Какие сериалы возвращаются в октябре 2021? «Ходячие мертвецы», «Лок и ключ»

А вот и вторая часть большого материала про сериалы октября. В этом месяце возвращаются сразу два сериала про «Ходячих мертвецов», подростковая мистика «Лок и ключ» по комиксу Джо Хилла, почти-что-воссоединение актрис «Звёздного крейсера „Галактика“» и документалка о любимых фильмах нашего детства.

В этой статье только продолжения

Лок и ключ, 2-й сезон

Locke and Key

Когда и где? Все эпизоды выйдут 22 октября на Netflix (в России — там же).

Что? Подростковая мистика с элементами хоррора, экранизация комикса Джо Хилла.

О чём? О семействе Лок(к)овВ комиксе, переведенном как «Ключи Локков», фамилия дана с двумя «к», а в сериале — с одной. — Прим. МирФ, на чью долю выпали невероятные испытания и приключения. Когда-то мужа Нины Лок убили, и она вместе с тремя детьми переехала в семейный особняк, чтобы начать жизнь с чистого листа. Но вскоре детишки находят магические ключи, дарующие владельцам необычайные способности. К несчастью, враги Локов не дремлют, а значит, скоро опасность вновь постучится в двери… или даже явит себя из глубин особняка.

Чего ждём? Развития основного сюжета, раскрытия тайн и семейных секретов. В конце первого сезона детишки Локов поверили, что они одолели демона, но даже не подозревают, что им может быть одержим кто-то ещё. Объявляются новые владельцы ключей, ставки растут — кто знает, может, сериал сбросит оковы «подросткового приключения» и станет чуть ближе к комиксу?

Фильмы, на которых мы выросли, 3-й сезон

The Movies That Made Us

Когда и где? Все эпизоды выйдут 12 октября на Netflix (в России — там же).

Что? Документальный сериал.

О чём? О создании культовых фильмов нашего детства. В прошлых сезонах команда вспоминала «Крепкого орешка», «Один дома», «Назад в будущее» и «Парк юрского периода». Актёры и члены съёмочной команды рассказывают истории о казусах с площадок, сложностях в переговорах с продюсерами и о многом другом.

Чего ждём? Новых забавных историй и возможности взглянуть на любимые фильмы под неожиданным углом. В третьем сезоне — в нём уже не четыре, а восемь эпизодов — будут говорить о «Чужих», «Кошмаре на улице Вязов», «Поездке в Америку», «Пятнице, 13-м», «Хэллоуине» и «Робокопе».

Иная жизнь, 2-й сезон

Another Life

Когда и где? Все эпизоды выйдут 14 октября на Netflix (в России — там же).

Что? Космическая фантастика.

О чём? Об экипаже исследовательского корабля, который отправится в космос, чтобы раскрыть тайну необычного инопланетного объекта. Это то ли звездолёт, то ли какой-то артефакт, внезапно появившийся на нашей планете. Параллельно другая группа на Земле пытается разобраться в свойствах этого объекта.

Чего ждём? Почти спин-оффа сериала «Звёздный крейсер „Галактика“». Загибайте пальцы: космические приключения — раз, саботаж на борту — два, исследование тайн древности — три, тема искусственного интеллекта — четыре. Да-да, во втором сезоне контакт с инопланетянами получится установить благодаря ИИ — но за это придётся заплатить свою цену. Но главное — в сериале, помимо Кэти Сакхофф, появятся и другие актрисы «Галактики»: Рекха Шарма и Кейт Вернон.

А ещё во втором сезоне авторы обещают глубже копнуть в историю семьи Нико, которая как-то связана с наследием инопланетян.

Киллер с ножницами, 3-й сезон

Scissor Seven

Когда и где? Все эпизоды вышли 3 октября на Netflix (в России — там же).

Что? Приключенческий взрослый мультсериал.

О чём? О парнишке по прозвищу Семь, который так и не смог стать профессиональным убийцей, но в итоге открыл парикмахерскую под прикрытием. Семь продолжает тайно обучаться ремеслу убийцы, но параллельно с этим оказывается под перекрестным огнем двух влиятельных фракций, что борются за власть.

Чего ждём? Развития сюжетной линии, которая посвящена воспоминаниям . Теперь убийца пытается обрести мир и гармонию, но не тут-то было! Его ждут десятки испытаний, от столкновения с пафосными противниками до конфликтов с армией девчонок и с сумоистом!

Ходячие мертвецы: Мир за пределами, 2-й сезон

The Walking Dead: World Beyond

Когда и где? Стартовал 3 октября на AMC (в России — на канале Fox).

Что? Постапокалиптическая драма.

О чём? О мире, который изменился за 10 лет после вспышки зомби-вируса. Поселение, в котором живёт группа подростков, вырезают солдаты Гражданской Республики. Теперь детишки отправляются на поиски отца одной из девочек, уверенные, что ему угрожает опасность.

Чего ждём? Того, что подростки и дальше будут шинковать зомби. Команде удалось добраться до колонии Гражданской Республики. Здесь только и говорят о том, как в поселении безопасно — правда, почему-то шёпотом и едва ли не под дулом местных солдат.

Во втором сезоне команда продолжит раскрывать образ Гражданской Республики и, по всей видимости, готовить почву для сольных фильмов про Рика Граймса.

Легенды завтрашнего дня, 7-й сезон

Legends of Tomorrow

Когда и где? С 13 октября на The CW (прошлые сезоны есть на «КиноПоиске»).

Что? Супергеройская хронофантастика.

О чём? О команде супергероев-раздолбаев, которые вот уже несколько сезонов путешествуют во времени и пространстве. Они то спасают несчастный таймлайн от посягательств суперзлодеев и аномальных происшествий, то сами же его расшатывают.

Чего ждём? Очередных странных, диких и абсурдных историй в разных декорациях. Команду героев покинул Константин, но при этом актёр Мэтт Райан в сериале остался — он сыграет техасского учёного из 1920-х (присмотритесь к этой бороде и очкам!). По мнению Райана, Константин из тех персонажей, что чаще ходят поодиночке, чем с командой.

Действие как раз стартует в Техасе 1920-х — именно там потерпел крушение корабль «Легенд». Героям придётся искать решение проблемы, и помочь им может как раз новый знакомый. Правда, команда случайно привлечёт к себе нежелательное внимание…

Бэтвумен, 3-й сезон

Batwoman

Когда и где? С 13 октября на The CW (в России — на «КиноПоиске»).

Что? Супергеройский боевик.

О чём? О супергероине Бэтвумен, которая вершит правосудие на улицах Готэма, пока Бэтмен куда-то запропастился. Она тоже сколотила отряд союзников и теперь разбирается со знаменитыми суперзлодеями.

Чего ждём? Больше знакомых персонажей и больше тайн! После первого сезона и ухода актрисы Руби Роуз плащ Бэтвумен надела Джависия Лесли, воплотившая новую героиню — Райан Уайлдер. Весь второй сезон Райан пыталась понять, что же случилось с её предшественницей и каково быть супергероиней. Так что третий сезон новая Бэтвумен встретит во всеоружии. Ей вместе с союзниками предстоит, например, разобраться, как в реке оказались трофеи бэт-злодеев. И даже напасть на след её биологической матери, которая считалась мёртвой.

Но самое главное, в сериале должны появиться новые злодеи — например Безумный Шляпник или даже Ядовитый Плющ!

Бойтесь ходячих мертвецов, 7-й сезон

Fear the Walking Dead

Когда и где? С 17 октября на AMC (в России — на канале Fox).

Что? Постапокалиптическая драма с элементами хоррора.

О чём? О разрозненной семейке выживших людей из Лос-Анджелеса, которые застали самое начало зомби-апокалипсиса (их в комиксе-первоисточнике не было). На фоне гибели цивилизации им пришлось искать общий язык и осваивать жизненно важные навыки. С четвёртого сезона в центре сюжета держится Морган Джонс, персонаж оригинального сериала и комикса. В Техасе он примкнул к выжившим и теперь старается сделать всё, чтобы никто не погиб.

Чего ждём? Мягкой перезагрузки сериала. Ядерный ливень напрочь изменил ландшафт Техаса, Джонс и его поредевшая группа должны попытаться выжить в этом кошмаре. Тедди больше нет, и место главного антагониста должен занять кто-то ещё — вероятно, Виктор Стренд.

Создатели предлагают «забыть всё, что вы знали раньше», и встряска получилась что надо. Шоураннер Йен Голдберг обещает, что радиационное заражение и зомби, взятые вместе, станут самым тяжёлым испытанием в жизни героев — и так непростой.