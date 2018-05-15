Ли Бардуго «Продажное королевство»

Отъявленному головорезу Казу Бреккеру вместе с такой же отмороженной компанией удалось почти невозможное: проникнуть в неприступную тюрьму и выкрасть обладающего ценными знаниями учёного. Только вот по возвращении вместо обещанной награды героев ждёт беда: теперь их ищут все, начиная с городской стражи и заканчивая собратьями-бандитами. Чтобы не только выжить, но и отыграться, Казу приходится заключать союз с иностранными шпионами, прибегать к карнавальным переодеваниям, изобретать новый вид бомб и идти на другие ухищрения.

Leigh Bardugo

Crooked Kingdom

Роман

Жанр: приключенческое фэнтези, стимпанк

Выход оригинала: 2016

Переводчик: А. Харченко

Издательство: ACТ, 2018

672 стр., 7000 экз.

«Мир Гриши: Шестёрка воронов», часть 2

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Чарльз де Линт «Зверлинги»

фильм «Сокровища нации» (2004)

«Продажное королевство» — вторая часть дилогии Ли Бардуго о Казе Бреккере и его команде, вышедшая вскоре после первой. Действие на сей раз происходит только в Кеттердаме — городе, где есть магия, трущобы, игорные дома, мосты, каналы, кладбища, соборы и бордели. Сперва кажется, что Бардуго собралась поведать ту же историю об одарённых юных изгоях, что и в первой книге, сменив лишь декорации. И в первой, и во второй части героям нужно в кратчайшие сроки провернуть сложносочинённые аферы — план изначально строится на сильных сторонах каждого из них, очень важна внезапность, и второго шанса на успех не будет. Только в «Шестёрке воронов» команде Каза нужно было выкрасть учёного, а в «Королевстве» — испортить репутацию предавшему их могущественному нанимателю-олигарху. В обеих книгах герои дерутся, нейтрализуют стражу, отстреливаются, убегают по крышам и так далее. Однако если в первой части налёт на тюрьму, хоть и не без сбоев, удаётся, то во второй книге героев ждёт фиаско — и в этом разница. Первая книга — авантюра формата «пан или пропал», вторая — разгребание последствий провала. Если ранее герои во многом брали удачливостью и наглостью, то ныне фортуна явно не на их стороне: где повезло раз, не прокатит снова. В общем, вместо того чтобы эксплуатировать проверенную схему, автор её серьёзно меняет — и выигрывает.

Вместо того чтобы эксплуатировать проверенную схему, автор её меняет — и выигрывает

Ведь в «Продажном королевстве» важны не столько приключения, сколько внутренний рост героев, антураж и детали происходящего. Бардуго наглядно показывает: ворваться в иностранную тюрьму — одно, выжить на улицах родного города, откуда бежать уже некуда, — другое. В игру вступает в разы больше факторов: тут вам и конкурирующие банды, и старые счёты, и взбалмошные боссы, и родители, приехавшие навестить в самый неожиданный момент, и бывшие товарищи. Нельзя сказать, что «Продажное королевство» реалистичнее «Шестёрки», это всё ещё приключенческое фэнтези, но мир здесь устроен сложней, и полутонов в нём больше. Кеттердам — очень выразительная локация: Бардуго описывает много новых мест, в том числе Малую Равку, пристанище эмигрантов из страны, прототипом которой служит Россия. И герои, и город тут открываются с многих, часто неожиданных сторон. Не в последнюю очередь важно то, что «Продажное королевство» — финальная часть дилогии, так что автор стремится вложить в неё столько, сколько вообще возможно. Периодически это идёт книге на пользу, как в случае с прошлым героев: у каждого в шкафу обнаруживаются разной величины скелеты, и каждый вынужден с ними разобраться, прежде чем идти дальше. Маг-шпионка Нина сталкивается со своими учителями, солдат-отступник Матиас — с бывшими друзьями, которые считают его предателем, сын богача Уайлен — с чувством собственной неполноценности, сам Каз — с жаждой мести и так далее. Планомерно развиваются и романтические линии: те, кто ещё не признался в любви своему избраннику, во второй книге обязательно объяснятся, да ещё и начнут строить планы на будущее, не всем из которых суждено сбыться. А вот новых героев Бардуго порой включает в сюжет, явно не всё о них рассказав, из-за чего многообещающие сюжетные ходы выглядят необязательными «роялями в кустах». Таково появление Дуняши, антагонистки наёмницы Инеж. Дуняша и дерётся лучше, и совестью не терзается — и откуда она вдруг взялась, мы так точно и не узнаем. Таковы маги-равкианцы, могущественные сородичи Нины, о каждом из которых хотелось бы узнать побольше, но увы.

Итог: «Продажное королевство» расширяет и углубляет мир «Шестёрки воронов». И вместо ещё одного авантюрного квеста мы получили хорошо сработанную книгу о «повседневной жизни разыскиваемых преступников».

Та же проблема Главный герой, Каз Бреккер, хромает так, что опирается на трость, однако это не мешает ему быстро двигаться или драться. Сама Ли Бардуго тоже страдает хромотой и признаётся, что не сразу поняла, что инвалидность Каза отражает её собственную. Как рассказывает писательница, написать о ком-то искалеченном и при этом свирепом — это её способ борьбы со страхом.

Клерк понял свою ошибку, и его голос поднялся на октаву: «Она всего лишь девушка из борделя! — закричал он. — Ей известно, что к чему! Я хороший человек. Я хороший человек!»

«В Кеттердаме нет хороших людей, — ухмыльнулся Каз. — Климат не позволяет».