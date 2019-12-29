Книжные новинки 2020: а как же русская фантастика?

«Мир фантастики» уже опубликовал целых четыре списка ожидаемых фантастических книг — но все они переводные. Немало нового планируют и российские фантасты, но есть у них странная манера — в отличие от зарубежных коллег они охотно «играют в Штирлица», тщательно шифруясь и скрывая то, над чем работают. Потому, по традиции, про планы отечественных фантастов мало что известно. Ну, что поделать, имеем, что имеем…

Уже в начале 2020 года выйдет сборник Марины и Сергея Дяченко с двумя фэнтезийными романами. Это знаменитый «Ведьмин век» в новой авторской редакции и его прямое продолжение «Ведьмин зов», действие которого разворачивается через тридцать лет после событий первой части дилогии. Также зимой появится роман Наталии Осояну «Звёздный огонь», вторая часть трилогии морского фэнтези «Дети Великого Шторма». А ещё анонсирован роман Ольги Голотвиной «Заклинатели войны» — но, к сожалению, это не продолжение ее замечательного магического стимпанка «Крылья распахнуть!». Писательница решила поучаствовать в межавторском цикле «Аква» — впрочем, любая книга Голотвиной любителям качественной фантастики в радость.

Под самый занавес 2019 года вышел сборник «Повести о карме» — первая часть фэнтезийной дилогии «Карп и дракон» Генри Лайона Олди про приключения в средневековой Японии. Вторая книга, «Рассказы ночной стражи», появится уже в году наступающем.

Должен выйти и роман Ольги Громыко «Встретимся на Кассандре!», очередной вклад писательницы в её цикл юмористической космооперы «Космоолухи». Стоит ожидать и ещё одну космооперу с рабочим пока названием «За порогом» Сергея Лукьяненко, продолжение вышедшего в этом году «Порога». Впрочем, у маститого писателя за пазухой еще несколько проектов, которыми он периодически грозится — тут и «правда последний!» роман о Дозорах, и третья часть приключений юного мага Трикса Солье, и давно написанное, анонсированное ещё в прошлом году, но так и не появившееся технофэнтези «Владыка», в соавторах которого числится Ник Перумов. У нас, кстати, даже рецензия на «Владыку» уже готова — вот только роман почему-то до сих пор не вышел. Загадка… Но, может, в 2020 мэтр что-то ещё выпустит.

Ожидается также долгожданное окончание «Гибели богов-2» Ника Перумова и — догадайтесь на счет три — финал «Отблесков Этерны» Веры Камши. Не верите? И правильно — сами поверим, лишь когда увидим!

Издательство РОСМЭН обещает новые, безымянные пока книги от автора «Зерцалии» и «Пандемониума» Евгения Гаглоева и от Елены Булгановой, известной по «Вечникам» и «Инсомнии» — это уже фантастика для подростков.

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А вообще, отечественные фантасты, как правило, свято верят в примету «если рассказать заранее, не сбудется». Потому многое зыбко и смутно. Но, может, это и к лучшему? Когда все-таки выйдет — сюрприз будет!