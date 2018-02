Отец фэнтези-арта, суперзвезда «низкого жанра», король книжных обложек. Стоит только произнести вслух волшебное «Фрэнк Фразетта», и в воображении тут же рождаются образы мускулистых воинов, возвышающихся подобно исполинам средь туш поверженных врагов. Скажете банально? Так и есть. Однако среди всех подобных сюжетов в фэнтези-арте кисть Фразетты всегда распознается безошибочно. Его полотна неизменно полны жизни, энергии, какой-то первобытной красоты; они — ода культу силы в чистейшем её виде. И пусть самого Фразетты уже несколько лет нет среди живых, герои его картин будут жить вечно. И в честь девяностолетия со дня рождения великого мастера мы вспомним самые известные и лучшие из них.

Без преувеличения самая знаменитая картина Фразетты, написанная им по заказу издательства Lancer Books для первого тома серии переизданий рассказов Роберта Говарда о Конане-варваре. Мускулистый и загорелый, Конан с мрачным лицом стоит над кучей истерзанных тел, за его спиной полыхает зарево пожара, а у ног могучего воителя сидит женщина — трофей победителю в этой страшной схватке. Изображенный Фразеттой Конан имел настолько мало общего с описанным Говардом героем, что инициаторы переиздания — писатели Лайон Спрэг де Камп и Лин Картер — даже возмутились: мол, и это он, наш благородный варвар? Да и такой сцены они, сколько ни пытались, припомнить не могли. А сам художник только отшучивался: не судите о книге по обложке! Как бы то ни было, но книга ушла в тираж, в мгновенье ока попав в списки бестселлеров издательства, а написанная Фразеттой картина стала иконой всея фэнтези-арта.

Вампирелла — питающаяся кровью сексуальная инопланетянка с планеты Дракулон, которая сбежала на Землю, дабы очистить её от демонов и прочей нечисти. Её придумали в 1969 году в качестве маскота для одноимённого журнала-антологии чёрно-белых комиксов для взрослых. Именно Фразетте выпала честь запечатлеть эту мадам для обложки первого номера. В дальнейшем Вампирелла стала одним из самых узнаваемых женских персонажей комикс-индустрии, она обзавелась собственной серией комиксов и дважды сменила издателя. Созданный Фразеттой образ — длинные иссиня-чёрные волосы, высокие лакированные сапоги, откровенный красный костюм в стиле «три полоски» и вопиющая сексуальность — и по сей день остаётся неизменным.

A Princess of Mars / A Fighting Man of Mars / John Carter and the Savage Apes of Mars / Thuvia Maid of Mars (1970-1973)