Assassin's Creed Shadows: обзор-реквием по павшей Ubisoft

Когда-то имя Ubisoft вызывало трепет, ассоциировалось с инновациями и даже творческой дерзостью. Но явно не сегодня. Сегодня компания не просто в кризисе — она захлёбывается в отчётах об убытках, что краснее знамени пролетарской революции. Каждый новый «амбициозный проект» — от «GTA в космосе» Star Wars: Outlaws до экологически чистой скуки Avatar: Frontiers of Pandora — очередной гвоздь в крышку её гроба. Корабль тонет. Медленно, под улюлюканье толпы, под тяжестью своих золотых якорей. И вот на этом пиру во время чумы на сцену выкатывают Assassin’s Creed Shadows. Игра-призрак, которой предначертано было стать мессией — чтоб и дерзко, и с инновациями, и не теряя лояльную аудиторию. Вот только и она оказалась симптомом бессилия. Assassin’s Creed Shadows — памятник эпохе, когда большие корпорации разучились не то что рисковать — мечтать.

Моя ненависть к Assassin's Creed Shadows — это не спонтанный выброс желчи, не каприз пресыщенного игрока. Нет, это чувство выросло на промёрзшей почве реальности, удобренной пеплом сгоревших надежд. И корень его не в пикселя х и полигонах, не в строчках кода или сюжетных перипетиях.

Shadows с самого начала была проклята в глазах геймеров — как игра Ubisoft в открытом мире . Сегодня это звучит как предупреждение Минздрава. Глядите, вот чудовище Франкенштейна, бумажный голем , любовно собранный из бесконечных чек-листов, банальных квестов «подай, принеси, убей десять котят» и ксерокопированных локаций, где единственное разнообразие — это цвет вышек. Ubisoft породила это чудовище, и теперь оно пожирает своего создателя.

Каждый трейлер, каждый арт, каждый пиксель маркетинговой кампании встречали в штыки. Феодальная Япония? «Культурная апроприация!» Чернокожий самурай Ясукэ? «Повесточка! Проклятые SJW опять всё испортили!» (О том, что в Nioh 2 уже представили Ясукэ как самурая и вселенная от этого не схлопнулась, обычно не вспоминают.) Мы наблюдаем войны правок в «Википедии», гневные тирады на форумах, потоки язвительных мемов, гифок и «интеллектуальные» видеоэссе с заголовками в духе «UBISOFT СНОВА НАС ОБМАНУЛА?!»…

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Вышечное разнообразие в игре сводится к широчайшему выбору между очередным копипастнутым кривым деревом и очередной копипастной башенкой

Да, в общем-то, не обманула, всё как обычно. Assassin's Creed Shadows — просто ещё один гигантский, помпезный, бессмысленный аттракцион, который поглотит сотню часов вашей жизни, не оставив взамен ничего, кроме опустошения и сожаления о потраченном времени.

Ubisoft сегодня уже не способна создать что-то компактное, сфокусированное. Эксперимент с Assassin’s Creed Mirage, который должен был стать «возвращением к корням», не принёс ожидаемых барышей, и маятник качнулся в обратную сторону с удвоенной силой. В Shadows снова полупустая карта в живописнейших декорациях с россыпью вопросительных знаков, которые теперь — о, чудо гейм-дизайнерской мысли! — нужно подсвечивать самому. Прокачка базы? Да, она есть. С парой новых иконок. Суть остаётся неизменной: симулякр деятельности, гринд ради гринда, чтобы вы, не дай бог, не задумались вдруг о смысле происходящего.

Shadows не та игра, которая спасёт тонущего издателя и войдёт в историю. Это очередное повторение пройденного, упакованное в чуть более красивую обёртку. Да, движок Ubisoft Anvil творит чудеса: освещение, от которого захватывает дух; трассировка лучей, заставляющая поверить в реальность происходящего; адаптация каждого движения и каждого удара катан под возможности DualSense (если играть — то только с ним!), от которой по коже бегут мурашки. Но это лишь фасад, и за ним скрывается всё та же унылая беготня по вопросикам. Это неуважение к вашему времени и вашему интеллекту.

Трудно спорить с очевидным: Assassin’s Creed Shadows — одна из самых, если не самая «графонистая» игра наших дней. На этом её очевидные преимущества заканчиваются

Но всё-таки Assassin’s Creed Shadows могла стать прекрасной. Она действительно хороша в отдельных проявлениях! И это бесит сильнее всего. Взять захватывающий нарратив, интригующую боевую систему, свежий взгляд на избитую самурайскую тему и похоронить всё это под бетонной плитой шаблонной юбисофтщины — настоящее преступление!

Сюжетная кампания — это почти фильм Тарантино в его лучшие годы. Операторская работа в кат-сценах, постановка боёв, стиль диалогов, деконструкция жанровых клише самурайского боевика — всё это регулярно удивляет. Камера выхватывает сочные ракурсы, пафос соседствует с иронией. Это «Убить Билла», это «Сукияки-вестерн Джанго», это «Затойчи».

Иногда игра словно нехотя балует нас моментами Absolute Cinema и абсолютного стиля. Но в перебежках между вышками эти мгновения теряются, как слёзы под дождём

Ясукэ и Наоэ. Два героя, две судьбы, два совершенно разных геймплейных стиля. Наоэ — это про тактику, стелс, богатый арсенал синоби и элегантность смертоносного танца. Ясукэ — это мощь, ярость, открытый бой в стиле «бей-круши-ломай» — грубо, но не менее увлекательно. Идея разделить протагонистов, дать каждому свою уникальную механику и свою персональную арку — великолепна. Но зачем, зачем было натягивать этот прекрасный холст на каркас юбисофтовского открытого мира?

Если бы не этот проклятый открытый мир, игра могла бы — вот ведь ирония — стать чем-то бо́льшим. Форты и крепости, при всей их внешней уникальности и детализации, предлагают всё тот же набор активностей: залезь, убей, укради, сбеги. Повтори сто раз. На фоне потрясающих пейзажей и густой атмосферы это выглядит кощунственно. Ты видишь потенциал, чувствуешь его, но он тонет в болоте однотипных активностей. Левел-дизайнерская уникальность каждого из десятков замков не отменяет того факта, что этих замков — десятки. Даже у искушённых любителей искать алмазы в компостной яме глаза замыливаются.

Про стелс говорить больно. Да, есть интересные механики. Влияние погоды, динамическое изменение освещения и теней, необходимость вдумчивого планирования. Shadows предлагает без преувеличения самый технологичный стелс в открытом мире, какой есть сегодня. Трассировка лучей здесь не для галочки — она честно работает, создавая те самые тени, в которых можно и нужно прятаться. Это грандиозное технологическое достижение. Но все эти инновации, вся эта технологическая мощь — лишь надстройка над старой, изжившей себя формулой: бегай от одних кустов/теней к другим, подманивай свистом, перо в бочину; повторить до посинения.

Злодеи тоже совершенно не впечатляют: просто очередные болванчики под масками. Хорошими, стильными, но всё же масками

Под этой красивой, технологичной обёрткой спрятан тот самый «Синдикат» в японском сеттинге, который мог взорвать серию. Но вместо этого мы получаем очередную итерацию, которая отличается от предыдущих лишь косметически. Даже сам открытый мир нет-нет да удивит. То случайная встреча с сутенёром в леопардовом кимоно запустит новую цепочку заказов на убийство, то спасённая от казни беженка наведёт на очередное святилище, то в какой-то Аматэрасу забытой пещере тебя подкараулит тайный босс. Могут ведь, когда захотят! Или когда разрешат?

Assassin’s Creed Shadows не просто игра. Это симптом и диагноз. Это продукт предбанкротного бреда одного из титанов игровой индустрии. Ubisoft — как умирающий старик, которого выписали из больницы домой, чтобы он не портил отчётность. Геймеры, может, и в ярости, но они не дураки. Они видят, что король не просто голый, а разлагается заживо. И никакой рейтрейсинг, никакие красивые тени и экспертный режим с более внимательными болванчиками уже не спасут.

Взгляните на Clair Obscur: Expedition 33. Игра, созданная выходцами из Ubisoft, взрывает чарты и претендует на все мыслимые награды. Её авторы открыто говорят, что на создание подобного проекта в стенах их бывшего работодателя ушли бы десятилетия, миллионы согласований, а в итоге он бы так и не увидел свет. И сложно им не поверить.

Мы находимся в той части хронологии, где некогда великая компания гибнет. И продолжения, в котором Ubisoft восстаёт из пепла, не предвидится. Иногда им лучше не возвращаться.

Кстати, о Клэр: Обзор Clair Obscur: Expedition 33. Простите мой французский, но это Meilleur Jeu'RPG! Евгений Пекло 08.05.2025 14808 Великая французская революция в одном отдельно взятом жанре.

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