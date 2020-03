Новые сериалы марта 2020: ведьмы, рыцари и чёрные расисты

В марте выходит много новых фантастических сериалов, среди которых вы наверняка найдёте что-то по душе. Тут и красивое фэнтези «Письмо королю», и конспирологическая фантастика «Послания из другого мира», и новая работа Алекса Гарленда «Разрабы», и многое другое!

Послания из другого мира

Dispatches from Elsewhere

Когда и где? С 1 марта на AMC

Что? Конспирологическая фантастика-головоломка

О чём? Об участниках глобальной интерактивной игры института Джeджун (Jejun), которые исследуют город при помощи специальных подсказок. Поначалу всё идёт своим чередом, но вскоре герои понимают, что за игрой стоит некая организация, которая использует участников в качестве шпионов.

Чего ждём? Мистики а-ля Дэн Браун, только с налётом современных технологий в духе «Чёрного зеркала». И всё это подано в шикарном стиле ар-деко, да ещё при участии Салли Филд («Форрест Гамп», «Место в сердце»), Ричарда Гранта («Логан», «Звёздные войны: Скайуокер. Восход») и Джейсона Сигела («Как я встретил вашу маму»). Сигел же выступает исполнительным продюсером сериала.

Разрабы

The Devs

Когда и где? С 5 марта на Hulu

Что? Корпоративный триллер

О чём? О девушке Лилли, работающей на технологическую корпорацию «Амайя». Её коллегу и молодого человека Сергея переводят в Devs, подразделение с повышенной секретностью, и на следующий день он погибает. Начальство объясняет, что Сергей покончил с собой, но Лилли не верит официальной версии и начинает собственное расследование. Для этого она собирает данные о компании и проникает в Devs.

Чего ждём? Один из лучших НФ-сериалов года. Гарленд отлично себя зарекомендовал фильмами «Из машины» и «Аннигиляция», а до того, если верить Карлу Урбану, руководил постпродакшеном нового «Дредда». Трейлеры обещают стилистику, привычную по его прошлым работам: от долгих кадров и игры света до триумфа прямых линий и геометрических элементов.

Критики, посмотревшие первые серии, отметили, что и в плане содержания сценарист верен себе. Он поднимает философские вопросы, не спешит отвечать на загадки и пытается предугадать роль технологий в ближайшем будущем. А ещё пресса отмечает отменную актёрскую игру Ника Оффермана («Парки и зоны отдыха»), который исполнил роль главы корпорации.

Родина: Форт Салем

Motherland: Fort Salem

Когда и где? С 18 марта на Freeform

Что? Городское фэнтези, альтернативная история

О чём? Об альтернативных США, где правят мужчины, способные использовать магию. Долгое время считалось, что женщины не должны колдовать, поэтому они создавали подпольные магические школы и академии. Однажды на Америку нападают террористы, обладающие сверхъестественными способностями, и правительство не в силах справиться с врагом. Тогда три ведьмы отправляются на особое обучение — им предстоит стать оружием в руках американских военных.

Чего ждём? Драмы в необычном сеттинге, где намешаны тропы не только городского фэнтези и альтернативной истории, но и произведений о военных академиях в духе «Звёздного десанта». За сериал отвечает Элиот Лоуренс, которая ранее работала над комедийной криминальной драмой «Когти» для канала TNT — тоже с преимущественно женским актёрским составом. Продюсируют шоу создатели ещё одной комедийной драмы — сатирического сериала «Наследники» от HBO. У «Форта Салем» есть шансы стать одним из самых оригинальных проектов весны.

Бродячая королева

Vagrant Queen

Когда и где? С 27 марта на Syfy

Что? Космическая опера

О чём? О лихой героине Элиде, принцессе в изгнании. Когда-то в детстве она получила право на престол родного королевства, но вскоре осиротела, и ей пришлось покинуть родные земли, ставшие частью большой республики. Долгие годы она скиталась по самым удаленным и опасным уголкам галактики, скрываясь от республиканских наёмников. Но однажды девушку находит старый друг по имени Айзек, который утверждает, что мать Элиды всё ещё жива. Вместе с ещё одной союзницей, Амаей, они отправляются выручать бывшую королеву, чтобы затем вернуться в родную страну и встретиться с заклятым врагом — главнокомандующим Лазаро.

Чего ждём? Лихие приключения, красивые планеты, экзотических пришельцев, внеземную любовь и тому подобное. По духу «Бродячая королева» напоминает «Киллджоев» с щепоткой «Светлячка», но с менее выразительными героями. Сериал основан на одноимённой мини-серии комиксов. Шоураннером выступила британская сценаристка, режиссёр и продюсер Джем Гаррард (сериалы «Ты, я, она» и Android Employed, а также несколько телефильмов). Главные роли исполнили Эдриан Рае, Колин Мосс, Клейтон Бойд и Алекс Макгрегор.

Похоже, Syfy поняли, что сериалы про космос их зрителям всё-таки нужны, но шоу уровня «Пространства» канал уже не потянет, — поэтому руководство решило сосредоточиться на более бюджетном проекте.

Удивительные истории

Amazing Stories

Когда и где? С 6 марта на Apple TV+

Что? Мини-антология, ремейк одноимённой передачи 1980-х

О чём? О разных людях и событиях, связнных между собой «бесконечным воображением». Каждая из этих удивительных историй — отдельный сюжет с фантастическим допущением. Например, одна серия расскажет про пожилого мужчину, который получил невероятные способности, а другая посвящена пилоту, оказавшемуся в некой воронке.

Чего ждём? Ещё одну сериальную антологию — на этот раз позитивную. Если «Чёрное зеркало» задало моду на мрачные истории («Электрические сны Филипа Дика», «Измерение 404», возрождённая «Сумеречная зона»), то «Удивительные истории» Спилберга черпают вдохновение из рассказов фантастов-классиков (само название взято у популярного фантастического журнала XX века). Оригинальное шоу выходило два года — посмотрим, сколько продержится новинка. Пока что авторы заявили пять эпизодов.

Письмо королю

The Letter for the King

Когда и где? Все эпизоды выйдут 20 марта на Netflix (в России — там же)

Что? Экранизация классического рыцарского романа

О чём? О юноше по имени Тиури, которому умирающий рыцарь передаёт в руки важное письмо — его непременно нужно доставить королю, а для этого придётся проскакать через три страны. Мальчик, который всегда мечтал стать рыцарем, соглашается выполнить непростую миссию. Правда, он и не подозревает, сколько опасностей повстречает на пути.

Чего ждём? Масштабную фэнтезийную историю про храбрость, дружбу и долг, пусть и несколько наивную. В основу сериала лёг роман 1962 года «Письмо королю» (The Letter for the King) нидерландской писательницы Тонке Драхт. У себя на родине книга считается классикой и уже экранизирована, её перевели более чем на десять языков.

В размахе и красоте видов точно можно не сомневаться — многие съёмки проходили на натуре в Новой Зеландии и Праге. В сериале сыграли Амир Уилсон («Тёмные начала»), Руби Серкис (да, она дочь Энди Серкиса, они с отцом вместе были на съёмках) и Натаниэль Сале.

Крестики-нолики

Noughts + Crosses

Когда и где? С 5 марта на BBC (в России — на сервисе more.tv)

Что? Экранизация романа-антиутопии

О чём? Об альтернативной Англии XXI века, где общество раскололось по расовому признаку. Темнокожие стали правящим классом, «крестиками», а белые европейцы оказались внизу иерархии — их называют «ноликами». История разворачивается вокруг запретной любви темнокожей Сэфи и белого Каллума. Чем взрослее они становятся, тем сложнее оказывается ситуация.

Чего ждём? Размышлений о расизме и о любви, что сильнее предрассудков, — особенно если это подростковая любовь, которой все преграды нипочём. Шоу основано на серии подростковых романов-бестселлеров Мэлори Блэкман. Следить за сериалом стоит, если вы поклонник подобных тем, актёра Джека Роуэна из «Острых козырьков» или британского сценариста Тоби Уайтхауса, у которого в послужном списке сценарии к «Доктору Кто» и «Быть человеком».

Вампиры

Vampires

Когда и где? Все эпизоды выйдут 20 марта на Netflix (в России — там же)

Что? Экранизация французского романа о вампирах

О чём? О юной девушке из Парижа, наполовину вампирше, которая пытается разобраться как с новыми способностями, так и с проблемами в семье: родственники узнают об её заражении и пытаются найти лекарство, чтобы её спасти. И, как будто этого мало, вскоре на след героини выходит тайное вампирское общество!

Чего ждём? В отсутствие трейлера и внятного описания ждём типичного городского фэнтези про юных вампиров и их страдания. Из примечательных фактов пока можем назвать только два. Во-первых, это французский проект, из той же локальной линейки Netflix, в которой выходили «Осмос» и «Марианна». А во-вторых, в основе сериала лежит роман писателя Тьерри Жонке, который больше всего известен как автор политических детективов. Книга «Вампиры» стала последней в его творчестве — Жонке скончался в 2009 году, роман посмертно опубликовали в 2011-м.