Сегодня в нашу рубрику «Косплей» на своей метле прилетела Кики — героиня мультфильма Хаяо Миядзаки «Ведьмина служба доставки».
Кики
По сюжету мультфильма по достижению 13 лет каждая ведьма должна прожить в мире людей какое-то время. Вскоре наступает черёд Кики. Девочка знакомится с добрым городским пекарем, который помогает ей начать собственное дело — ту самую службу доставки.
Косплеер: Леночка Ли
Фотограф: Николай Жаров
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