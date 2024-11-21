20 лет Nintendo DS. История и лучшие 10 игр для одной из самых лучших консолей

Разработчик: Cing

Издатель: Nintendo

Может ли быть интересной игра, где только и делаешь, что читаешь текст? «Да!» — уверенно ответят поклонники визуальных новелл, а в качестве одного из веских аргументов наверняка приведут Another Code: Two Memories.

Японская студия Cing сумела шагнуть на ступеньку выше привычных текстовых адвенчур, добавив к увлекательной словоохотливой истории исследование локаций и решение загадок. Завязка отдаёт привкусом пресноватого детектива: симпатичная девочка Эшли в канун 14-летия получает сообщение от отца, которого давно считала погибшим. Он приглашает её посетить некий загадочный остров. Всё меняется, когда девочка встречает там говорящего призрака; дело оборачивается трогательным мистически-трагикомичным приключением на пару вечеров. Путешествуя по незатейливым 3D-декорациям, спутники натыкаются на интерактивные места, которые игрок тщательно ощупывает стилусом в режиме point&click. Найденные объекты также скрупулёзно обследуются, складываются в багаж, а потом применяются в тех или иных пазлах. Микроменеджмент с навигацией на сенсорном экране максимально удобный, качество перевода с японского не вызывает нареканий.

Несмотря на крайне специфический жанр, Another Code заслужила добрую память и хорошую репутацию, а в этом году была переиздана для Switch.