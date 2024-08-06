Во что поиграть в августе 2024?

Когда и где: 2 августа на PC, Switch
Что: головоломка про строительство конструкций из особой жидкой субстанции
Перевод: текст
О чём: в прошлом World of Goo Corporation провела трубы в мир шариков Гуу, чтобы перерабатывать их в продукты вроде энергетиков. Но в итоге шарики разрушили компанию и распространились по миру. Теперь корпорация проводит ребрендинг и объявляет себя экологически безопасной, чтобы снова заняться экспериментами с Гуу.
Почему ждали: первая часть — одна из самых ярких игр масштабной волны инди-проектов конца 2000-х. Сиквел обещает быть столь же шутливой и изобретательной головоломкой, но с чуть большим разнообразием.Чего опасаемся: что World of Goo 2 будет ощущаться скорее как просто запоздавшее дополнение с чуть подтянутой графикой.
Когда и где: 8 августа на PC, X1, XSXS, PS4, PS5, Switch
Что: пошаговая тактика с видом сбоку во вселенной стимпанковских роботов
Перевод: текст
О чём: на одной планете роботы вдруг начинают быстро ржаветь, а пресная вода, необходимая для двигателей, оказывается в дефиците. Капитан Ливэя прилетает из космоса, крадёт с королевского флота подлодку и вместе со своей командой отправляется в глубины местного океана, чтобы разобраться в причинах кризиса.
Почему ждали: лёгкая юмористическая смесь Worms и Jagged Alliance, где нужно постоянно строить свою тактику с учётом рикошетов, — уникальное сочетание. Потому нам была просто необходима вторая часть с новым окружением и пачкой небольших улучшений.Чего опасаемся: что сиквел будет таким же коротким и не даст геймплейной формуле раскрыться получше.
Когда и где: 9 августа на PC
Что: Half Life 2 «дома»
Перевод: полный
О чём: диктатор некой восточноевропейской страны уже засиделся у власти, отчего паранойя окончательно свела его с ума. Он начинает проводить массовые репрессии, чипировать граждан и проводить над ними опыты. А главный герой бежит из тюрьмы и с оружием в руках восстаёт против режима.
Почему ждали: у нас, кажется, наклёвывается хорошая инди-альтернатива Half-Life 2. В геймплейных роликах стрельба выглядит вполне сочно, а в окружении очень атмосферно сочетаются типичные «панельки» и советский шизотех.Чего опасаемся: полного набора типичных болячек малобюджетных шутеров. То есть проблем с темпом, балансом и левел-дизайном.
Когда и где: 20 августа на PC, XSXS, PS5
Что: экшен-RPG про китайского короля обезьян
Перевод: текст
О чём: главный герой — король обезьян, а окружение взято из «Путешествия на Запад». Но насколько игра будет повторять этот старинный роман сюжетно — загадка.
Почему ждали: когда WuKong только анонсировали в 2020-м, на Западе все были удивлены китайской ААА-игрой с красивой современной графикой и многообещающим геймплеем, не то соулслайком, не то слэшером. С тех пор китайские студии доказали, что они вполне способны потянуть сюжетный проект таких масштабов, а потом ещё посоревноваться за «игру года» у многих изданий.Чего опасаемся: что среди авторов WuKong окажутся прекрасные художники, неважные сценаристы и гейм-дизайнеры, слишком привыкшие к монетизации для F2P, а не к одиночным играм.
Когда и где: 20 августа на PC, X1, XSXS, PS4, PS5
Что: сюжетный экшен от третьего лица
Перевод: текст
О чём: в альтернативной временной линии США развалились, появились разумные антропоморфные роботы, а у людей открываются мистические сверхспособности. Главной героине нужно доставить один важный груз. Для этого ей вместе с кучкой отщепенцев предстоит прикинуться панк-группой и проехать на автобусе через авторитарную Американскую республику.
Почему ждали: вероятно, нас ждёт новая неплохая история от авторов Dreamfall Chapters и Draugen. Причём интригует сам геймплей, в котором нужно использовать сверхъественную силу с помощью звуков в бою и во время диалогов.Чего опасаемся: унылого сюжета, посредственных сражений и жёсткого передоза эстетикой Tumblr, после которого потребуется срочно прикладываться к Manhunt и Splatterhouse.
Когда и где: 22 августа на PC
Что: пошаговая тактика про волшебников-спецназовцев
Перевод: нет
О чём: нужно взять под контроль группу магов-отступников в кевларовой снаряге, чтобы бороться с религиозной диктатурой и прочими организациями, замешанными в глобальном заговоре. В общем, если б Том Клэнси решил сыграть в D&D — получилось бы что-то в таком духе.
Почему ждали: прямо скажем — завязка про спецназ из магов цепляет сама по себе. При этом интересно звучат обещания небольших уровней, которые нужно штурмовать с заклинаниями, вызывающими молнии, трансформации в бешеных псов и бог знает что ещё. К тому же всё от разработчиков Gunpoint и Heat Signature — а у них нет проблем с реализацией необычных концептов.Чего опасаемся: что игра с таким ядрёным потенциалом окажется просто неплохой.
Когда и где: 23 августа на PC, PS5
Что: заменитель Overwatch от Sony
Перевод: текст
О чём: преступники-наёмники с разных концов галактики соревнуются друг с другом за вознаграждение. А ещё здесь есть отсылки к «Стражам галактики».
Почему ждали: Overwatch долгие годы убивала практически всех своих конкурентов, но сейчас ослабила хватку, и у других «геройских шутеров» появился неплохой шанс отхватить долю аудитории. Может, у Concord получится сделать это с бюджетами от Sony.Чего опасаемся: что никто так и не поймёт, зачем бросать Overwatch ради Concord. И что издатели не одумаются и не перестанут требовать подписку PlayStation Network, чтобы просто сыграть в игру.
Когда и где: 27 августа на PC
Что: самая известная западная MMORPG
Перевод: текст
О чём: в этом дополнении лидерам Альянса и Орды придётся объединиться, чтобы отправиться на всеми забытый континент Хаз Алгар, знаменитый своими исполинскими подземельями. И всё для того, чтобы одолеть Ксал'атат, предвестницу новой эры, которая обрела силу после того, как герои истребили древних богов (если вы ещё помните, что вообще там творится по сюжету).
Почему ждали: несмотря ни на что, World of Warcraft — всё ещё главная западная MMORPG. А тут новый регион, дополнительная раса — каменные дворфы-земельники, а также ворох изменений поменьше.Чего опасаемся: что за двадцать лет игра превратилась в слишком безумное месиво, недружелюбное и к новичкам, и к ветеранам.
Когда и где: 30 августа на PC, XSXS, PS5
Что: кинематографический экшен от третьего лица в открытом мире
Перевод: текст
О чём: события игры развиваются во вселенной «Звёздных войн» между событиями пятого и шестого эпизодов. Авантюристка Кей Весс путешествует по далёкой-далёкой галактике и планирует совершить самое дерзкое ограбление в истории Внешнего Кольца.
Почему ждали: возможно, нас ждёт приятное масштабное приключение с «Хан Соло — заменителем» и огромным открытым миром, который можно исследовать ещё и на звездолёте.Чего опасаемся: что Outlaws так и не вернёт веру в Ubisoft, а нас ждут до скукоты типичный ААА-опенворлд, невнятный сюжет и проблемы с производительностью. Что ещё хуже, в будущем игра может подтолкнуть и других издателей чаще ставить за свои проекты ценники в 70 евро.
Closer the Distance (2 августа на PC, XSXS, PS5): новая игра от авторов Orwell: Keeping an Eye On You. Смесь адвенчуры и Sims про бестелесного призрака умершей девушки, который с помощью паранормальных способностей пытается наладить жизнь своих скорбящих близких.
Motordoom (2 августа на PC): просто представьте, если б Quake была про мотофристайл с трюками во время отстрела демонов.
Motordoom
Volgarr the Viking II (6 августа на PC, X1, XSXS, PS4, PS5, Switch): брутальный экшен-платформер про викинга. Игра при этом выглядит как потерянный спин-офф Golden Axe из 1990-х.
Cygni: All Guns Blazing (6 августа на PC, XSXS, PS5): редкий современный шмап с хоть сколько-то крупным бюджетом. Потому летать на звездолёте и отстреливать пришельцев можно будет с графикой уровня современных ААА.
Creatures of Ava (7 августа на PC, XSXS): адвенчура от третьего лица, в которой нужно исследовать другую планету и приручать местных животных с помощью флейты, чтобы спасти экосистему от неизвестной болезни.
Five Nights at Freddy's: Into the Pit (8 августа на PC): юбилейная игра к десятилетию франшизы. В этот раз — в формате двумерной адвенчуры.
Five Nights at Freddy's: Into the Pit
Cat Quest III (8 августа на PC, X1, XSXS, PS4, PS5, Switch): милая экшен-RPG про котов-моряков.
Deathbound (9 августа на PC, XSXS, PS5): соулслайк про средневековый мир, который вырос на руинах высокотехнологической цивилизации, отчего поборники науки сцепились с церковью. Из убитых врагов можно собрать отряд союзников.
Intravenous 2 (15 августа на PC): стелс-экшен, который выглядит как тёмная версия Hotline Miami, а играется почти как Metal Gear.
Crypt Custodian (27 августа на PC, X1, XSXS, Switch): метроидвания с видом сверху про кота, которого после смерти приговорили вечно работать уборщиком и лупить монстров метлой.
Crypt Custodian
Smite 2 (27 августа на PC, X1, XSXS, PS5): продолжение мобы от третьего лица про битвы богов из мифологий реального мира. Обещают апгрейд графики — что уже больше, чем было в сиквеле Overwatch.
Gori: Cuddly Carnage (29 августа на PC, X1, XSXS, PS4, PS5, Switch): слэшер, где в главной роли кот на скейте — ему нужно жестоко расчленять армию мутировавших игрушек в мире, в котором человечество уже успело сгинуть.
Gori: Cuddly Carnage
Squirrel with a Gun (29 августа на PC): шутер про самую обычную белку с самым обычным современным стрелковым оружием. И в игре пушки — не только способ наказывать злодеев, но и дополнительный инструмент для платформинга.
Visions of Mana (29 августа на PC, X1, XSXS, PS4, PS5): продолжение классической серии красочных фэнтезийных экшен-JRPG.
Visions of Mana
Bloodless