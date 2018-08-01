Так нельзя писать про ролевые игры!

27 июля на сайте издания Regnum вышел репортаж о полевой ролевой игре «Железный трон», которая проходила в Подмосковье с 25 по 28 июля. На материал почти сразу обратили внимание участники сообщества «Ролевые игры живого действия», а также пользователи твиттера. Читатели раскритиковали журналистов за непрофессиональное освещение темы и многочисленные упрёки в эскапизме. Вместо того чтобы разобраться в происходящем, репортёры смешали в одну кучу ролевиков, геймеров, байкеров и обвинили их в том, что те «отказались от борьбы за своё будущее». Мы считаем, что статья на Regnum — вредная и предзвятая, и объясняем, почему в ролевых играх нет ничего плохого.

Уже в первых абзацах репортажа один из авторов расписывается в собственном непрофессионализме.

Так получилось, что я никогда не интересовался компьютерными играми, реконструкциями и ролевыми погружениями во всяческие эпохи и миры. Не интересовался потому, что реальная жизнь во сто крат увлекательнее самых что ни на есть смелых фантазий.

Вероятно, в этом был какой-то план — дать редакционное задание человеку, который не разбирается в теме. Может быть, редакторы хотели получить взгляд стороннего наблюдателя, но получили бессвязный текст, выдающий нулевое знание предмета.

Автор выпячивает собственное невежество с гордостью, будто снимает с себя всю ответственность: «Я ничего про эти ваши глупости не знаю, поэтому буду писать что хочу». Если бы я принёс в издание статью, которая начинается с фразы «я никогда не интересовался <темой статьи>», то любой редактор гарантированно выкинул бы её на помойку со словами «как разберёшься в предмете — так приходи».

На минуту наивно подумалось, а вдруг вот она, та самая лаборатория, где обкатываются различные концепты, которые затем претворяются в жизнь?

Так и хочется задать похожий вопрос про любой киноблокбастер: «А вдруг этот фильм и есть тот самый эксперимент, где демонстрируются различные концепты, которые позже оседают в головах у зрителей?» Звучит глупо, правда? Не все хобби и развлечения призваны решать интеллектуальные задачи и поднимать общественно значимые вопросы. Почему полевая ролевая игра обязательно должна быть местом для «поиска новых смыслов»? А к рыбалке, футболу или шашлыкам на даче такие требования предъявляются?

Объяснение этому феномену открылось в интервью с игроками. […] Отдельные высказывания в совокупности можно свести к тому, что в реальной жизни [участников] ничто не держит.

Автор продолжает втаптывать заветы журналистики в грязь. Когда речь заходит об интервью с участниками, ждёшь прямой речи и мнений. Но в статье нет ни одной цитаты — лишь беспомощные обобщения вроде «я убежал из реальности в иллюзорные миры», натянутые ради тезиса. Готов поспорить, что никто из участников ничего подобного не говорил.

Судя по фразе «из всех, с кем мне удалось пообщаться», автор опросил немало человек — но их мнения читатели так и не узнали. Уверен, если бы редакторы выкинули из материала нынешний текст и заменили цитатами участников, репортаж получился бы честнее.

Второй репортёр начинает свой текст с ещё более пространных обобщений, обвиняя в эскапизме всех подряд. При этом журналистка подчёркивает, что когда-то была связана со «всевозможными субкультурами» — так и представляю эмо-готку-ролевика в кольчуге на байке.

Обобщая, скажу сразу — корень явления один и тот же. Будь то ролевики, байкеры, реконструкторы, просто любители фэнтези, игроки в компьютерные игры — все они, так или иначе, уходят от реальности.

Поразительно видеть подобный материал именно сейчас, ведь две-три недели назад вся страна только и делала, что убегала от реальности за просмотром матчей чемпионата мира по футболу. Увлечение — есть, атрибутика — есть, так чем фанаты футбола не субкультура? Но нет, любителей спорта авторы трусливо обошли стороной, а любителей фэнтези пренебрежительно стигматизировали.

Оба журналиста подчёркивали, что постоянно видели «крайнюю усталость» и «безэнергийность» среди участников на игре. Из этого репортёры делают вывод, что люди вокруг попросту устали от жизни и общества и поэтому побежали в лес махать мечами. Предложу свою версию: до авторов просто не дошло, что эти же уставшие участники готовили полигон за несколько дней до игры. А теперь вышагивают под солнцем в тяжёлых доспехах.

Последние абзацы своего «репортажа» журналистка решила посвятить нравоучениям, суть которых сводится к тому, что у людей нет и не должно быть свободного времени, потому что надо менять мир вокруг! Бестолковые назидания написаны в стиле советских газет, аж с цитатами из Маркса, — видимо, иначе аудитория урок не воспримет.

Если меня не устраивает эксплуатация человека человеком, то я выберу классовую борьбу. Но происходит она в реальности, и в ней, например, есть полоса препятствий, но нет места и времени для игр, куда я убегаю на выходные!

Борьба за свои права — это прекрасно, но, как и многое в материале, доведено до абсурда. Выходит, человек должен отринуть вообще любые увлечения и свободное время — особенно если занимается делом, которое, например, «поможет людям победить рак». Стоит ли намекнуть журналистке, что восьмичасовой сон — это тоже бегство от реальности, к которому люди обращаются каждый день?

Авторы материала безоговорочно противопоставляют реальному миру любые хобби, которые способны отвлечь человека от повседневности. Это глупый, примитивный и очень вредный с научной точки зрения тезис. Вероятно, авторы просто не в курсе, как функционирует мозг: ему, если что, требуется и время на отдых, и система вознаграждений, которые помогают сбалансировать выработку нужных веществ.

В случае с ролевыми играми «убегать от реальности» полезно не только для мозга, но и для развития коммуникативных навыков. Участники примеряют на себя выбранные роли в смоделированной ситуации, чтобы научиться принимать неожиданные решения и взаимодействовать с людьми из других социальных слоёв. Не бизнес-тренинг, но близко по эффективности.

Можно сказать, что их из жизни «выдернули», предложив обманку. Но лично я не считаю, что человека можно вот так взять и выдернуть — воля-то в человеке есть всегда. Значит, выдернули волю, потому что иначе человек бы начал менять мир вокруг себя вместе с другими людьми, если он его не устраивает, а не бежать от него.

Хорошо, мы уже поняли, что авторы поставили себе цель не написать репортаж, а поморализаторствовать, выбрав в качестве мишени странных ребят с мечами и в доспехах. Такой приём прокатил бы двадцать лет назад, но не сейчас, когда выросли и участники, и престиж игр, и их качество. Кажется, «Регнуму» просто хотелось опубликовать ещё один текст на тему «какая бездарная и пассивная пошла нынче молодёжь». Ничем иным появление такого материала я просто не могу объяснить.

В России десятки миллионов людей играют в «танчики», реконструируют прошлое и уходят в параллельные миры, то есть они отказались от борьбы за свое будущее. Следовательно, судьбу нашей страны будут решать те, кто предпочел остаться в реальности. А мы понимаем, кто остался… И решат так, что это вряд ли будет совместимо с дальнейшим историческим существованием нашего народа.

Так заканчивается отчёт с не с митинга или судебного заседания, а с полевой ролевой игры. Людям отказывают в «борьбе за будущее» лишь потому, что их хобби отличается от каких-то якобы общепринятых норм. В моём окружении, пожалуй, наберётся пара сотен знакомых, которые после работы и учёбы любят зарубиться в видеоигры, настолки, ролёвки. Кто-то активно катается на байках, а кто-то предпочитает в тишине читать книжки. И, представьте себе, никакое из этих увлечений не помешало моим приятелям, скажем, отстаивать свою гражданскую позицию или строить карьеру.

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На мой взгляд, материал на Regnum — это бессмысленный и беспощадный вброс, с помощью которого авторы хотели то ли самоутвердиться на ролевиках, то ли выразить политические взгляды издания. Но получился лишь слабый и неубедительный текст, полный устаревших стереотипов. После такого репортажа действительно хочется убежать от реальности, в которой есть такая журналистика.