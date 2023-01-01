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    «Тень и кость», 2-й сезон: шесть книг свалили в кучу

    29 марта 2023
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    29.03.2023
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    4 минуты на чтение
    «Тень и кость», 2-й сезон: шесть книг свалили в кучу 4

    Новый сезон «Тени и кости» на экранах, и фанаты не могут понять, почему создатели решили слепить его из материала шести (!) книг, да ещё и ввести дополнительные сюжетные линии. Если первый сезон сериала опирался на первую книгу Трилогии Гришей и вплетал в неё предысторию банды Шестёрки воронов, то продолжение вышло далеко за рамки первоисточников.

    Битва Первоисточников

    Чтобы сделать сезон эффектнее, создатели вывалили абсолютно всё: криминальные разборки в Кеттердаме (местный фэнтези-Амстердам), тюрьму в Фьёрде (местная Швеция с фанатиками-викингами), борьбу за власть в Равке (всё та же клюквенная Россия), дерзких пиратов, боевик-уся, охоту за реликвиями в стиле Индианы Джонса и прочие неожиданные истории. 

     Пока Алина ищет магические «апгрейды» с помощью друга и возлюбленного Мала, а ещё пиратов, в далёком Кеттердаме разворачиваются события из дилогии «Шестёрка воронов» (никак не связанной с Алиной и Равкой). Но и это не всё. В сериале также частично затронуты события, происходящие в последней дилогии Бардуго «Король шрамов», которая посвящена новому королю Николаю Ланцову.

    «Тень и кость», 2-й сезон: шесть книг свалили в кучу 5

    С одной стороны, странное решение собрать весь материал Вселенной Гришей воедино позволило сделать сериал динамичнее. С другой — клише и стереотипы из книги становятся ещё смешнее в новом сезоне.

    Равка — по-прежнему клюквенная пародия на Россию. Крутого принца-пирата тут называют Собачкой, что подаётся как серьёзный псевдоним по типу «Морского волка». Местные опереточные голландцы (их государство называется Керчь) и китайцы-монголы (из Шу Хан) тоже похожи на ходячие стереотипы. Например, в Шу Хан все владеют кунг-фу, пьют чай и бегают по крышам. Причём все эти страны расположены в паре дней пути друг от друга. Персонажи телепортируются из Кеттердама куда-то в Равку или Шу Хан. 

    И по какой-то неведомой причине для всех этих государств и их граждан невероятно важна Алина.

    Спойлер

    Осторожно, спойлеры!

    Сто Сюжетов и спасительница-Алина

    «Тень и кость», 2-й сезон: шесть книг свалили в кучу 6

    Во втором сезоне Алина, победившая Киригана, и следопыт Мал находятся в бегах. Чтобы разрушить Теневой Каньон, Алина должна отыскать водяного змея и жар-птицу и забрать их силу. Будучи без ресурсов королевской семьи и Второй Армии магов-Гришей, Алина обретает союзника в лице харизматичного пирата Николая. Через пару эпизодов этот пират окажется особой королевской крови и, пожалуй, единственным интересным персонажем сериала с чёткой сюжетной линией. 

    Пока Равка драматично распадается на части, Каз Бреккер, Джеспер и Инеж прячутся от коррумпированного правосудия в Кеттердаме. Местный криминальный босс повесил на них пару убийств, забрал их клуб и желает расправиться с самим Казом. Каз и компания пытаются уничтожить его и вернуть себе главенство в мире бандитов. А после победы над гангстерами они отправляются на поиски волшебного меча в Шу Хан, чтобы помочь Алине победить Киригана. 

    «Тень и кость», 2-й сезон: шесть книг свалили в кучу

    А ещё за Инеж гоняется маньяк-Декоратор. А ещё Нина пытается вытащить из тюрьмы своего любовника Матиаса. А ещё Каз Беккер мучается от вьетнамских флешбэков из своего чумного детства. А ещё в Равке Кириган выясняет отношения со своей матерью Багрой и собирает армию Гришей. А ещё Николай борется за престол. А ещё его пиратская команда почему-то тоже замешана в этой борьбе. А ещё Кириган со своими планами о переустройстве Равки (на мировое господство ему пока плевать) беспокоит воронов в Кеттердаме.

    В общей сложности во втором сезоне около дюжины сюжетных линий, которые плохо (или очень плохо) связаны между собой. Усугубляет ситуацию огромное количество романов всех со всеми (иногда интересных, как у Каза и Инеж, но чаще не очень). Единственный, у кого любви в этом сезоне нет, — Кириган. Ибо Алина его не любит. 

    Проблема с персонажами

    «Тень и кость», 2-й сезон: шесть книг свалили в кучу 2

    Некогда интересный Кириган стал главным разочарованием сезона. В первой трилогии именно Дарклинг и его мать — самые яркие персонажи, которые тянут на себе все сюжетные линии. В сериале Кириган — дурак, которого постоянно все обманывают и у которого в каждом эпизоде случаются истерики. Вместо радикального, но очень притягательного антагониста, чья идеология импонировала Алине и другим Гришам, отличный актёр Бен Барнс играет психа-диктатора без харизмы. 

    Его армия состоит из пяти человек (в финальной битве их целых десять!), из них по собственной воле за ним следует только одна сумасшедшая. Его боятся и избегают Гриши (многие из которых должны его любить, ведь он спасает их от перспективы повисеть на берёзе), а своих теневых монстров он не контролирует. К этому можно добавить фиксацию на Алине, кашель и чёрную кровь, а также съехавшую крышу. 

    «Тень и кость», 2-й сезон: шесть книг свалили в кучу 1

    Антипод Киригана — Каз Бреккер, которого товарищи должны как раз не очень любить за все его проколы и постоянную игру их жизнями. Каз — юный криминальный гений, чьи великолепные планы срабатывают только благодаря невероятной удаче. Каждый раз товарищи едва выживают из-за его проколов или неудержимого желания отомстить своему врагу Роллинзу. И каждый раз, едва утерев кровь с лица, они соглашаются с тем, что Бреккер — прекрасный лидер.

    Эффективным лидером со своими слабостями и достоинствами показан разве что Николай. Однако тернистый путь Николая от капитана пиратского корабля до наследника престола показан исключительно сквозь призму важности Алины и Мала. В тени остаются и другие интересные персонажи — близнецы-сердцебиты Толя и Тамара, Зоя, Женя и, наконец, страдающий от тюремных пыток Маттиас, которого никак не может освободить Нина. 

    «Тень и кость», 2-й сезон: шесть книг свалили в кучу 3

    Очень неровный сезон, в котором нам представили сто персонажей, но раскрыли только Алину и Мала. На фоне отличных декораций, стимпанка и динамичных драк сюжет полностью уходит на второй план. Все, кроме противоречивого Каза Бреккера, однозначно разделены на «хороших» и «плохих». Дарклинг — опереточный злодей, Алина — святая, её друзья — молодцы. 

    Зрителям предлагают погрузиться в красочный стимпанк-мир, однако сюжет остаётся скучным и не удивляет поворотами. И конец предсказуем и пресен. Никаких сюрпризов. 

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