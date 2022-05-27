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    #Звёздные войны (Star Wars) #космическая опера #рекап

    Сериал «Оби-Ван Кеноби»: наши впечатления от первых двух эпизодов

    27 мая 2022
    27.05.2022
    1449
    7 минут на чтение
    #Звёздные войны (Star Wars) #космическая опера #рекап
    Сериал «Оби-Ван Кеноби»: наши впечатления от первых двух эпизодов 3

    Все иллюстрации: ©2022 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved

    27 мая на сервисе Disney+ вышли две первых серии мини-сериала «Оби-Ван Кеноби». Дорога сериала к зрителю была весьма каменистой и извилистой. Изначально история из жизни наставника обоих Скайуокеров должна была выйти в формате полнометражного фильма, однако после провала «Хана Соло» и смены приоритетов внутри Disney фильм превратился в сериал. Но это было только полбеды — уже перед самым началом съёмок Кэтлин Кеннеди сменила сценариста и отправила проект на доработку, поскольку сочла, что готовая на тот момент история не впечатляет. И вот наконец после нескольких лет задержек, замен и переосмыслений мы наконец увидим неизвестные ранее страницы биографии прославленного джедая.

    * * *

    Сюжет обеих серий по большей части соответствует подробному пересказу сюжета, несколько дней назад появившемуся на фанатском сайте Making Star Wars (там есть пересказ всех эпизодов, в том числе не вышедших эпизодов, будьте осторожны)

    Спойлер

    Осторожно, спойлеры!

    Дальше идёт полный пересказ двух эпизодов и масса спойлеров. Но если вам действительно интересно это читать, задумайтесь, может быть, стоит сначала посмотреть сериал?

     

    Полный пересказ двух эпизодов

    Татуин, десять лет после событий «Мести ситхов». Пока Империя захватывает одну планету за другой и устанавливает новый порядок по всей галактике, Оби-Ван, простите, Бен Кеноби живёт в уединении в татуинской глуши. Каждый день он ездит на работу в местную «китобойню», где разделывает тушу гигантского животного, а по вечерам он наблюдает из макробинокля за тем, как растёт Люк Скайуокер — главная причина его пребывания на пустынной планете.

    Сериал «Оби-Ван Кеноби»: наши впечатления от первых двух эпизодов 1

    Кеноби сломлен и полон печали. Каждую ночь ему снятся кошмары — сны, в которых он видит своего ученика: перешедшего на тёмную сторону силы Энакина Скайуокера. Бен понятия не имеет, что его бывший падаван выжил, и винит себя в его смерти. Он пытается наладить контакт с Люком и даже дарит ему подарки, но Оуэн Ларс, дядя и опекун мальчика, пресекает все эти попытки. Оуэн тоже винит Бена в гибели своего сводного брата и считает, что присутствие джедая по соседству только подвергает мальчика ненужному риску.

    — Мальчика надо обучить!
    — Так же, как ты обучил его отца? Второй раз я такой ошибки не совершу. Место мальчика здесь, рядом с его семьёй.

    Спор Бена и Оуэна Ларса

    Тихая и мирная жизнь Бена оказывается нарушена, когда на планету прибывает троица инквизиторов. Инквизиторы охотятся на беглого джедая по имени Нари. Где-то неподалёку живёт Оби-Ван Кеноби, но Верховный инквизитор считает его мифом, легендой, за которой гоняются только сосунки, их же цель — более реальная добыча. Нари тоже ищет Оби-Вана, поскольку надеется, что опытный мастер спасёт его от погони, но Бен не горит желанием прерывать своё уединение и рисковать основной задачей. Кеноби отказывается помогать юноше и советует забыть о своём прошлом, похоронить световой меч посреди пустыни и зажить нормальной жизнью. К сожалению, советы Бена запоздали — вскоре после их встречи инквизиторы настигают и убивают Нари.

    Тем временем на Алдераане шайка наёмников похищает принцессу Лею, единственную дочь правителя планеты Бейла Органы и его жены Бреи. Не желая привлекать лишнее внимание, Бейл обращается за помощью к единственному человеку, которому он может доверять — к Оби-Вану Кеноби. Бен не хочет покидать планету и бросать своего воспитанника, но аргументы сенатора Органы находят цель, и вскоре бывший джедай уже садится на корабль, направляющийся на планету Дайю.

    Сериал «Оби-Ван Кеноби»: наши впечатления от первых двух эпизодов 7

    Прибыв на Дайю, Бен вынужден обратиться за помощью к Хадже, местному мошеннику, который дурит доверчивых местных жителей, выдавая себя за джедая. Хаджа указывает Бену, где скрываются наёмники, однако, явившись в нужное место, Кеноби выясняет, что похищение — лишь часть хитрого плана инквизитора Ривы по поимке самого Бена. Джедаю удаётся обхитрить похитителей и освободить Лею, однако их бегство быстро превращается в игру в кошки-мышки — инквизиторы знают, что Кеноби в городе, все космопорты перекрыты, а каждый местный охотник за головами получил заказ на голову Бена.

    В конце концов, при помощи всё того же Хаджи, Бену и Лее удаётся сбежать и сесть на грузовой корабль, покидающий планету. Рива ссорится с Верховным инквизитором, протыкает его световым мечом и кричит вслед улетающему кораблю с беглецами, что Энакин Скайуокер жив. А тем временем, где-то в резервуаре с бактой приходит в себя почувствовавший своего бывшего учителя Дарт Вейдер…

    * * *

    Когда Lucasfilm только анонсировала телесериал об Оби-Ване Кеноби, многие фанаты остались недовольны — мол, всем же известно, что Бен Кеноби двадцать лет сиднем сидел на Татуине, оберегая Люка Скайуокера и не высовывая носа за пределы планеты. Однако ещё во времена Расширенной Вселенной встречались истории, в которых Бен вынужденно и временно покидал Татуин, главное было подобрать нужный стимул. И с этим авторы телесериала справились на все сто — если уж беспокойство за жизнь второго ребёнка Энакина и Падме вытащило Бена во времена «Новой надежды», то почему он должен был оставаться в стороне за десять лет до этого?

    Сериал «Оби-Ван Кеноби»: наши впечатления от первых двух эпизодов 4

    Первые два эпизода «Оби-Вана Кеноби» достаточно скупы на экшен. Действие разгоняется постепенно, режиссёр Дебора Чоу предпочитает медленно погружать зрителя в новую реальность существования Оби-Вана, давая возможность насладиться самыми мелкими подробностями.

    Параллельно сериал выкручивает на максимум ностальгию. Но если сиквелы и «Мандалорец» ограничивались цитированием классической трилогии, то «Оби-Ван» отдаёт должное и приквелам. К своим ролям вернулись многие актёры из трилогии приквелов, помимо Юэна Макгрегора и Хейдена Кристенсена: и Джимми Смитс (сенатор Бейл Органа), и Джоэл Эджертон с Бонни Пьесс (Оуэн и Беру Ларс). Актёры явно вжились в образы своих героев и были счастливы вернуться к знаковым ролям: все они выглядят так, будто последние десять лет действительно скрывались на Татуине, занимались влагодобычей на ферме или управляли одной из наиболее известных планет в галактике. А со съёмочной площадки «Бобы Фетта» заглянул и Тэмура Моррисон, правда, в неожиданном камео.

    Сериал «Оби-Ван Кеноби»: наши впечатления от первых двух эпизодов

    При этом наиболее запоминающейся героиней и самым приятным сюрпризом первых серий стала десятилетняя принцесса Лея, которая буквально крадёт все сцены со своим участием. У маленькой актрисы Вивьен Лиры Блэр получилось передать идеальное сочетание детской невинности и наивности с упрямством, острым умом и проницательностью, которые станут визитной карточкой героини, когда она повзрослеет. Может, маленькая Лея любит веселье и считает заседания в Сенате безнадёжной скукой, но в ней уже угадывается та обладающая удивительной харизмой бунтарка, что спустя уже десять лет поднимет шухер во всей Империи и в конечном итоге станет лидером Нового Республики.

    Ещё одна яркая находка создателей — это Кумейл Нанджиани в роли Хаджи — актёр (вы его помните по «Вечным») идеально перевоплощается в роль мошенника и авантюриста, который обладает куда большим сердцем, чем готов показать. Из эпизодических ролей в сериале выделяются Бенни Сафди — он сыграл беглого джедая Нари, и знакомый многим по «Назад в будущее» басист Red Hot Chili Peppers Фли — он перевоплотился в предводителя наёмников, похитивших Лею.

    Сериал «Оби-Ван Кеноби»: наши впечатления от первых двух эпизодов 5

    «Оби-Ван Кеноби» — это в первую очередь драма, посвящённая одному конкретному персонажу. Персонажу, который десять лет назад потерпел величайшее поражение в своей жизни и с тех пор удалился в изгнание, найдя себе подходящий повод для жизни в галактическом захолустье. Авторы сериала говорили, что «Оби-Ван» — это история о том, как Кеноби из третьего эпизода превратился в Кеноби из четвёртого. И эту метаморфозу мы начинаем наблюдать уже с первых серий. Бен в первых главах — отчаявшийся и утративший веру в будущее человек, который отказался от джедайских идеалов, похоронил своё прошлое посреди пустыни и пытается жить обыденной жизнью, не обращая ровно никакого внимания на творящуюся вокруг несправедливость. Наблюдать за тем, как этот персонаж начинает постепенно оживать под влиянием обстоятельств — чистейшее удовольствие.

    Сериал «Оби-Ван Кеноби»: наши впечатления от первых двух эпизодов 2

    Пожалуй, единственная серьёзная претензия к первым сериям заключается в линии инквизиторов. Да, сюжет даёт нам понять, что похищение Леи — лишь часть их плана по поимке Кеноби, но этот план разрабатывает даже не Верховный Инквизитор, а Третья Сестра Рива — крутая на первый взгляд девушка, которую не уважает начальство и третируют сослуживцы. Секретный план инквизиторов — потенциально интересный сюжетный поворот, тем более что Верховный инквизитор — не новый для фанатов далёкой-далёкой галактики персонаж и уже успел попортить крови героями мультсериала «Повстанцы». Но вот карьерные разборки Инквизиторов и попытки очередной героини без прошлого сделать себе карьеру на фоне недоверия и даже презрения коллег и руководителей выглядят настолько же искусственными, как и разборки Ривы с Верховным инквизитором в конце второй серии. Да, у девушки явно есть какая-то личная обида на Оби-Вана, которая, возможно, придаст её линии больше смысла в последующих сериях.

    Сериал «Оби-Ван Кеноби»: наши впечатления от первых двух эпизодов 8

    * * *

    «Оби-Ван Кеноби» по первым эпизодам не может похвастаться динамичным сюжетом или насыщенным экшеном, однако он заряжает уместной долей ностальгии и рассказывает складную историю, которая идеально вписывается в образы знакомых нам персонажей. Если бы Lucasfilm с самого начала стал сочинять именно такие сюжеты, сейчас бы к компании было бы куда меньше претензий.

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    Автор
    Журналист, переводчик, издатель, лентяй. Любит писать лонгриды и заваливать сроки.

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