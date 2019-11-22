Один из ведущих книжных англоязычных ресурсов Kirkus Reviews начал подводить итоги 2019 года. Издание составило топ фантастических и фэнтезийных книг. Некоторые из них либо уже вышли, либо готовятся к выходу в России. Рассказываем о подробнее об этих романах.
Шеннон Чакраборти «Медное королевство»
На русском языке роман вышел в 2019 году
«Медное королевство» — вторая книга «Трилогии Дэвабада», самобытного фэнтези, навеянного мифами и легендами Ближнего Востока. Цикл Чакраборти хвалят за продуманную и нетривиальную магическую систему, множественность волшебных рас и фракций, ярких персонажей и обилие интриг, которые то и дело приводят к кровавым конфликтам. В «Медном королевстве» писательница продолжает историю, которая началась на страницах «Латунного города». Девушка Нари пережила жестокую битву в Дэвабаде и теперь, приняв свое наследие и магическую силу, должна искать свой путь в городе, где правят магия, лицемерие и коварство. Тем временем по следам принца Али, который бросил вызов своему отцу-тирану, следуют ассасины.
Вторая часть потрясающе выполненной ближневосточной фэнтезийной трилогии Чакраборти можно прочитать абсолютно независимо от первой книги. На фоне города, погруженного в расовые, семейные, магические и религиозные споры и разногласия — хотя иногда Чакраборти увлекается, и это сбивает с толку, несмотря на наличие глоссария, — конфликты, амбиции, интриги и махинации стремительно приближают историю к тому, что уже становится фирменной чертой автора: по-настоящему взрывному финалу.
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Джаспер Ффорде «Ранняя пташка»
На русском языке роман вышел в 2019 году
Свежая книга Джаспера Ффорде рассказывает о мире, в котором человечество на зимние месяцы впадает в спячку. Главный герой вступает в ряды Зимних Консулов, которые охраняют людей во время их сна. Ему предстоит узнать много нового о спячке и мифах, связанных с ней, а также завершить расследование убийства своего наставника. Следы приводят героя в Двенадцатый сектор, где люди наблюдают «вирусные сновидения».
Ффорде возвращается из своего «творческого перерыва» с безумным приключением в валлийской зиме, которая стала настолько смертельной, что большинство людей буквально уходят в спячку. Невероятно умная история принесет вам массу довольствия и полный восторг от начала до конца.
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Марлон Джеймс «Черный леопард, рыжий волк»
На русском языке роман вышел в 2019 году
Лауреат Букеровской премии и один из самых влиятельных людей года по версии Time выпустил мрачное и причудливое фэнтези, которое стало одной из самых спорных и обсуждаемых книг года. Джеймс вдохновлялся мифами и легендами древней Африки, поэтому роман полон ведьм, людоедов, оборотней и обрядов Вуду. Это вкупе с образным и витиеватым стилем повествования, кровавыми подробностями и откровенными сценами делает «Черного леопарда, рыжего волка» очень необычным и захватывающим темным фэнтези с экзотическим колоритом.
Этот эпос о мечах и колдовстве, созданный из крови, железа и потрясающих образов, действие которого разворачивается в мифической Африке, вдобавок обладает качествами детектива и притчи, а также исследует природу истины, веры и судьбы.
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В книге хватает как очень ярких и достойно выписанных моментов, так и откровенно жестоких сцен. При этом многие размышления автора продвигаются чересчур «в лоб».
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Дженн Лайонс «Руины королей»
На русском языке роман анонсирован на 2020 год
«Руины королей» называют одним из ярчайших дебютов 2019 года и сравнивают по духу с произведениями Брендона Сандерсона и Патрика Ротфусса. Студия Annapurna Pictures уже приобрела права на экранизацию романа. В центре сюжета оказывается вор, который вырос в трущобах, но по невероятному стечению обстоятельств занимает место пропавшего принца. Он понимает, что сказки о принцах и королях, демонах и драконах, пророчествах и добре оказались лживыми, а реальность куда более беспощадна и мрачна.
Дебютный роман Лайонс — это эпическое приключение с головокружительным темпом, построенное в основном как диалог между тюремщиком и ее заключенным, вором и музыкантом, который на самом деле гораздо сложнее, чем кажется. Поклонники эпического фэнтези, ищущие захватывающее и увлекательное чтение, останутся довольны.
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Продолжение польского фэнтези стоит ждать в октябре-ноябре, а «Погибель королей» — лишь к 2020-му.
Нил Стивенсон «Падение, или Додж в аду»
На русском языке роман анонсирован на 2020 год
Новый роман Стивенсона возвращает нас во вселенную «Вирус Reamde». В центре сюжета оказывается миллиардер Ричард Фортраст, умирающий в реальном мире, но пробуждающийся в виртуальном. Однако мир, в котором он оказывается, лишь на первый взгляд похож на знакомую Утопию.
Те, кто готов к бесконечно изобретательной и увлекательной истории, получат приключение, которое они скоро не забудут. Смелая эпопея с мощной и объемной центральной идеей на много-много страниц.
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Обе запланированы на 2020 год.
Майкл Суэнвик «Мать железного дракона»
На русском языке роман анонсирован на 2020 год
Майкл Суэнвик вновь возвращается к своему технофэнтези про железных драконов. Молодой пилот дракона и получеловек Кейтлин после первого рейда по похищению душ обнаруживает, что в голове у нее «поселился» неожиданный «попутчик». Кроме того, девушку теперь обвиняют в убийстве собственного брата. Ей ничего не остается, как пуститься в бега и попытаться очистить свое имя.
Блистательное повествование, приправленное черным юмором, изобилует символами и аллюзиями на темы науки, алхимии, магии, фольклора, мифологии, фэнтези, научной фантастики и литературы. Плоский мир встречается с «Фаустом». Они не любят друг друга.
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