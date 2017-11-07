Бром «Потерянные боги»

Бывший заключённый Чет Моран увозит свою беременную девушку к бабушке-ведьме, но неожиданно погибает. А затем по поручению ангела спускается в Чистилище, где ведут войну старые боги, новые демоны и революционеры-богоборцы.

Brom

Lost Gods

Роман

Жанр: мистическое фэнтези

Выход оригинала: 2016

Художник: Джеральд Бром

Переводчик: Е. Ильина

Издательство: АСТ, 2017

Серия: «Тёмные фантазии Джеральда Брома»

576 стр., 3000 экз.

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Иллюстрации к книгам — занятие сложное и неблагодарное: то у художника с автором видение не совпадает, то читатели «не так представляли себе любимых героев». У Джеральда Брома, судя по всему, таких проблем нет. Потому что он сам себе иллюстратор и концепт­-разработчик — и в таком качестве нравится и издателям, и читателям. Рисунки — неотъемлемая часть его произведений, которые по справедливости стоило бы называть иллюстрированными романами.

На Западе Бром давно стал культовым автором, а вот нам повезло меньше: его романы «Похититель детей» и «Крампус» выходили на русском только в самиздате. Роскошное издание «Потерянных богов» должно восполнить пробел в коллекциях тех, кто любит мрачные книжки с картинками. Будем надеяться, что и остальные книги писателя­-художника вскоре последуют…

Странные гротескные существа, изображённые на иллюстрациях к «Потерянным богам», — боги и чудовища, в чей мир попадает отчаянный парень Чет Моран, решивший завязать с криминальным прошлым и стать ответственным мужем и отцом будущей дочери. Но благими намерениями в прямом смысле вымощена дорога в Ад — точнее, в Чистилище, где происходит почти всё действие романа.

Бром не только населил Чистилище удивительными существами, но и сделал его отдельным живым (как ни странно это звучит) миром, со своими законами, историей и географией. Здесь текут реки, возвышаются города и храмы полузабытых божеств, а умершие проводят время в торговле, войнах и религиозных обрядах. «Бесплотный» мир оказывается очень даже плотным: покойные обретают здесь «физическую душу», которая в древнеегипетской мифологии называется «ка». С человеческим «ка» может произойти всё что угодно, но даже если от этого квази­тела осталась одна голова, она всё равно может нарастить себе новую плоть. Отсюда — неумеренная жестокость текста: героев тут сплошь и рядом буквально рубят на куски, ведь они при определённых условиях могут вернуть себе прежнюю форму. А вот последствия ранения головы необратимы, потому что там обретается настоящая душа «ба», то есть сознание.

Заметно, что Бром скорее художник, чем писатель: в свой мир он вложил куда больше, чем в сюжет

За что отдавать своё «ка» — за буйную радость религиозного экстаза, блаженное забытье в водах Леты или свободу от власти любых богов, — каждый умерший решает сам. Чет оказывается на переднем фронте противостояния старых богов, демонов и революционеров, которые хотят сбросить божественную власть — ради свободы и демократии или ради собственной власти. И выбор «за кого болеть?» для героя и для читателя не так­-то прост. С одной стороны, древние боги с забытыми именами не обременены моралью, любят кровь и порой бывают заносчивы сверх всякой меры. С другой стороны, они воплощают саму жизнь, её дикую природную силу, которая может быть и разрушительной, и спасительной. Впрочем, тему религии Бром раскрыть до конца не смог или не захотел: скажем, «Единобоги» — те, которым ещё поклоняются на Земле (среди них Христос, Будда, Магомет, Кали и почему­-то Один), — вообще не появляются на сцене. Возможно, у этой истории когда-­нибудь случится продолжение, хотя роман выглядят вполне законченным.

— Демон? Бог? — сказала Ивабог. — Что-то я не вижу разницы. Всем им нужно одно — твоя душа.

— Разница есть. Бог — настоящий бог — придаёт смысл твоему существованию… Боги дают тебе что-то взамен.

— Да очень многие демоны оказывают душам услуги, — сказала она. — За кровь, за кусочек души, иногда просто за хорошую партию в домино. Просто они честнее.

Как это часто бывает, в извечном противостоянии «сюжет vs мир» кто­-то да проигрывает. Заметно, что Бром всё­-таки скорее художник, чем писатель: в свой причудливый, почти осязаемый мир он вложил куда больше, чем в сюжет. История Чета Морана — прямолинейный квест «пойди туда, принеси то». Многие ходы в этом квесте предсказуемы: так, опытный читатель прекрасно понимает, что если протагонист попадает на арену, где ему предстоит сражаться с чудовищами, то непременно выйдет победителем, пусть и вопреки правилам. Зато потенциально интересные персонажи создаются только для того, чтобы бесславно погибнуть через пару десятков страниц: они же не главные герои, с ними можно всё.

При этом автор умудряется сделать финал истории Чета совсем не таким предсказуемым. Подобно Орфею, герой выходит из подземного мира и побеждает зло, — но голливудского счастливого воссоединения с любимой женщиной и маленькой дочкой у него не получается. И дело не только в бабушке­-ведьме и ангеле, с которыми всё не так просто. Дело в отношениях человека с жизнью и смертью, для каждой из которых есть своё время и место. И пусть формально это не хэппи­-энд, но Моран и другие герои находят своё предназначение даже в смерти. А значит, и в самом мрачном мире, по ту или по эту сторону, всегда есть надежда. В этом смысле «Потерянные боги» — оптимистичный роман.

Итог: мрачная, стильная и причудливая история о богах, чудовищах, людях и о том, что по ту сторону смерти порой только начинается самое интересное.

Интервью с автором Разговор с художником Джеральдом Бромом Бром обитает в сыром подвале где-то на промозглом северо-западе… В перерывах между поеданием жуков Бром пишет, рисует и пытается достичь гармонии с многочисленными демонами, которые пляшут у него в голове.

Сын полка Бром — один из редких творцов, чей индивидуальный стиль сформировался с самого начала пути. Он аттестует себя как «одержимого безумием, монстрами и красотой» — и в этом качестве востребован с середины 1980-х как художник комиксов, коллекционных карточных игр, постеров, концепт-артов к играм и фильмам (Doom 2, Diablo 2, «Ван Хельсинг», «Сонная лощина»). А своё лаконичное творческое имя Бром (это фамилия, зовут его Джеральд) объясняет просто: его отец — военный лётчик, поэтому он с детства привык, подобно солдатам, откликаться на фамилию.

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