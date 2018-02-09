Отец фэнтези-арта, суперзвезда «низкого жанра», король книжных обложек. Стоит только произнести вслух волшебное «Фрэнк Фразетта», и в воображении тут же рождаются образы мускулистых воинов, возвышающихся подобно исполинам средь туш поверженных врагов. Скажете банально? Так и есть. Однако среди всех подобных сюжетов в фэнтези-арте кисть Фразетты всегда распознается безошибочно. Его полотна неизменно полны жизни, энергии, какой-то первобытной красоты; они — ода культу силы в чистейшем её виде. И пусть самого Фразетты уже несколько лет нет среди живых, герои его картин будут жить вечно. И в честь девяностолетия со дня рождения великого мастера мы вспомним самые известные и лучшие из них.

Conan the Barbarian (1966)

Без преувеличения самая знаменитая картина Фразетты, написанная им по заказу издательства Lancer Books для первого тома серии переизданий рассказов Роберта Говарда о Конане-варваре. Мускулистый и загорелый, Конан с мрачным лицом стоит над кучей истерзанных тел, за его спиной полыхает зарево пожара, а у ног могучего воителя сидит женщина — трофей победителю в этой страшной схватке. Изображенный Фразеттой Конан имел настолько мало общего с описанным Говардом героем, что инициаторы переиздания — писатели Лайон Спрэг де Камп и Лин Картер — даже возмутились: мол, и это он, наш благородный варвар? Да и такой сцены они, сколько ни пытались, припомнить не могли. А сам художник только отшучивался: не судите о книге по обложке! Как бы то ни было, но книга ушла в тираж, в мгновенье ока попав в списки бестселлеров издательства, а написанная Фразеттой картина стала иконой всея фэнтези-арта.

Vampirella (1969)

Вампирелла — питающаяся кровью сексуальная инопланетянка с планеты Дракулон, которая сбежала на Землю, дабы очистить её от демонов и прочей нечисти. Её придумали в 1969 году в качестве маскота для одноимённого журнала-антологии чёрно-белых комиксов для взрослых. Именно Фразетте выпала честь запечатлеть эту мадам для обложки первого номера. В дальнейшем Вампирелла стала одним из самых узнаваемых женских персонажей комикс-индустрии, она обзавелась собственной серией комиксов и дважды сменила издателя. Созданный Фразеттой образ — длинные иссиня-чёрные волосы, высокие лакированные сапоги, откровенный красный костюм в стиле «три полоски» и вопиющая сексуальность — и по сей день остаётся неизменным.

A Princess of Mars / A Fighting Man of Mars / John Carter and the Savage Apes of Mars / Thuvia Maid of Mars (1970-1973)

Затеянное в 70-х годах переиздание классического научно-фэнтезийного цикла Эдгара Райса Берроуза «Джон Картер — марсианин» тоже было отмечено печатью творчества Фразетты. Для своего времени это был очень дорогой проект: переплёт, суперобложки… Однако на сей раз издатель решил не ограничивать участие Фрэнка написанием картин для оформления одних только обложек; каждый роман снабдили ещё и внутренними иллюстрациями. Получившееся в итоге издание и по сей день пользуется огромным спросом среди коллекционеров.

Death Dealer (1973)

Окутанный тьмою силуэт одинокого всадника стоит посреди пепелища. Во взгляде его — отблески адского пламени, в руках — окровавленная секира. Высоко в небе кружат стервятники… Никто, включая Фразетту, не знает, кто такой «Приносящий смерть». У поклонников творчества художника были на сей счёт разные версии. Например, они считали, что картина олицетворяет Третью мировую войну, дух всепоглощающего ядерного пламени. Как бы то ни было, но «Приносящий смерть» и по сей день является самым популярным из придуманных Фразеттой персонажей. За свою 45-летнюю карьеру он покорил уже практически все виды индустрии развлечений: в конце 80-х писатель Джеймс Силк создал по мотивам картины цикл фэнтезийных романов, а в «нулевых» издательство Image Comics выпустило одноимённую серию комиксов. Кроме того, «Приносящий смерть» то и дело мелькает на обложках альбомов различных метал-исполнителей. Осталось лишь дождаться экранизации — это вполне возможно, учитывая нынешнюю моду на тёмное фэнтези.

Fire and Ice (1983)

В восьмидесятых Фразетта решил попробовать себя в качестве художника-мультипликатора. Вместе с режиссёром Ральфом Бакши, одним из пионеров анимации для взрослых, они создали фэнтезийный мультфильм «Огонь и Лёд», для которого Фразетта разработал дизайн главных героев и отрисовал большую часть кадров с ними. Для съемок своей ленты Бакши воспользовался технологией ротоскопии, при которой фигуры всех персонажей срисовываются с живых натурщиков, заранее отснятых на киноплёнку. Это позволило добиться максимально реалистичного изображения людей и их движений. Для Фразетты это стало уникальным опытом, ведь до тех пор c натуры он не рисовал. Позднее Фразетта признавался, что знакомство с технологией ротоскопии заставило его задуматься о том, насколько же преувеличены человеческие формы на его полотнах. Тем не менее, специально к выходу ленты в прокат, Фразетта нарисовал постер в своей традиционной манере — и он быстро снискал славу одной из лучших его работ на поприще фэнтези-арта.

Frazetta self-portrait (1962)

Среди художников бытует мнение, что написать свой собственный портрет — прямая обязанность каждого, кто занимается живописью. Фразетта не стал исключением — еще на заре карьеры он увековечил в полотне свой образ. Глядя на эту картину, остаётся лишь удивляться тому, насколько же сам молодой Фразетта похож на своих героев. Волевой подбородок, тяжелый взгляд из под нахмуренных кустистых бровей — словно бы перед нами не уроженец Бруклина первой половины XX века, а лихой космический ковбой а-ля Бак Роджерс, комиксы о котором Фразетта рисовал в молодости. Насколько известно, это единственный автопортрет мастера. Оригинал и по сей день висит в головном офисе издательства Dark Horse Comics, основатель которого, Майк Ричардсон, с юных лет был поклонником творчества художника.