Марина и Сергей Дяченко «Vita Nostra. Собирая осколки». Финальный аккорд

Саша Самохина стала ректором Института специальных технологий в Торпе. Она установила совсем другие правила, но в её расчёты закралась ошибка. От того, смогут ли в этом году преподаватели Торпы передать студентам необходимые знания, зависит судьба мира, и Саша готова пойти на крайние меры. Но первокурсники всего лишь люди, а поэтому непредсказуемы, уязвимы и не желают встраиваться в придуманные для них схемы.
Роман Жанр: социально-философское фэнтези
Художник: А. Клепаков
Издательство: «Эксмо», 2024
Серия: «Метафантастика Марины и Сергея Дяченко»
Возрастной рейтинг: 16+
352 с., 4000 экз. Vita Nostra, часть 3 Похоже на:
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Vita Nostra, вышедшая в 2007 году, быстро стала культовой книгой и своего рода русскоязычным ответом Гарри Поттеру, но более мрачным, жёстким и глубоким по поднимаемым социально-философским темам. Хотя книга открыла трилогию, но по сути, это одиночный роман без планов на продолжение. В 2021 году авторы вернулись в мир Великой речи, написав «Vita Nostra: Работа над ошибками», необязательное продолжение истории Саши Самохиной.
В 2024 году, уже после смерти своего мужа и соавтора, Марина Дяченко неожиданно выпустила завершение трилогии, причём третий подход гораздо удачнее второго: роман возвращает читателя к истокам и вновь погружает в атмосферу магической академии, тайн и неопределённости.
Это возвращение не только стилистическое, но и буквальное. Институт специальных технологий снова набирает первокурсников, используя в качестве мотивации видоизменённые методы Фарита Коженникова. Студенты не понимают заданий, но учатся, чтобы избежать наказания. Параллельно они дружат, влюбляются, ссорятся.
Студенческая романтика возвращает читателей во времена юности и действует на эмоциональном уровне. Дяченко вставили в роман и прямые отсылки к первой книге — от подготовки к новогоднему капустнику до рисунков чёрного города с чудовищем. Герои во многом повторяют путь персонажей 2007 года — в этом наборе тоже кто-то проваливает сессию, кто-то оказывается во временной петле, а кто-то — в любовном треугольнике.
Итог: достойное завершение трилогии, в котором используются удачные приёмы из первой части, но при этом ставки гораздо выше. Обязательно к прочтению любителям оригинальной Vita Nostra.
Слово творца
Для нас самой интересной концепцией является это неразрешимое противоречие: свобода воли требует существования зла. Зло ужасно, смерть неизбежна, но в их отсутствие нет возможности выбора или силы воли. С интеллектуальной точки зрения мы понимаем, что это самый древний принцип миропорядка, но нас с эмоциональной точки зрения он приводит в бешенство.
Марина и Сергей Дяченко «Vita Nostra. Собирая осколки»
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Стоит ли читать?
Да — это удачное продолжение цикла, возвращающее читателя в атмосферу и эмоциональные качели первой книги.
возвращение атмосферы первой части
развитие главной героини
развитие главной героини
психологизм
психологизм
недосказанность в правилах существования мира
резкое завершение
резкое завершение