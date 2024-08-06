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#главное#рецензии на книги#Марина и Сергей Дяченко
Марина и Сергей Дяченко «Vita Nostra. Собирая осколки». Финальный аккорд
Галина Бельтюкова
10 августа 11:00
261
3 минуты на чтение

Саша Самохина стала ректором Института специальных технологий в Торпе. Она установила совсем другие правила, но в её расчёты закралась ошибка. От того, смогут ли в этом году преподаватели Торпы передать студентам необходимые знания, зависит судьба мира, и Саша готова пойти на крайние меры. Но первокурсники всего лишь люди, а поэтому непредсказуемы, уязвимы и не желают встраиваться в придуманные для них схемы.

Роман Жанр: социально-философское фэнтези

Художник: А. Клепаков

Издательство: «Эксмо», 2024

Серия: «Метафантастика Марины и Сергея Дяченко»

Возрастной рейтинг: 16+

352 с., 4000 экз. Vita Nostra, часть 3 Похоже на:

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Vita Nostra, вышедшая в 2007 году, быстро стала культовой книгой и своего рода русскоязычным ответом Гарри Поттеру, но более мрачным, жёстким и глубоким по поднимаемым социально-философским темам. Хотя книга открыла трилогию, но по сути, это одиночный роман без планов на продолжение. В 2021 году авторы вернулись в мир Великой речи, написав «Vita Nostra: Работа над ошибками», необязательное продолжение истории Саши Самохиной.

В 2024 году, уже после смерти своего мужа и соавтора, Марина Дяченко неожиданно выпустила завершение трилогии, причём третий подход гораздо удачнее второго: роман возвращает читателя к истокам и вновь погружает в атмосферу магической академии, тайн и неопределённости.

Это возвращение не только стилистическое, но и буквальное. Институт специальных технологий снова набирает первокурсников, используя в качестве мотивации видоизменённые методы Фарита Коженникова. Студенты не понимают заданий, но учатся, чтобы избежать наказания. Параллельно они дружат, влюбляются, ссорятся.

Студенческая романтика возвращает читателей во времена юности и действует на эмоциональном уровне. Дяченко вставили в роман и прямые отсылки к первой книге — от подготовки к новогоднему капустнику до рисунков чёрного города с чудовищем. Герои во многом повторяют путь персонажей 2007 года — в этом наборе тоже кто-то проваливает сессию, кто-то оказывается во временной петле, а кто-то — в любовном треугольнике.

Но это не заход на второй круг, а движение по спирали. Потому что новые герои реагируют на происходящее по-другому.

К примеру, это поколение студентов более смелое и пытается изменить судьбу, даже зная о последствиях. Риск не всегда оправдывается, но уже сама готовность рискнуть отличает их от выпуска Саши, запуганного всемогущими кураторами.

Превращение Саши и Кости из студентов в сотрудников Института, из жертв в палачей тоже символично. Сначала они полностью отказываются от старых методов, особенно от использования страха как мотивации — не только в учёбе, но и во всей жизни. Однако полное изъятие такого важного стимула не могло не пошатнуть баланс. Им приходится стать холодными и даже безжалостными, чтобы спасти Великую речь. Жаль только, что процесс трансформации с психологической точки зрения по большей части остаётся за кадром.

Но Саша и Костя не их учителя и способны проявлять гибкость и объяснять, а не только угрожать. Правда, не все студенты восприимчивы к мягким методам (или ректор просто не нашла подходящего) и почти все проваливают эксперимент Милгрэма. В основе книги лежит идея о невозможности существования мира без противовесов — жизни без смерти, а любви без страха. Она неоригинальна, но хорошо исполнена. Мысль, что людей необходимо сломать, чтобы сделать из них идеальные винтики системы, также вписывается в концепцию мира, но трактуется в положительном ключе — нетривиально для 2024 года. Впрочем, финал ставит всё на свои места. Иногда нужно принять поражение, чтобы выиграть. И довериться, даже когда надежды нет.

Итог: достойное завершение трилогии, в котором используются удачные приёмы из первой части, но при этом ставки гораздо выше. Обязательно к прочтению любителям оригинальной Vita Nostra.

Слово творца

Для нас самой интересной концепцией является это неразрешимое противоречие: свобода воли требует существования зла. Зло ужасно, смерть неизбежна, но в их отсутствие нет возможности выбора или силы воли. С интеллектуальной точки зрения мы понимаем, что это самый древний принцип миропорядка, но нас с эмоциональной точки зрения он приводит в бешенство.

Если бы я могла взять консервный нож и вытащить из вас ваше Слово, подумала Сашка. Я бы потрошила вас похуже, чем потрошила в юности младенца Валечку, питаясь его информацией, как личинка нектаром. Но Слово нельзя вырезать из человека ножом, оно в процессе сдохнет. Слово можно только вырастить, шаг за шагом, вдох за выдохом. И мы будем его растить, а вы будете сопротивляться и орать, и хорошо, если так. Хуже, если вы сломаетесь сразу и Слово, избравшее вас своей проекцией, никогда не прозвучит.

Марина и Сергей Дяченко «Vita Nostra. Собирая осколки»

8

оценка

Стоит ли читать?

Да — это удачное продолжение цикла, возвращающее читателя в атмосферу и эмоциональные качели первой книги.

  • возвращение атмосферы первой части

  • развитие главной героини

  • психологизм

  • недосказанность в правилах существования мира

  • резкое завершение

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Галина Бельтюкова
10 августа 11:00
#главное#рецензии на книги#Марина и Сергей Дяченко
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