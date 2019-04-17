Большинство комиксов, выходящих на русском, рассчитано не на детей — вопреки стереотипам тех, кто их не читает. Но есть и немало комиксов для детей и подростоков — впрочем, лучшие из них интересны читателям всех возрастов. Наш цикл дайджестов новинок завершают диснеевские персонажи, Астрид Линдгрен и школьные приключения, а также эксклюзивный отрывок из комикса по «Утиным историям».

Дом черепахи

Новая история о девочке Сэнди от латиноамериканской художницы Лорены Альварес. Сюжетно комикс никак не связан с первым комиксом «Светлячки», который мы читали и остались довольны. Нас снова ждёт яркий, будто флуоресцентный рисунок и необычный сюжет, полный загадок и двойных трактовок.

На школьной экскурсии по местным болотам Сэнди поссорилась с подругой и забрела далеко от группы. Наткнувшись на панцирь черепахи, девочка решает заглянуть в него — и попадает в волшебное измерение. Внутри Черепахи оказывается настоящий музей с картинами, скульптурами и книгами. Но одна картина не закончена, и обитательнице панциря требуется помощь Сэнди, чтобы её завершить.

Кому стоит ждать и читать: любителям красивых иллюстраций и необычных сюжетов, а также родителям, которые с радостью будут «пугаться» вместе с детьми.

Дональд Дак. Том 7. Безумный попугай

Комиксы Карла Баркса — пожалуй, лучшие из рисованных историй про диснеевских уток. В них Баркс легко соединил свою начитанность, чувство юмора, фирменный стиль, бесконечную доброту и любовь к детям. За двадцать с лишним лет он создал большинство представителей утиного семейства (например, Скруджа Макдака) и подарил им запоминающиеся черты, на которые впоследствии опирались мультипликаторы студии Уолта Диснея.

В этом сборнике Дональд решает подарить на день рождения дядюшке Скруджу попугая, который отлично умеет считать. Невинный подарок предсказуемо оборачивается настоящей катастрофой для Скруджа и его денег. После чего Дональду с племянниками приходится тащиться за улетевшим попугаем в тропики. Но на этом неприятности и не думают заканчиваться…

Кому стоит ждать и читать: всем любителям «Утиных историй».

Дядюшка Скрудж и Дональд Дак. Том 9. Три кабальеро снова в деле

Предпоследний том знаменитых комиксов Дона Росы о дядюшке Скрудже и его семье. Роса — второй по значимости «утиный» художник после Баркса. Хотя сам автор терпеть не может, когда его комиксы называют «Утиными историями», многие идеи для мультсериала создатели черпали именно из них.

В новом томе Дональд Дак оказывается во мчащемся на всех парах мексиканском поезде и сражается в неравной битве с грабителем по прозвищу Золотая Шляпа, братья Гавс в очередной раз пытаются ограбить деньгохранилище Скруджа, а Магика де Гипноз морочит голову Дональду и Скруджу.

Кому стоит ждать и читать: всем, кто при слове «утки» подпевает «у-у-у!»

С разрешения издательства мы публикуем отрывок из этого комикса:

Про Баркса и Росу Кто придумал «Утиные истории»? Комиксы, с которых всё началось Знаете, кто придумал дядю Скруджа? И что этого автора заставляли скрывать своё имя? А как Скрудж заработал свои миллионы — и откуда мы это знаем? Рассказываем, как начинались «Утиные истории» — с комиксов.

Гуфи. Рассеянный, как я

Новый «персонажный» сборник итальянских комиксов по лицензии Диснея посвящён мечтательному и рассеянному фантазеру Гуфи. Какие только казусы и приключения не ждут его в этой книжке: выпить волшебный эликсир, устроить в городе переполох, побывать в гостях у Санта-Клауса, поработать в музее, написать детектив, наконец-то стать сыщиком и вместе с помощником (!) Микки-Маусом вывести на чистую воду не одного злоумышленника.

Кому стоит ждать и читать: тем, кто в детстве собирал журналы «Микки-Детектив» и до сих пор с ностальгией вспоминает то время.

Дядюшка Скрудж. Последнее приключение Скруджа

Ещё один комикс о дядюшке Скрудже из Италии. В этой длинной истории все давние недруги Скруджа решают объединиться, чтобы обчистить самого богатого селезня в мире до нитки. Но Скрудж Макдак вместе со всем своим семейством не намерен сдаваться.

Кому стоит ждать и читать: тем, кому мало уток от Баркса и Росы.

Рони, дочь разбойника. Том 3. Медвежья пещера

Есть детские книги, которые стоит читать и перечитывать в любом возрасте. «Рони, дочь разбойника» писательницы Астрид Линдгрен по философской и эмоциональной составляющей стоит на одном уровне с легендарными «Муми-троллями». Сериал-экранизация студии Ghibli вышел спорным (в основном из-за визуальной части), но на саму историю это не повлияло. Комикс том за томом пересказывает книгу, используя графику сериала.

Кому стоит ждать и читать: родителям, желающим познакомить своих маленьких детей с классикой. Взрослым лучше просто почитать книгу.