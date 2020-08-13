Комиксы августа 2020: фэнтези и фантастика

Хаос 2020 года спутал планы издательств, но новые релизы так или иначе продолжают попадать на полки магазинов. В этом месяце нас ждёт первый том серии по вселенной фильма «Бегущий по лезвию», девятый выпуск эпических «Сказок», еще одно «досье» «Странных дел» и кое-что не менее интересное.

Бегущий по лезвию 2019. Том 1

Соскучились по мрачной киберпанк-эстетике «Бегущего по лезвию»? Тогда приглядитесь к серии Майкла Грина, которая стартовала в издательстве fanzon. Четыре выпуска расскажут историю Бегущей по лезвию Эш, расследующей таинственное исчезновение супруги и дочери промышленного магната Александра Селвина — близкого товарища Элдона Тайрелла. Детектив посетит самые тёмные закоулки умирающего Лос-Анджелеса и раскроет тайну, которая перевернет её мир и заставит её по-новому взглянуть на репликантов. В первый том также вошли альтернативные обложки и эскизы.

Сказки. Том 9

Девятая книга «Сказок» включает в себя «Войну до дыр» — историю разрушения многих миров, сюжетные арки «Тёмные века» и «Мошенничество», а также эпизоды «Царствие Твое» и «Прогулка по городу» из выпусков 70–82. Книгу предваряет предисловие актера и комика Фила Ламарра; ещё в ней есть подборка эскизов из блокнота Марка Бэкингхэма, художника серии.

Под обложкой девятого тома — настоящий шпионский роман с Золушкой в главной роли. Героиню отправляют на архипелаг Огненная Земля с тайным поручением. Зои предстоит встреча с крайне тёмными личностями. Но она отлично подготовилась.

За пригоршню крови

Саймон Бисли — комиксист, успевший поработать над множеством проектов DC (именно он подарил миру каноничного Лобо 1990-х), кучей авторских комиксов, обложек для игр и музыкальных альбомов. А Кевин Истмен — художник, сценарист и, главное, издатель культового журнала Heavy Metal. Представляете, что может получиться, если два таких автора объединятся? Почитайте «За пригоршню крови» — дикую смесь вестерна, насилия, секса и сверхъестественного. Издательство «Комильфо» объединит все выпуски серии под одной обложкой.

Очень странные дела. В полымя

Новый выпуск «Очень странных дел» продолжает расширять вселенную сериала за пределами Хокинса. Рики и Марси, подопечные доктора Бреннера, несколько лет назад сбежали из лаборатории и пытаются забыть её как страшный сон. Но, узнав, что мерзкое место закрыли, герои отправляются на поиски Девятой — девушки-пирокинетика с расшатанной психикой. Нужно успеть добраться до Девятой, пока её силы не вышли из-под контроля. Чем ближе Рики и Марси к цели, тем больше им открывается зловещих тайн о лаборатории.

Сорселин. Тома 1–2

Космический почтальон

Fanzon издали целых два тома замечательной волшебной серии для всех возрастов про юную девушку Сорселин, будущего фантастиколога. Фантастикологи — это учёные, изучающие сказочных существ. Сорселин и её друзьям предстоит не только грызть гранит науки и изучать пикси, фей, вампиров и драконов, но и расследовать дела о тёмной магии, которой кто-то пользуется в стенах школы. Рекомендуется всем, кто тоскует в ожидании новой части «Фантастических тварей».

Ещё один добрый, поднимающий настроение комикс с маркировкой «0+», на этот раз от издательства «Белая ворона». «Космический почтальон» — работа Гийома Перро, известного канадского иллюстратора детских и подростковых книг. Книга рассказывает простую, но мудрую историю почтальона из будущего, который доставляет почту на разные планеты. Он много лет развозил посылки и письма по одним и тем же адресам, но теперь вынужден ездить в совершенно незнакомый район. Это приводит его к разнообразным приключениям — и неожиданным выводам.

Переводчик и редактор комикса Сергей Петров замечает, что книга вышла очень вовремя: во время пандемии мы не только чаще пользуемся услугами курьеров, но и сами вынуждены приспосабливаться к непривычным обстоятельствам и принимать новые вызовы.

Звёздные войны. Официальная коллекция комиксов.

Том 58: Наследие, часть 6.

Том 59: Дроиды, часть 1

DeAgostini выпустили финальный том серии «Наследие», повествующей о далёком-далёком будущем далёкой-далёкой Галактики и потомке Скайуокеров Кейде. В том 58 вошли арки «Судьба Дака», «Крайности» и «Война». Также к выходу в августе готовится первая часть сборника о приключениях неразлучного дуэта C-3PО и R2-D2.

Мир игры DOOM Eternal (артбук)

Doom Eternal пройден, но душа продолжает требовать крови демонов? Утолить жажду можно, полистав новенький артбук по вселенной игры. Внутри — концепт-арты, комментарии разработчиков и подробности биографии Думгая.