Марина и Сергей Дяченко «Vita Nostra. Собирая осколки». Финальный аккорд

Vita Nostra, вышедшая в 2007 году, быстро стала культовой книгой и своего рода русскоязычным ответом Гарри Поттеру, но более мрачным, жёстким и глубоким по поднимаемым социально-философским темам. Хотя книга открыла трилогию, но по сути, это одиночный роман без планов на продолжение. В 2021 году авторы вернулись в мир Великой речи, написав «Vita Nostra: Работа над ошибками», необязательное продолжение истории Саши Самохиной.

В 2024 году, уже после смерти своего мужа и соавтора, Марина Дяченко неожиданно выпустила завершение трилогии, причём третий подход гораздо удачнее второго: роман возвращает читателя к истокам и вновь погружает в атмосферу магической академии, тайн и неопределённости.

Это возвращение не только стилистическое, но и буквальное. Институт специальных технологий снова набирает первокурсников, используя в качестве мотивации видоизменённые методы Фарита Коженникова. Студенты не понимают заданий, но учатся, чтобы избежать наказания. Параллельно они дружат, влюбляются, ссорятся.

Студенческая романтика возвращает читателей во времена юности и действует на эмоциональном уровне. Дяченко вставили в роман и прямые отсылки к первой книге — от подготовки к новогоднему капустнику до рисунков чёрного города с чудовищем. Герои во многом повторяют путь персонажей 2007 года — в этом наборе тоже кто-то проваливает сессию, кто-то оказывается во временной петле, а кто-то — в любовном треугольнике.

Но это не заход на второй круг, а движение по спирали. Потому что новые герои реагируют на происходящее по-другому.





К примеру, это поколение студентов более смелое и пытается изменить судьбу, даже зная о последствиях. Риск не всегда оправдывается, но уже сама готовность рискнуть отличает их от выпуска Саши, запуганного всемогущими кураторами.





Превращение Саши и Кости из студентов в сотрудников Института, из жертв в палачей тоже символично. Сначала они полностью отказываются от старых методов, особенно от использования страха как мотивации — не только в учёбе, но и во всей жизни. Однако полное изъятие такого важного стимула не могло не пошатнуть баланс. Им приходится стать холодными и даже безжалостными, чтобы спасти Великую речь. Жаль только, что процесс трансформации с психологической точки зрения по большей части остаётся за кадром.





Но Саша и Костя не их учителя и способны проявлять гибкость и объяснять, а не только угрожать. Правда, не все студенты восприимчивы к мягким методам (или ректор просто не нашла подходящего) и почти все проваливают эксперимент Милгрэма. В основе книги лежит идея о невозможности существования мира без противовесов — жизни без смерти, а любви без страха. Она неоригинальна, но хорошо исполнена. Мысль, что людей необходимо сломать, чтобы сделать из них идеальные винтики системы, также вписывается в концепцию мира, но трактуется в положительном ключе — нетривиально для 2024 года. Впрочем, финал ставит всё на свои места. Иногда нужно принять поражение, чтобы выиграть. И довериться, даже когда надежды нет.