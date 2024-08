Во что поиграть в августе 2024?

Closer the Distance (2 августа на PC, XSXS, PS5): новая игра от авторов Orwell: Keeping an Eye On You. Смесь адвенчуры и Sims про бестелесного призрака умершей девушки, который с помощью паранормальных способностей пытается наладить жизнь своих скорбящих близких.

Motordoom (2 августа на PC): просто представьте, если б Quake была про мотофристайл с трюками во время отстрела демонов.