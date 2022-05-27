Сериал «Оби-Ван Кеноби»: наши впечатления от первых двух эпизодов

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27 мая на сервисе Disney+ вышли две первых серии мини-сериала «Оби-Ван Кеноби». Дорога сериала к зрителю была весьма каменистой и извилистой. Изначально история из жизни наставника обоих Скайуокеров должна была выйти в формате полнометражного фильма, однако после провала «Хана Соло» и смены приоритетов внутри Disney фильм превратился в сериал. Но это было только полбеды — уже перед самым началом съёмок Кэтлин Кеннеди сменила сценариста и отправила проект на доработку, поскольку сочла, что готовая на тот момент история не впечатляет. И вот наконец после нескольких лет задержек, замен и переосмыслений мы наконец увидим неизвестные ранее страницы биографии прославленного джедая.
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Сюжет обеих серий по большей части соответствует подробному пересказу сюжета, несколько дней назад появившемуся на фанатском сайте Making Star Wars (там есть пересказ всех эпизодов, в том числе не вышедших эпизодов, будьте осторожны)
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Осторожно, спойлеры!
Дальше идёт полный пересказ двух эпизодов и масса спойлеров. Но если вам действительно интересно это читать, задумайтесь, может быть, стоит сначала посмотреть сериал?
Татуин, десять лет после событий «Мести ситхов». Пока Империя захватывает одну планету за другой и устанавливает новый порядок по всей галактике, Оби-Ван, простите, Бен Кеноби живёт в уединении в татуинской глуши. Каждый день он ездит на работу в местную «китобойню», где разделывает тушу гигантского животного, а по вечерам он наблюдает из макробинокля за тем, как растёт Люк Скайуокер — главная причина его пребывания на пустынной планете.
Кеноби сломлен и полон печали. Каждую ночь ему снятся кошмары — сны, в которых он видит своего ученика: перешедшего на тёмную сторону силы Энакина Скайуокера. Бен понятия не имеет, что его бывший падаван выжил, и винит себя в его смерти. Он пытается наладить контакт с Люком и даже дарит ему подарки, но Оуэн Ларс, дядя и опекун мальчика, пресекает все эти попытки. Оуэн тоже винит Бена в гибели своего сводного брата и считает, что присутствие джедая по соседству только подвергает мальчика ненужному риску.
— Мальчика надо обучить!
— Так же, как ты обучил его отца? Второй раз я такой ошибки не совершу. Место мальчика здесь, рядом с его семьёй.
Спор Бена и Оуэна Ларса
Тихая и мирная жизнь Бена оказывается нарушена, когда на планету прибывает троица инквизиторов. Инквизиторы охотятся на беглого джедая по имени Нари. Где-то неподалёку живёт Оби-Ван Кеноби, но Верховный инквизитор считает его мифом, легендой, за которой гоняются только сосунки, их же цель — более реальная добыча. Нари тоже ищет Оби-Вана, поскольку надеется, что опытный мастер спасёт его от погони, но Бен не горит желанием прерывать своё уединение и рисковать основной задачей. Кеноби отказывается помогать юноше и советует забыть о своём прошлом, похоронить световой меч посреди пустыни и зажить нормальной жизнью. К сожалению, советы Бена запоздали — вскоре после их встречи инквизиторы настигают и убивают Нари.
Тем временем на Алдераане шайка наёмников похищает принцессу Лею, единственную дочь правителя планеты Бейла Органы и его жены Бреи. Не желая привлекать лишнее внимание, Бейл обращается за помощью к единственному человеку, которому он может доверять — к Оби-Вану Кеноби. Бен не хочет покидать планету и бросать своего воспитанника, но аргументы сенатора Органы находят цель, и вскоре бывший джедай уже садится на корабль, направляющийся на планету Дайю.
Прибыв на Дайю, Бен вынужден обратиться за помощью к Хадже, местному мошеннику, который дурит доверчивых местных жителей, выдавая себя за джедая. Хаджа указывает Бену, где скрываются наёмники, однако, явившись в нужное место, Кеноби выясняет, что похищение — лишь часть хитрого плана инквизитора Ривы по поимке самого Бена. Джедаю удаётся обхитрить похитителей и освободить Лею, однако их бегство быстро превращается в игру в кошки-мышки — инквизиторы знают, что Кеноби в городе, все космопорты перекрыты, а каждый местный охотник за головами получил заказ на голову Бена.
В конце концов, при помощи всё того же Хаджи, Бену и Лее удаётся сбежать и сесть на грузовой корабль, покидающий планету. Рива ссорится с Верховным инквизитором, протыкает его световым мечом и кричит вслед улетающему кораблю с беглецами, что Энакин Скайуокер жив. А тем временем, где-то в резервуаре с бактой приходит в себя почувствовавший своего бывшего учителя Дарт Вейдер…
* * *
Когда Lucasfilm только анонсировала телесериал об Оби-Ване Кеноби, многие фанаты остались недовольны — мол, всем же известно, что Бен Кеноби двадцать лет сиднем сидел на Татуине, оберегая Люка Скайуокера и не высовывая носа за пределы планеты. Однако ещё во времена Расширенной Вселенной встречались истории, в которых Бен вынужденно и временно покидал Татуин, главное было подобрать нужный стимул. И с этим авторы телесериала справились на все сто — если уж беспокойство за жизнь второго ребёнка Энакина и Падме вытащило Бена во времена «Новой надежды», то почему он должен был оставаться в стороне за десять лет до этого?
Первые два эпизода «Оби-Вана Кеноби» достаточно скупы на экшен. Действие разгоняется постепенно, режиссёр Дебора Чоу предпочитает медленно погружать зрителя в новую реальность существования Оби-Вана, давая возможность насладиться самыми мелкими подробностями.
Параллельно сериал выкручивает на максимум ностальгию. Но если сиквелы и «Мандалорец» ограничивались цитированием классической трилогии, то «Оби-Ван» отдаёт должное и приквелам. К своим ролям вернулись многие актёры из трилогии приквелов, помимо Юэна Макгрегора и Хейдена Кристенсена: и Джимми Смитс (сенатор Бейл Органа), и Джоэл Эджертон с Бонни Пьесс (Оуэн и Беру Ларс). Актёры явно вжились в образы своих героев и были счастливы вернуться к знаковым ролям: все они выглядят так, будто последние десять лет действительно скрывались на Татуине, занимались влагодобычей на ферме или управляли одной из наиболее известных планет в галактике. А со съёмочной площадки «Бобы Фетта» заглянул и Тэмура Моррисон, правда, в неожиданном камео.
При этом наиболее запоминающейся героиней и самым приятным сюрпризом первых серий стала десятилетняя принцесса Лея, которая буквально крадёт все сцены со своим участием. У маленькой актрисы Вивьен Лиры Блэр получилось передать идеальное сочетание детской невинности и наивности с упрямством, острым умом и проницательностью, которые станут визитной карточкой героини, когда она повзрослеет. Может, маленькая Лея любит веселье и считает заседания в Сенате безнадёжной скукой, но в ней уже угадывается та обладающая удивительной харизмой бунтарка, что спустя уже десять лет поднимет шухер во всей Империи и в конечном итоге станет лидером Нового Республики.
Ещё одна яркая находка создателей — это Кумейл Нанджиани в роли Хаджи — актёр (вы его помните по «Вечным») идеально перевоплощается в роль мошенника и авантюриста, который обладает куда большим сердцем, чем готов показать. Из эпизодических ролей в сериале выделяются Бенни Сафди — он сыграл беглого джедая Нари, и знакомый многим по «Назад в будущее» басист Red Hot Chili Peppers Фли — он перевоплотился в предводителя наёмников, похитивших Лею.
«Оби-Ван Кеноби» — это в первую очередь драма, посвящённая одному конкретному персонажу. Персонажу, который десять лет назад потерпел величайшее поражение в своей жизни и с тех пор удалился в изгнание, найдя себе подходящий повод для жизни в галактическом захолустье. Авторы сериала говорили, что «Оби-Ван» — это история о том, как Кеноби из третьего эпизода превратился в Кеноби из четвёртого. И эту метаморфозу мы начинаем наблюдать уже с первых серий. Бен в первых главах — отчаявшийся и утративший веру в будущее человек, который отказался от джедайских идеалов, похоронил своё прошлое посреди пустыни и пытается жить обыденной жизнью, не обращая ровно никакого внимания на творящуюся вокруг несправедливость. Наблюдать за тем, как этот персонаж начинает постепенно оживать под влиянием обстоятельств — чистейшее удовольствие.
Пожалуй, единственная серьёзная претензия к первым сериям заключается в линии инквизиторов. Да, сюжет даёт нам понять, что похищение Леи — лишь часть их плана по поимке Кеноби, но этот план разрабатывает даже не Верховный Инквизитор, а Третья Сестра Рива — крутая на первый взгляд девушка, которую не уважает начальство и третируют сослуживцы. Секретный план инквизиторов — потенциально интересный сюжетный поворот, тем более что Верховный инквизитор — не новый для фанатов далёкой-далёкой галактики персонаж и уже успел попортить крови героями мультсериала «Повстанцы». Но вот карьерные разборки Инквизиторов и попытки очередной героини без прошлого сделать себе карьеру на фоне недоверия и даже презрения коллег и руководителей выглядят настолько же искусственными, как и разборки Ривы с Верховным инквизитором в конце второй серии. Да, у девушки явно есть какая-то личная обида на Оби-Вана, которая, возможно, придаст её линии больше смысла в последующих сериях.
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«Оби-Ван Кеноби» по первым эпизодам не может похвастаться динамичным сюжетом или насыщенным экшеном, однако он заряжает уместной долей ностальгии и рассказывает складную историю, которая идеально вписывается в образы знакомых нам персонажей. Если бы Lucasfilm с самого начала стал сочинять именно такие сюжеты, сейчас бы к компании было бы куда меньше претензий.
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