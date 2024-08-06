Во что поиграть в августе 2024?

Когда и где: 2 августа на PC, Switch

Что: головоломка про строительство конструкций из особой жидкой субстанции

Перевод: текст

О чём: в прошлом World of Goo Corporation провела трубы в мир шариков Гуу, чтобы перерабатывать их в продукты вроде энергетиков. Но в итоге шарики разрушили компанию и распространились по миру. Теперь корпорация проводит ребрендинг и объявляет себя экологически безопасной, чтобы снова заняться экспериментами с Гуу.

Почему ждали: первая часть — одна из самых ярких игр масштабной волны инди-проектов конца 2000-х. Сиквел обещает быть столь же шутливой и изобретательной головоломкой, но с чуть большим разнообразием.

что World of Goo 2 будет ощущаться скорее как просто запоздавшее дополнение с чуть подтянутой графикой.