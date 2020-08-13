Комиксы августа 2020: фэнтези и фантастика

Хаос 2020 года спутал планы издательств, но новые релизы так или иначе продолжают попадать на полки магазинов. В этом месяце нас ждёт первый том серии по вселенной фильма «Бегущий по лезвию», девятый выпуск эпических «Сказок», еще одно «досье» «Странных дел» и кое-что не менее интересное.
Бегущий по лезвию 2019. Том 1
Соскучились по мрачной киберпанк-эстетике «Бегущего по лезвию»? Тогда приглядитесь к серии Майкла Грина, которая стартовала в издательстве fanzon. Четыре выпуска расскажут историю Бегущей по лезвию Эш, расследующей таинственное исчезновение супруги и дочери промышленного магната Александра Селвина — близкого товарища Элдона Тайрелла. Детектив посетит самые тёмные закоулки умирающего Лос-Анджелеса и раскроет тайну, которая перевернет её мир и заставит её по-новому взглянуть на репликантов. В первый том также вошли альтернативные обложки и эскизы.
Сказки. Том 9
Девятая книга «Сказок» включает в себя «Войну до дыр» — историю разрушения многих миров, сюжетные арки «Тёмные века» и «Мошенничество», а также эпизоды «Царствие Твое» и «Прогулка по городу» из выпусков 70–82. Книгу предваряет предисловие актера и комика Фила Ламарра; ещё в ней есть подборка эскизов из блокнота Марка Бэкингхэма, художника серии.
Под обложкой девятого тома — настоящий шпионский роман с Золушкой в главной роли. Героиню отправляют на архипелаг Огненная Земля с тайным поручением. Зои предстоит встреча с крайне тёмными личностями. Но она отлично подготовилась.
За пригоршню крови
Саймон Бисли — комиксист, успевший поработать над множеством проектов DC (именно он подарил миру каноничного Лобо 1990-х), кучей авторских комиксов, обложек для игр и музыкальных альбомов. А Кевин Истмен — художник, сценарист и, главное, издатель культового журнала Heavy Metal. Представляете, что может получиться, если два таких автора объединятся? Почитайте «За пригоршню крови» — дикую смесь вестерна, насилия, секса и сверхъестественного. Издательство «Комильфо» объединит все выпуски серии под одной обложкой.
Очень странные дела. В полымя
Новый выпуск «Очень странных дел» продолжает расширять вселенную сериала за пределами Хокинса. Рики и Марси, подопечные доктора Бреннера, несколько лет назад сбежали из лаборатории и пытаются забыть её как страшный сон. Но, узнав, что мерзкое место закрыли, герои отправляются на поиски Девятой — девушки-пирокинетика с расшатанной психикой. Нужно успеть добраться до Девятой, пока её силы не вышли из-под контроля. Чем ближе Рики и Марси к цели, тем больше им открывается зловещих тайн о лаборатории.
Сорселин. Тома 1–2
Космический почтальон
Ещё один добрый, поднимающий настроение комикс с маркировкой «0+», на этот раз от издательства «Белая ворона». «Космический почтальон» — работа Гийома Перро, известного канадского иллюстратора детских и подростковых книг. Книга рассказывает простую, но мудрую историю почтальона из будущего, который доставляет почту на разные планеты. Он много лет развозил посылки и письма по одним и тем же адресам, но теперь вынужден ездить в совершенно незнакомый район. Это приводит его к разнообразным приключениям — и неожиданным выводам.
Переводчик и редактор комикса Сергей Петров замечает, что книга вышла очень вовремя: во время пандемии мы не только чаще пользуемся услугами курьеров, но и сами вынуждены приспосабливаться к непривычным обстоятельствам и принимать новые вызовы.
Звёздные войны. Официальная коллекция комиксов.
Том 58: Наследие, часть 6.
Том 59: Дроиды, часть 1
DeAgostini выпустили финальный том серии «Наследие», повествующей о далёком-далёком будущем далёкой-далёкой Галактики и потомке Скайуокеров Кейде. В том 58 вошли арки «Судьба Дака», «Крайности» и «Война». Также к выходу в августе готовится первая часть сборника о приключениях неразлучного дуэта C-3PО и R2-D2.
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