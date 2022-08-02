Что почитать из фантастики? Книжные новинки августа 2022

Похоже, на финал лета издатели приберегли немало вкусных новинок. Правда, есть нюанс — далеко не факт, что все анонсированные книги появятся именно в августе. Увы, в нынешние времена ни в чём нельзя быть стопроцентно уверенным. Тем не менее анонсы пока радуют — тут и фэнтезийные эпопеи Тэда Уильямса, Гарета Ханрахана, Марты Уэллс и Брайана Стейвли, и мистические ужасы Фрица Лейбера, и масштабная научная фантастика от чешской писательницы, и свежайший роман мэтра юношеской литературы Патрика Несса, и шикарное интриганское фэнтези Кэтрин Эддисон. Об этих и других интересных новинках расскажет наш регулярный дайджест за август нынешнего года.

НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА

Вилма Кадлечкова «Мицелий: Янтарные глаза»

Полвека назад земляне вступили в контакт с древней цивилизацией ссеан и до сих пор не могут привыкнуть к странным обычаям этой расы, в жизни которой соседствуют невероятно развитые технологии и кровавые жертвоприношения. Беда в том, что религиозный фанатизм инопланетян, их обычаи, язык, культура начинают влиять на земное общество. Бывший посол на ссе Лукас Хильдебрант понимает, что если ничего не предпринять, то Земля может потерять независимость. Он и его единомышленники ищут союзников, чтобы выступить против инопланетной экспансии.

Что нас ждёт: первый роман из цикла «Мицелий», масштабная НФ в традициях «Дюны», самое яркое произведение современной чешской фантастики.

Издательство, серия: «АСТ, Астрель-СПб» / «Звёзды научной фантастики»

Анна Семироль «Одержизнь»

Прошёл год после революционных событий, которые полностью изменили последнее прибежище оставшихся людей — город Азиль. Пережив голодную зиму, горожане начали приспосабливаться к обновлённому миру — с чистым воздухом и цветущими садами. Казалось, люди могут смело смотреть в будущее. Но внезапно в последнем городе на Земле вдруг оживает радиоаппаратура, молчавшая до того полвека… Грядёт что-то странное.

Что нас ждёт: второй роман трилогии «Азиль», социальной НФ с элементами киберпанка, действие которой разворачивается в постапокалиптическом мире.

Издательство, серия: «Эксмо» / «Механическое сердце. Фантастика Анны Семироль»

ФЭНТЕЗИ

Тэд Уильямс «Братья ветра»

Два эльфийских принца, Инелуки и Хакатри, ввязываются в опасную авантюру по убийству дракона, которая повлечёт болезненные и трагические последствия как для самих героев, так и для всего мира. Ведь именно из-за них Инелуки в будущем превратится в жуткого Короля Бурь, главного злодея Светлого Арда.

Что нас ждёт: роман-приквел к циклам «Память, Скорбь и Шип» и «Последний король Светлого Арда». События разворачиваются за тысячу лет до начала основной трилогии в мире, где люди ещё делили Светлый Ард с многочисленными ситхи.

Издательство, серия: «Эксмо: Fanzon» / «Fantasy World. Лучшая современная фэнтези»

Гарет Ханрахан «Сломленный бог»

Город Гвердон разделён на три части враждующими силами, которые сохраняют хрупкое перемирие. Тем временем далеко за морем воровка Кариллон Тай, ставшая убийцей богов, ищет таинственную землю Кхебеш, где рассчитывает узнать все ответы.

Что нас ждёт: третий роман цикла тёмного фэнтези «Наследие Чёрного Железа».

Издательство, серия: «Эксмо: Fanzon» / «Fanzon. Наш выбор»

Марта Уэллс «Змеиное море»

Бывший бродяга-оборотень Лун, став мужем принцессы Джейд, отправляется со своими сторонниками в путешествие на двух летающих кораблях, чтобы найти место для нового поселения. Однако это становится лишь началом долгих странствий — далеко-далеко, к берегам таинственного Змеиного моря.

Что нас ждёт: второй роман цикла «Книги Раксура», планетарного технофэнтези со множеством загадок.

Издательство, серия: «Эксмо: Fanzon» / «Fanzon. Наш выбор»

Кэтрин Эддисон «Император-гоблин»

Семнадцатилетний Майя, нелюбимый сын эльфийского императора от политического брака с гоблинской принцессой, неожиданно становится наследником опустевшего престола. Множество дальних родичей, могущественных вельмож, честолюбивых чиновников недовольны таким положением вещей. Сможет ли Майя усидеть на императорском троне?

Что нас ждёт: один из лучших представителей интриганского фэнтези о толковом пареньке, который неожиданно стал императором.

Издательство, серия: «АСТ» / «Шедевры фэнтези»

Андреа Стюарт «Император костяных осколков»

Принцесса Лин всё-таки наследовала своему отцу и села на трон императорской династии Сукай. Однако сесть на трон — полдела, а вот усидеть на нём далеко не просто. На севере бушует масштабное восстание, да и в остальных частях империи неспокойно. А тут ещё в стране объявились Аланги — магический народ, заявляющий о своём миролюбии. С их помощью Лин надеется подавить мятежников. Лишь бы только лекарство не оказалось гораздо опаснее болезни…

Что нас ждёт: второй роман цикла «Тонущая империя», масштабной фэнтезийной эпопеи.

Издательство, серия: «Азбука», «Азбука-Аттикус» / «С. Дж. Маас. Новая фэнтези»

Евгения Сафонова «Некроманс. Opus 1»

Виолончелистка Ева умирает, но переносится в другой мир волею загадочного некроманта. Втянутая в смертельный заговор, героиня пытается одержать победу в ситуации, из которой, кажется, нет счастливого выхода.

Что нас ждёт: первый роман дилогии «Некроманс» из цикла «Мир Тофрахейм», гибрида поэтичной сказки и тёмного фэнтези.

Издательство, серия: «Эксмо» / «Охотники за мирами»

Брайан Стейвли «Огненная кровь»

Принцесса Адер пытается найти союзников, чтобы сесть на Нетёсаный трон. Тем временем империи угрожают варвары-кочевники, что заставляет конкурентов в борьбе за престол временно сплотиться. И оказывается, что на стороне кочевников выступает беглый принц Валин, брат потенциальной императрицы.

Что нас ждёт: второй роман трилогии «Хроники Нетёсаного трона», фэнтезийной эпопеи о трёх отпрысках императора, которые пытаются найти свой путь.

Издательство, серия: «Азбука», «Азбука-Аттикус» / «Звёзды новой фэнтези»

К. Дж. Чарльз «Повелитель сорок»

Волшебник Стивен Дэй специализируется на борьбе со сверхъестественными угрозами. Его очередное задание — помощь новому графу Крейну, у которого много фамильных врагов. Правда, молодой граф — тот ещё тип, к тому же он, кажется, положил глаз на Стивена.

Что нас ждёт: первый роман трилогии «Магия сорок», действие которой происходит в викторианской Англии XIX века, где существует магия. А ещё в трилогии есть нетрадиционные отношения героев.

Издательство, серия: «Эксмо: Freedom» / «Freedom. Магия сорок»

МИСТИКА И ХОРРОР

Фриц Лейбер «Матерь Тьмы»

Автор популярных хорроров Франц Уэстен тяжело переживал смерть любимой и несколько лет беспробудно пил. Взяв себя в руки, он стал понемногу возвращаться в норму. Но однажды он начинает видеть странные вещи. Пытаясь разобраться в происходящем, Франц обнаруживает, что в современном городе живут паранормальные существа. И некоторые из них уже обратили на него внимание.

Что нас ждёт: самый известный роман классика американской фантастики, лауреат Всемирной премии фэнтези 1978 года — впервые в переводе на русский.

Издательство, серия: «Эксмо» / «Хозяева тьмы»

Констанс Сэйерс «Дамы тайного цирка»

Франция, 1925 год. Юная красавица Сесиль Кабо влюбляется в молодого художника. Но их страсть под угрозой, ведь девушка связана с Тайным Цирком, артисты которого обладают мистическими силами. Восемьдесят лет спустя американка Лара, расследуя пропажу своего жениха, узнаёт историю Тайного Цирка.

Что нас ждёт: внецикловый мистический роман с элементами хоррора.

Издательство, серия: «Эксмо: Inspiria» / «Universum. Чаромантика»

Том Пиккирилли «Хор больных детей»

Королевская заводь — болотистая местность, где обитают изгои общества. Парень по имени Томас пользуется среди них авторитетом, ведь он выходец из семьи местных ведьм. И именно Томасу предстоит узнать, что такое «карнавал», который вскоре «грядет» («Хор больных детей»).

Чэд Дженкинс, отсидев в тюрьме, возвращается в родной городок и узнаёт, что его сестра Меган погибла по неизвестной причине. Чтобы узнать правду о смерти сестры, Чэд должен исследовать подпольный мир города, наполненный мистическими тайнами («Скорбь ноября»).

Что нас ждёт: сборник из двух романов: действие обоих происходит в глубинке американского Юга, где случаются мрачные и кровавые события с уклоном в мистику.

Издательство, серия: «АСТ» / «Легенды хоррора»

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ ФАНТАСТИКА

Патрик Несс «Гори»

Альтернативная Америка 1950-х, где существуют магия и монстры. Живущие в маленьком городке Сара Дьюхерст и её отец — бедняки. Они становятся настоящими изгоями общества, когда им приходится нанять для работы на своей ферме дракона Казимира. Это же просто неприлично! Но именно дракон открывает для Сары совсем другой мир — одновременно притягательный и опасный.

Что нас ждёт: внецикловый роман от знаменитого автора юношеского фэнтези.

Издательство, серия: «Эксмо: Like Book» / «Young Adult. Удивительная вселенная Патрика Несса»

Джинни Майерс Сэйн «Тёмные тайны»

Крошечный городок Ла-Кашетт, затерянный в глуши штата Луизиана, прослыл обиталищем колдунов и экстрасенсов. В последние годы в городе произошли несколько убийств и исчезновений местных детей, причём преступники так и не были найдены. Семнадцатилетняя Грей решает провести собственное расследование и вскоре понимает, что практически все жители города таят мрачные секреты. Даже её бабушка и покойная мать.

Что нас ждёт: дебютный роман специалиста по работе с подростками родом из американской сельской глубинки.

Издательство, серия: «АСТ: Neoclassic» / «Neoclassic: Расследование»

Сверре Кнудсен «Власть Аарона»

Город Либерказа наполнен невероятными изобретениями, предназначенными для удобства жителей. Пятнадцатилетний Аарон, чья семья переехала в город мечты, поначалу приходит в восторг. Однако вскоре парень понимает, что тут творятся странные вещи. Да ещё и известный изобретатель Юлиан Либермаль обращается к Аарону со странной просьбой.

Что нас ждёт: внецикловый роман, юношеская антиутопия норвежского писателя.

Издательство, серия: «КомпасГид»