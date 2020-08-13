    12
    Комиксы
    #анонс #дайджест

    Комиксы августа 2020: фэнтези и фантастика

    13 августа 2020
    Дарья Беленкова
    13.08.2020
    7469
    3 минуты на чтение
    #анонс #дайджест
    Комиксы августа 2020: фэнтези и фантастика 10

    Хаос 2020 года спутал планы издательств, но новые релизы так или иначе продолжают попадать на полки магазинов. В этом месяце нас ждёт первый том серии по вселенной фильма «Бегущий по лезвию», девятый выпуск эпических «Сказок», еще одно «досье» «Странных дел» и кое-что не менее интересное.

    Бегущий по лезвию 2019. Том 1

    Комиксы августа 2020: фэнтези и фантастика 9

    Соскучились по мрачной киберпанк-эстетике «Бегущего по лезвию»? Тогда приглядитесь к серии Майкла Грина, которая стартовала в издательстве fanzon. Четыре выпуска расскажут историю Бегущей по лезвию Эш, расследующей таинственное исчезновение супруги и дочери промышленного магната Александра Селвина — близкого товарища Элдона Тайрелла. Детектив посетит самые тёмные закоулки умирающего Лос-Анджелеса и раскроет тайну, которая перевернет её мир и заставит её по-новому взглянуть на репликантов. В первый том также вошли альтернативные обложки и эскизы.

    Сказки. Том 9

    Комиксы августа 2020: фэнтези и фантастика 5

    Девятая книга «Сказок» включает в себя «Войну до дыр» — историю разрушения многих миров, сюжетные арки «Тёмные века» и «Мошенничество», а также эпизоды «Царствие Твое» и «Прогулка по городу» из выпусков 70–82. Книгу предваряет предисловие актера и комика Фила Ламарра; ещё в ней есть подборка эскизов из блокнота Марка Бэкингхэма, художника серии.

    Под обложкой девятого тома — настоящий шпионский роман с Золушкой в главной роли. Героиню отправляют на архипелаг Огненная Земля с тайным поручением. Зои предстоит встреча с крайне тёмными личностями. Но она отлично подготовилась.

    За пригоршню крови

    Комиксы августа 2020: фэнтези и фантастика 8

    Саймон Бисли — комиксист, успевший поработать над множеством проектов DC (именно он подарил миру каноничного Лобо 1990-х), кучей авторских комиксов, обложек для игр и музыкальных альбомов. А Кевин Истмен — художник, сценарист и, главное, издатель культового журнала Heavy Metal. Представляете, что может получиться, если два таких автора объединятся? Почитайте «За пригоршню крови» — дикую смесь вестерна, насилия, секса и сверхъестественного. Издательство «Комильфо» объединит все выпуски серии под одной обложкой.

    Очень странные дела. В полымя

    Комиксы августа 2020: фэнтези и фантастика 2

    Новый выпуск «Очень странных дел» продолжает расширять вселенную сериала за пределами Хокинса. Рики и Марси, подопечные доктора Бреннера, несколько лет назад сбежали из лаборатории и пытаются забыть её как страшный сон. Но, узнав, что мерзкое место закрыли, герои отправляются на поиски Девятой — девушки-пирокинетика с расшатанной психикой. Нужно успеть добраться до Девятой, пока её силы не вышли из-под контроля. Чем ближе Рики и Марси к цели, тем больше им открывается зловещих тайн о лаборатории.

    Сорселин. Тома 1–2

    sorselin_1sorselin_1
    sorselin_2-1sorselin_2-1
    Fanzon издали целых два тома замечательной волшебной серии для всех возрастов про юную девушку Сорселин, будущего фантастиколога. Фантастикологи — это учёные, изучающие сказочных существ. Сорселин и её друзьям предстоит не только грызть гранит науки и изучать пикси, фей, вампиров и драконов, но и расследовать дела о тёмной магии, которой кто-то пользуется в стенах школы. Рекомендуется всем, кто тоскует в ожидании новой части «Фантастических тварей».

    Космический почтальон

    Комиксы августа 2020: фэнтези и фантастика 7

    Ещё один добрый, поднимающий настроение комикс с маркировкой «0+», на этот раз от издательства «Белая ворона». «Космический почтальон» — работа Гийома Перро, известного канадского иллюстратора детских и подростковых книг. Книга рассказывает простую, но мудрую историю почтальона из будущего, который доставляет почту на разные планеты. Он много лет развозил посылки и письма по одним и тем же адресам, но теперь вынужден ездить в совершенно незнакомый район. Это приводит его к разнообразным приключениям — и неожиданным выводам.

    Переводчик и редактор комикса Сергей Петров замечает, что книга вышла очень вовремя: во время пандемии мы не только чаще пользуемся услугами курьеров, но и сами вынуждены приспосабливаться к непривычным обстоятельствам и принимать новые вызовы.

    Звёздные войны. Официальная коллекция комиксов.
    Том 58: Наследие, часть 6.
    Том 59: Дроиды, часть 1

    SW_Cov_N59_RU.inddSW_Cov_N59_RU.indd
    SW_Cov_N58_RU.inddSW_Cov_N58_RU.indd

    DeAgostini выпустили финальный том серии «Наследие», повествующей о далёком-далёком будущем далёкой-далёкой Галактики и потомке Скайуокеров Кейде. В том 58 вошли арки «Судьба Дака», «Крайности» и «Война». Также к выходу в августе готовится первая часть сборника о приключениях неразлучного дуэта C-3PО и R2-D2.

    Мир игры DOOM Eternal (артбук)

    Комиксы августа 2020: фэнтези и фантастика 6

    Doom Eternal пройден, но душа продолжает требовать крови демонов? Утолить жажду можно, полистав новенький артбук по вселенной игры. Внутри — концепт-арты, комментарии разработчиков и подробности биографии Думгая.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Дарья Беленкова
    Автор
    Геймер и комиксовед. Пишет о фантастике во всех её проявлениях.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Читайте также

    Новые комиксы на русском: март 2019 30
    Новые комиксы на русском: март 2019
    Какие фильмы мы будем смотреть в 2018: фантастика и фэнтези 8
    Фильмы 2018, которые мы ждём: фантастика и фэнтези
    Главные сериалы сентября 2016 5
    Главные сериалы сентября 2016

    Статьи

    В Dungeons & Dragons якобы запрещают слово «раса». Что происходит?
    0
    67619
    В Dungeons & Dragons якобы запрещают слово «раса». Что происходит?

    Разбираемся, откуда пошли слухи, что на самом деле стоит за изменениями, как обстоят дела в других НРИ и почему этот конфликт важен для русскоязычного комьюнити.

    Чарльз Стросс «Каталог катастрофы»: книга про тайную организацию гиков и программистов
    0
    66180
    Чарльз Стросс «Каталог катастрофы»: книга про тайную организацию гиков и программистов

    Смесь современной НФ, ужасов Лавкрафта, городского фэнтези и шпионских детективов, приправленная классическим офисным юмором.

    Святой Грааль
    0
    217559
    Святой Грааль: что это и где его найти

    Кубок, блюдо, котёл, камень или женщина? А может быть, лестница или ключ к Царству Небесному?

    Что почитать: «Прачечная» Стросса, славянское фэнтези и «расисткая» книга
    0
    117231
    Читаем книгу: Чарльз Стросс «Каталог катастрофы»: хакеры и магия

    Фантастика и о шпионах и хакерах, где городское фэнтези и элементы киберпанка переплетаются с лавкрафтианскими ужасами.

    Во что поиграть в августе? Wasteland 3, Fall Guys и Mortal Shell! 28
    0
    121393
    Во что поиграть в августе? Wasteland 3, Fall Guys и Mortal Shell!

    Множество релизов переползали с одной даты на другую и в итоге выпали на август. Поговорим про внезапный ММО-хит Fall Guys: Ultimate Knockout, соулсборн Mortal Shell, ремастер Battletoads, компьютерную версию Horizon Zero Dawn, Wasteland 3 и десятки других проектов!

    «Последние и первые люди»
    0
    170824
    «Последние и первые люди». История о далёком будущем с памятниками в главных ролях

    Гипнотический фильм о конце истории от композитора «Прибытия».

    Видео: обзор новинок конца лета от Hobby World
    0
    379537
    Видео: обзор новинок конца лета от Hobby World

    Новый ролик от Hobby World.

    Лучшие исекаи в кино и сериалах Азии 11
    0
    180590
    Лучшие исекаи в кино и сериалах Азии

    Истории про попаданцев, многие из которых дадут фору даже популярным аниме

    Спецпроекты

    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить