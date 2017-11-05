Антология «Неприкаянные письма»

Ошибки служащих, доставляющих почту не тому, кому следует. Послания, не дошедшие до адресатов. Письма, затерявшиеся при пересылке. Утерянные бандероли, годами мигрирующие по свету. Где они скитаются? Сколько испытывают чужих прикосновений? Как могут повлиять на людские жизни — и смерти? Именно тема «неприкаянных» писем стала стержневой для новой британской антологии, составленной из эксклюзивных рассказов от мастеров триллера, фэнтези и хоррора.

Dead Letters

Антология

Жанр: мистика

Выход оригинала: 2016

Редактор-составитель: Конрад Уильямс

Художник: О. Закис

Переводчики: В. Мисюченко, Н. Екимова

Издательство: «Э», 2017

Серия: «The Best Of. Фантастика, фэнтези, мистика»

400 стр., 2500 экз.

Похоже на:

фильм «Дом у озера» (2006)

Терри Пратчетт «Держи марку!»

Казалось бы, отыскали господа британцы актуальную тему для антологии в наш компьютерный век — бумажные письма! Вы давно в последний раз держали написанное от руки послание? Лет десять назад? Двадцать? Однако на самом деле, несмотря на повсеместное внедрение электронной почты, бумажная корреспонденция никуда не делась. По-прежнему опускаются в конверты и путешествуют по миру бумаги с описанными беглым почерком семейными новостями, жуткими откровениями и любовными признаниями. Их меньше, чем раньше, но они есть. Именно поэтому Конрад Уильямс, лауреат Британской премии фэнтези и премии Международной гильдии ужаса, получивший адресованную ему бандероль лишь через год после отправления, решил обратить внимание нескольких хороших писателей на тему утерянных писем.

Не ожидайте от этого сборника звенящего саспенса или ужасов в духе раннего Кинга. Несмотря на специализацию авторов, чей хлеб в основном леденящие кровь истории, «Неприкаянные письма» всё же о другом.

На 90% этот сборник об отношениях людей. Родителей и детей. Деда и внучки. Мужчины и женщины. Мужа и жены. Друзей, врагов, любовников, случайных знакомых. Представляете простор для комбинаций? В этих отношениях есть любовь и ненависть, манипуляция и альтруизм, тайны и открытия, кровь и вино. Удивительное, вторгающееся в обыденную жизнь. И, конечно, мистика, загадка, детектив, а также дыхание необъяснимого: всё же у авторов «фантастическая» специализация.

А ещё антология немного о судьбе. О её шутках и играх, переворачивающих людские жизни с ног на голову. Играх смертоносных и животворящих, непонятных и откровенных, логичных и абсурдных. А письма служат прямым или опосредованным орудием этой самой судьбы.

Тема «неприкаянных писем» даёт писателям возможность поговорить о человеческих отношениях и судьбе

Правда, далеко не все авторы отнеслись к теме утраченных посланий c ответственностью. Кое-где они играют важнейшую роль в повествовании, но в других рассказах упоминаются лишь вскользь. Если честно, условная тема «неприкаянных писем» не очень связывает антологию — она просто даёт разным писателям возможность поговорить с нами о тех самых отношениях и судьбе.

Рассказы сборника зачастую лишь намечают историю, интригу, характеры, не разжёвывая, не раскрывая их полностью, оставляя многое на домысел читателя. А ещё навязчивая реклама авторов антологии, с перечислением их достижений, себя не оправдывает. От столь известных писателей подсознательно ожидаешь шедевров. А получаешь интересные, небесталанные, атмосферные, но отнюдь не гениальные рассказы.

О несоответствии «точек отсчёта» для людей и нечеловеческого разума («Зелёное письмо»). Неведомой силе, подталкивающей к нужному выбору («Ваш черёд»). Воспоминаниях, подсознательно формирующих судьбу («В память»). Путешествиях во времени («Заграница»). Похитителях тел («Грядущие чудеса»). Людях, застывших между жизнью и смертью («Онкотанго»). О колдовстве и мошенничестве с судьбой («Не та игра»). Обитателях холмов, никуда не исчезнувших в наш компьютерный век («ОС_РОВ»). Лавкрафтовской вселенной, перенесённой из Новой в самую что ни на есть Старую Англию («Раскаяние покупателя»). Детективе с мотивами «Секретных материалов» («Сбившиеся с пути»). Мерлине, отыскивающем свою магию («Лега жжёт»)… Каждая история по-своему интересна, затягивает, щекочет нервы — авторы знают своё дело. Но общая картина толком не складывается.

Итог: любопытный, но не идеальный сборник, очень условно объединённый темой утерянной корреспонденции.

Слово составителя Не так давно я получил бандероль, отправленную из Америки. Чтобы попасть ко мне, ей потребовался целый год. По каким тёмным закоулкам отиралась она всё это время? Сколько рук держали её? Много ли было у неё шансов по-настоящему затеряться, ускользнуть в потусторонний мир, куда сгинули многие миллионы всякого другого? Вот такие мысли и вдохновили на создание книги, которую вы сейчас держите в руках.

Нельзя дать королю Артуру проснуться! — кричу я, как я понимаю, с ужасом. — Он здесь для нашей защиты, и с его пробуждением для Альбиона настанет хеппи-энд!

Мария Хэдли, Чайна Мьевиль, «Лега жжёт»

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.