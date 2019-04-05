Сегодня в нашу рубрику «Косплей» на своей метле прилетела Кики — героиня мультфильма Хаяо Миядзаки «Ведьмина служба доставки».

Кики

По сюжету мультфильма по достижению 13 лет каждая ведьма должна прожить в мире людей какое-то время. Вскоре наступает черёд Кики. Девочка знакомится с добрым городским пекарем, который помогает ей начать собственное дело — ту самую службу доставки.

Косплеер: Леночка Ли

Фотограф: Николай Жаров