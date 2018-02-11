Сильвен Нёвель «Спящие гиганты»

В детстве Роза Франклин, катаясь на велосипеде, провалилась в странную яму, на дне которой покоилась гигантская искусственная рука. Повзрослев, Роза становится доктором физико-математических наук и присоединяется к тайной организации, которая призвана изучить находку, разобраться в её происхождении и предназначении. Ответы, которые обнаружат Роза и её коллеги, перевернут их жизнь, а также представление о прошлом человечества и его месте во Вселенной.

Sylvain Neuvel

Sleeping Giants

Роман

Жанр: НФ-триллер

Выход оригинала: 2016

Издательство: fanzon, 2017

Серия: «Большая фантастика»

416 стр., 4000 экз.

«Файлы Фемиды», часть 1

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Гигантские боевые роботы всегда были частыми гостями в фантастических фильмах, играх и аниме. Но вот в литературе боевые гиганты не так часто оказываются в центре внимания — вероятно, потому, что ярче всего они проявляют себя в баталиях, а те на экране обычно выглядят куда более впечатляюще, чем на страницах книг.

Однако это не помешало канадскому автору Сильвену Нёвелю в своём дебютном романе выстроить сюжет именно вокруг древнего боевого робота. Но вот роль ему здесь отведена весьма нетривиальная. На протяжении большей части книги он выступает эдаким макгаффином — древний колосс разделён на множество фрагментов, разбросанных по всей планете. Значительная часть романа посвящена их поискам, попыткам разобраться, как робот функционирует, кем и для чего был создан.

Гигант продемонстрирует на страницах романа часть своей недюжинной мощи, но в бою мы его не увидим — впрочем, есть все основания полагать, что в продолжениях Нёвель это исправит. Пока же робот служит катализатором драматичной и захватывающей истории о тех, кто его исследует. Хотя до сражений в «Спящих гигантах» дело не дошло, динамичности и увлекательности роману не занимать. Он захватывает с первых же страниц, действие развивается стремительно, одна интригующая загадка сменяется другой, сюжет постоянно держит в напряжении и регулярно преподносит сюрпризы. Но, пожалуй, самым главным сюрпризом стал стиль повествования. Вместо того чтобы показывать нам поиски древних артефактов, научные изыскания или взаимоотношения героев, Нёвель… рассказывает о них. Большая часть романа состоит из записей интервью. Герой, чьё имя и точная должность так и останутся для нас тайной, на протяжении всей книги ведёт беседы с учёными, исследующими древнего робота, пилотами, которым предстоит научиться им управлять, правительственными чиновниками, стремящимися взять проект под свой контроль.

Вместо того чтобы показывать нам поиски древних артефактов, научные изыскания или взаимоотношения героев, Нёвель… рассказывает о них

Так что мы не увидим, как герои проводят тайные спецоперации на территории других стран или как один из пилотов, движимый ревностью, пытается убить учёного. Вместо этого нас ждёт пересказ событий устами непосредственных участников — разумеется, зачастую весьма субъективный и изрядно приправленный эмоциями. Время от времени интервью перемежаются выдержками из официальных правительственных донесений, публикаций в прессе и личных дневников героев — всё это помогает построить более полную картину происходящего.

Такой необычный способ повествования придаёт «Спящим гигантам» не только самобытность, но и дополнительную психологическую глубину. Ведь в беседах отлично раскрываются характеры, переживания и эмоции персонажей — даже безымянного интервьюера, который по большей части лишь задаёт вопросы. И вскоре все эти истории перестают восприниматься просто как рассказы о захватывающих поисках и исследованиях древних артефактов. Кажется, словно читаешь беседы с живыми людьми, которые не просто рассказывают о пережитом, но, пусть даже невольно, выворачивают перед тобой душу.

Итог: в 2017 году русскоязычные читатели открыли для себя немало новых талантов: Роберта Джексона Беннетта, Лю Цысиня, Ярослава Гжендовича… Достоин стоять в этом ряду и Сильвен Нёвель, чей дебютный роман оказался одним из самых увлекательных и неординарных фантастических триллеров последних лет.

Пятьдесят отказов Прежде чем Сильвену Нёвелю удалось пристроить свой роман, он получил порядка пятидесяти отказов от литературных агентов. Тогда Нёвель решил издать книгу самостоятельно и отправил один из экземпляров авторам авторитетного сайта Kirkus Reviews. Восторженная рецензия на нём привлекла внимание к дебютанту, и вскоре права на книгу приобрело издательство Del Rey.

— Я заинтригован. Но кого вы подразумеваете под «они»?

— Думаю, вы сочтёте меня безумным учёным, но сперва выслушайте. Предположим, что за нами издавна наблюдала цивилизация, которая настолько обогнала нас в развитии, что её представители не считали нужным вступить с нами в диалог. Разумеется, эти существа (хорошо бы — гуманоидного типа) понимали, что они способны напугать людей, живших шесть тысяч лет назад, а потому никак себя не проявляли: ведь простые смертные могли увидеть в них богов или демонов! Однако они хотели привлечь к себе наше внимание, но терпеливо ждали, когда мы эволюционируем и достигнем определённого уровня.

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