрэнка Касла, мстящего за смерть семьи, получилась глубоко личной, пронзительной и трогательной. А через второстепенных персонажей сериал раскрывает и другую серьёзную тему: посттравматический синдром у ветеранов.

После неудачного кроссовера «Защитники» именно «Каратель» вдохнул новую жизнь в цикл сериалов на Netflix. Надеемся, новые сезоны «Сорвиголовы» и «Джессики Джонс» поддержат тенденцию.

Наш обзор «Каратель»: самый брутальный сериал по Marvel Netflix сняли про Фрэнка Касла глубокую и эмоциональную драму, где много сурового реализма и жестокого насилия.

Рик и Морти (3 сезон)

Мультсериал года

Каждый раз, когда кажется, что у создателей «Рика и Морти» должны вот-вот закончиться идеи, они преподносят сюрприз и расширяют наши представления о своём сериале. В третьем сезоне они, по сути, изобрели его заново. Казалось, мир бесконечных Риков и Морти был придуман ради одной шутки, но нет: создатели развили его и выделили ему параллельную сюжетную линию, которая чуть ли не интереснее основной. Заодно они добавили новую тайну, чтобы зрители могли ломать головы и строить теории. А мимоходом спародировали всё самое модное и популярное в кино последних лет, от супергеройских кроссоверов до «Дороги ярости».

После ухода «Гравити Фолз» у «Рика и Морти» больше нет конкурентов: теперь это главный мультсериал современности. Его серии мгновенно расходятся на цитаты и мемы. Рик превратил себя в огурчик! Бум! Вот так поворот! Приключение на 20 минут, вошли и вышли! И кстати, где наш обещанный сычуаньский соус?

Очень странные дела (2 сезон)

Сериал года

«Очень странные дела» стали главным открытием 2016-го, но всё-таки уступили первое место «Миру Дикого Запада». В 2017-м братья Дафферы со второй попытки сделали лучший сериал года.

Второй сезон «Очень странных дел» — это все тоже самое, только еще больше, еще качественнее, еще зрелищнее. Все персонажи получили развитие, к тому же авторы составили из них несколько неожиданных и интересных дуэтов. Одиннадцатая отрастила очаровательные кудряшки и подняла свои способности на пару уровней. Уиллу, который весь первый сезон просидел в плену, дали себя показать. Новые герои отлично влились в команду, и к концу сезона уже кажется, что они были в ней всегда. Масштаб событий резко вырос: герои защищают уже не столько собственные жизни, сколько весь Хоукинс, а то и весь мир. Монстров стало больше, и у них появился поистине лавкрафтианский «босс».

В общем, сезон радует во всём: тут есть обаятельнейшие герои, дух восьмидесятых, масса гиковских отсылок, великолепная режиссура и мистическая атмосфера. А как авторы оторвались на саундтреке! Ждём продолжения этого праздника жизни больше всего на свете.

Наш обзор «Очень странные дела», 2 сезон: лучший подарок к Хэллоуину В продолжении есть всё то, за что мы полюбили первый сезон, только больше, масштабнее и эффектнее. Теперь видно, что сериал держится не на одной ностальгии.

Приз зрительских симпатий Старые сериалы: Очень странные дела 35.3%

Игра престолов 21%

Детективное агентство Дирка Джентли 9.2% Новые сериалы: Американские боги 23.1%

Каратель 19.8%

Легион 10.5% По результата голосования в группе vk.com/mirfantastiki

Какой фантастический сериал 2017 года понравился вам больше всего? Чёрное зеркало (4 сезон)

Рассказ служанки

Утиные истории

Самурай Джек (5 сезон)

Оставленные (3 сезон)

Легион

Лемони Сникет: 33 несчастья

Пространство (2 сезон)

Детективное агентство Дирка Джентли (2 сезон)

Твин Пикс (3 сезон)

Американские боги

Электрические сны Филипа К. Дика

Каратель

Рик и Морти (3 сезон)

Очень странные дела (2 сезон) ГолосоватьСмотреть результаты

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