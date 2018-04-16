Сибери Куинн «Ужас на поле для гольфа: Приключения Жюля де Грандена»

Если случается нечто странное и никто не в силах понять, в чём дело, на помощь приходит Жюль де Гранден — доктор из Сорбонны, оккультный детектив и просто гений.

Seabury Quinn

The Horror on the Links

Сборник рассказов

Жанр: мистический детектив

Выход оригинала: 2017

Переводчик: С. Денисенко

Издательство: АСТ, 2018

Серия: «Мастера магического реализма»

704 стр., 2000 экз.

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В серии «Мастера магического реализма» вышло уже немало прекрасных произведений. И вот очередное пиршество для ценителей «жуткой» прозы XX века. Сибери Куинна, современника Лавкрафта, в России практически не знают, но теперь мы наконец можем ознакомиться с его творчеством.

В омнибусе читателя ожидают 23 рассказа, расположенных в том же порядке, в каком они первоначально печатались журналом Weird Tales с 1925 по 1928 год. На русский до сих переводились всего четыре из этих текстов.

Учитывая, что Сибери Куинн изначально писал для журнала и ему необходимо было чётко укладываться в определённое количество слов, в этих небольших рассказах читатель не найдёт пространных рассуждений, красочных описаний природы или подробно показанных переживаний героев. Только динамичное повествование — ничего лишнего. Оккультный детектив Жюль де Гранден на момент знакомства с рассказчиком, доктором Троубриджем из Нью-Джерси (привет, Ватсон!), уже известен и опытен, так что быстро находит все ответы, после чего в стиле Эркюля Пуаро горделиво рассказывает о своих умозаключениях всем желающим.

Сам протагонист, конечно, очень напоминает Шерлока Холмса — хотя внешне на него совсем не похож: блондин среднего роста, с военной выправкой, пшеничными усиками и кошачьими движениями. А ещё у Жюля де Грандена обострённое чувство справедливости, он очень сострадателен и умеет быть тактичным, в отличие от некоторых прославленных литературных сыщиков.

Между Гранденом и справедливостью стоят как потусторонние силы, так и вполне человеческие злодеи — например, в рассказах «Великий бог Пан», «Дама из сиротского приюта», «Ужас на поле для гольфа». Причём иногда даже не понятно, что опаснее — сверхъестественные монстры или внутренние демоны обычного человека. Неспроста один из самых жутких рассказов «Дом ужасов» как раз обошёлся без паранормальных явлений. Рассказ напоминает фильм «Поворот не туда», и на ночь его лучше не читать. Но в большинстве историй сборника всё же творится самая настоящая чертовщина. Особенно запоминаются рассказы «Древние огни», «Ожерелье из семи камней», «Полтергейст», «Тот, кто не отбрасывал тени», «Неупокоенные души» — впрочем, и остальные им мало уступают.

Итог: что, если бы Холмс где-нибудь в Сассексе встретил реального вампира, а Пуаро в викторианском особняке ловил настоящее привидение? Для тех, кто хотя бы иногда об этом задумывался, сборник Куинна — настоящий подарок.

Читать рассказ из сборника Рассказ: Сибери Куинн «Мёртвая рука» Если случается нечто странное и никто не в силах понять, в чём дело, на помощь приходит Жюль де Гранден — доктор из Сорбонны, оккультный детектив и просто гений.