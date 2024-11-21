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#во что поиграть#ретро#Nintendo

20 лет Nintendo DS. История и лучшие 10 игр для одной из самых лучших консолей

Егор «Neon Knight» Соловьёв
21 ноября 12:00
998
12 минут на чтение
В этом году исполняется 20 лет с тех пор, как появилась одна из самых необычных, но в то же время успешных платформ в истории индустрии. Это случилось из-за того, что Nintendo перешла на новую стратегию развития: напрямую соперничать с гигантами отрасли было уже невозможно. «Большая N», серьёзная бизнес-империя с более чем столетней историей, обжёгшись на болезненных провалах Nintendo 64 и GameCube, поверила в концепцию инновационных технологий нового президента Сатору Иваты. И под его началом принялась выпускать консоли с нестандартным функционалом, первой из которых в ноябре 2004-го стала портативная DS.

Сатору Ивата лично презентует базовую модель DS

Bloomberg

Выдумывать что-то совсем новое разработчикам не пришлось. Раскладной мобильный гаджет с двумя экранами в линейке Game&Watch уже был — в 1989 году в таком виде презентовали Zelda (модель ZL-65). Сенсорные экраны тоже давно не считались чем-то сенсационным, они активно применялись в КПК — предшественниках современных смартфонов. DS даже не была первой консолью с тачскрином — пионером в этой области выступила приснопамятная Game.com от Tiger Electronics, но о ней после её бесславного фиаско многие успели забыть. Ну а дальше, так сказать, немного магии. Добавляем процессор, способный худо-бедно обрабатывать полигональную 3D-графику, прикручиваем поддержку Wi-Fi, подключаем к раскрутке культовых супергероев Nintendo — получаем хит продаж. 

Прямые предшественники DS — ZL-65 Zelda от самой Nintendo и Game.com от Tiger Electronics

Wikipedia

Сегодня DS занимает второе место в рейтинге самых продаваемых консолей в истории. С момента выхода было продано 154,1 миллиона экземпляров, больше только у PlayStation 2 — 155 миллионов. Разрыв довольно символический, особенно если учесть, сколько усилий вбухала Sony в продвижение своего детища.
Один из главных пунктов обновлённой стратегии Nintendo — более широкий охват аудитории. Руководство понимало, что опираться только на хардкорных геймеров невозможно. Во-первых, это довольно узкая прослойка, во-вторых, не самая платёжеспособная, а в-третьих — слишком падкая на яркую дорогую обёртку, которую предлагали богатые конкуренты. DS (а вслед за ней и Wii) позиционировалась как развлечение для людей любого пола и возраста с любым опытом в играх или с полным его отсутствием. Такое позиционирование сработало великолепно: приставкой стали пользоваться люди старше 30 лет, а также, что ещё важнее, многие девушки, обычно не интересовавшиеся видеоиграми. Беспроводной мультиплеер тоже значительно повлиял на формирование имиджа. Если поиграть вместе в Game Boy где-нибудь за пределами дома решались только готовые путаться в соединительных кабелях гики, на которых окружающие поглядывали с недоумением, то Wi-Fi полностью убрал психологический барьер, сделав DS звездой студенческих посиделок в кафе и парках. Детская игрушка завоевала статус модного аксессуара, и теперь даже взрослому человеку стало не зазорно появляться с ней на публике.

Не просто реклама, а правда жизни — от DS девчонки фанатели не меньше парней

Nintendo

Игровая библиотека DS получилась одной из самых разнообразных. В ней нашлось место любым жанрам, причём некоторые из них, прежде плохо прижившиеся в мобильном формате, обрели второе дыхание благодаря схеме управления с тачскрином. Творческие эксперименты разработчиков не всегда заканчивались удачно, желание оседлать инновационные возможности подчас оборачивалось для геймплея катастрофой. Хватало и вполне традиционных игр, авторы которых просто пользовались востребованностью платформы и не выходили за рамки привычных формул. Но ярче всего запомнились именно те проекты, создатели которых нашли оригинальное применение нижнему сенсорному экрану, его взаимодействию с верхним, а также микрофону. Мы составили для вас подборку из десяти хитов, наименования которых громко звучали в своё время и навевают приятные воспоминания сегодня.

Meteos (2005)

Кто к нам с метеоритами придёт, от метеоритов и погибнет!

Q Entertainment

Разработчик: Q Entertainment
Издатель: Nintendo
Головоломки на базе классического «Тетриса» очень популярны в Японии. Гейм-дизайнеры смело экспериментируют с различными параметрами: формой «стакана», куда падают фигуры, самими фигурами, комбинациями сгорания фигур и много чем ещё. В Meteos главное скорость. Согласно сюжету, злобная планета Метео однажды начала нападать на соседей, бомбардируя их метеоритами строго квадратной формы. Пока они падают в «стакан», делать ничего нельзя, но вот когда камни улягутся, их надо очень быстро двигать стилусом по вертикали, создавая одноцветные линии или более сложные конструкции. Как только сложится линия из трёх или более кубиков, реактивная сила выкинет обратно в сторону Метео метеориты, скопившиеся выше. Задача — расстрелять агрессора его же оружием. Достигая определённой планки урона, нанесённого противнику, вы выигрываете раунд, если стакан переполняется — это означает поражение. 
Нюансов в игре хватает. Скажем, если линия минимальная, а каменюк сверху много, то подъёмной силы может не хватить и конструкция начнёт медленно оседать обратно, создавая огромные трудности. При бешеной динамике нужно успевать продумывать ситуацию и складывать максимально мощные комбинации. Концепт дополнен прекрасным дизайном от Масахиро Сакураи («отца» Кирби). 
Игра заслуженно получила высокие оценки в прессе, а вот попытки переиздать её на других платформах провалились — медленное управление с джойстика ломает всю задумку.

Another Code: Two Memories (она же Trace Memory, 2005)

«Сайлент Хилл» на минималках

Cing

Разработчик: Cing

Издатель: Nintendo


Может ли быть интересной игра, где только и делаешь, что читаешь текст? «Да!» — уверенно ответят поклонники визуальных новелл, а в качестве одного из веских аргументов наверняка приведут Another Code: Two Memories. 

Японская студия Cing сумела шагнуть на ступеньку выше привычных текстовых адвенчур, добавив к увлекательной словоохотливой истории исследование локаций и решение загадок. Завязка отдаёт привкусом пресноватого детектива: симпатичная девочка Эшли в канун 14-летия получает сообщение от отца, которого давно считала погибшим. Он приглашает её посетить некий загадочный остров. Всё меняется, когда девочка встречает там говорящего призрака; дело оборачивается трогательным мистически-трагикомичным приключением на пару вечеров. Путешествуя по незатейливым 3D-декорациям, спутники натыкаются на интерактивные места, которые игрок тщательно ощупывает стилусом в режиме point&click. Найденные объекты также скрупулёзно обследуются, складываются в багаж, а потом применяются в тех или иных пазлах. Микроменеджмент с навигацией на сенсорном экране максимально удобный, качество перевода с японского не вызывает нареканий. 

Несмотря на крайне специфический жанр, Another Code заслужила добрую память и хорошую репутацию, а в этом году была переиздана для Switch.

Lost in Blue (2005)

С милым рай и в шалаше, лишь бы покушать приносил

Konami

Разработчик: Konami

Издатель: Konami


Среди адвенчур есть такой любопытный поджанр, как выживалки. В наше время его главным популяризатором по праву считается Subnautica, а без малого двадцать лет назад на весь мир прогремело имя Lost in Blue. На самом деле это была уже третья часть известной в Японии серии Survival Kids, первые две главы которой вышли на Game Boy Color. Завоевать признание широкой аудитории помогла шумиха вокруг DS. 

Дело происходит на необитаемом острове, неподалёку от которого терпит крушение пассажирское судно. На берег выбираются только двое — мальчик и девочка лет пятнадцати. Они начинают потихоньку обустраиваться в найденной неподалёку пещере. Девочка плохо видит, поэтому пополнять припасы мальчик ходит один, но если по сюжету надо идти вместе, то он водит подружку за руку, прямо как в Ico. Вам предлагают разные мини-игры, и вся соль в том, как они реализованы. Надо развести костёр — крутим шифтами деревянную палку, дуем в микрофон, распаляя пламя. Хотим подстрелить оленя — вытачиваем лук и стрелы, охотимся с помощью стилуса. Идём на рыбалку — мастерим своими руками удочку, имитируем весь процесс на сенсорном экране. Плюс целая авоська более традиционных пазлов. 

Это было свежо, весело и увлекательно.  Дальнейшие сиквелы растеряли чувство новизны, так что ажиотажа вокруг них не наблюдалось.

Project Rub (она же Feel the Magic: XY/XX, 2004)

Миллион алых роз даме сердца!

Sega

Разработчик: Sonic Team

Издатель: Sega


В стартовой линейке DS немало шума наделал ещё один сборник мини-игр, украшенный авангардистским дизайном от создателей вселенной Соника — студии Sonic Team во главе с Юдзи Накой. Сюжет прост как две копейки: парень встретил девушку, отчаянно в неё влюбился, поэтому теперь совершает безумные поступки с целью разжечь ответные чувства. Чего только не приходится ему выделывать! Рисовать сердечки на стене, участвовать в гонках на тележках из универсама, отбиваться от стада разъярённых быков и защищать подругу от назойливых пчёл, кататься на моноколесе между крышами небоскрёбов... 

Оба экрана используются как единое игровое пространство — если вы катнули боулинговый шар на нижнем, то «кегли» разлетаются на верхнем. Разумеется, в каждом задании активно применяется стилус, чуть реже микрофон, в который нужно не только дуть, но и время от времени что-нибудь выкрикивать. Без музыкально-ритмических упражнений тоже не обошлось, ведь среди авторов числится Такуми Ёсинага, работавший над Space Channel 5 для Dreamcast. 

Особенную популярность игра завоевала среди женской аудитории. Впрочем, успешного сериала из этой затеи не вышло. Продолжение, известное как The Rub Rabbits!, встретило куда более прохладный приём, что и поставило крест на дальнейших изысканиях.

Metroid Prime: Hunters (2006)

Когда появилась эта игра, словосочетание «шутер для мобилки» перестало быть анекдотом

Nintendo

Разработчик: Nintendo Software Technology

Издатель: Nintendo


Весьма популярная субсерия Metroid Prime, два выпуска которой взбодрили увядающие продажи GameCube, пришлась как нельзя кстати на новой приставке. Правда, к моменту выпуска DS разработчики успели сделать только коротенькую демо-версию с подзаголовком First Hunt, которой комплектовались коробки с консолью, зато уже тогда был виден недюжинный потенциал. 

Полная версия дозрела только к весне 2006-го, но даже такая задержка не помешала собрать приличную кассу и урожай восторженных отзывов. Управление стало ещё лучше, чем в двух ранних частях. Само действие происходит на верхнем экране, тогда как нижний выступает в качестве коврика для мыши, а стилус органично её заменяет. Точность движений такая, что автоприцел попросту убран за ненадобностью, по интуитивности освоения игра сопоставима с шутерами для ПК. Вместе с тем сохранены все особенности серии. Может, разве что адвенчурная составляющая не столь пышная, как у предшественниц, но тоже есть. Вишенка на торте — роскошный многопользовательский раздел. Более 20 уникальных карт, 7 хорошо сбалансированных персонажей с индивидуальными способностями, приятный набор режимов — пожалуй, скорее сингл выступал довеском к мультиплееру, чем наоборот.

Trauma Center: Under the Knife (2005)

Мы его теряем!

Atlus

Разработчик: ITL

Издатель: Atlus


История юного хирурга Дерека Стайлза оказалась настолько увлекательной, что издательство Atlus осмелилось перевести её с японского для западной аудитории. События разворачиваются в недалёком будущем (для нас уже прошлом) — в 2018 году, когда в мире начинается невиданная прежде эпидемия GUILT. Врачам приходится сражаться с новой болезнью за жизнь каждого пациента. Большую часть времени занимают многословные текстовые диалоги, ну а когда начинается операция, игроку приходится вовсю орудовать стилусом по нижнему экрану. Только не подумайте, будто всё серьёзно. Хирургическое вмешательство представляет собой набор забавных, подчас довольно сложных мини-игр, которые необходимо одолевать за отведённое время, а визуализация здесь не настолько реалистична, чтобы вызывать отвращение у впечатлительных людей (хотя возрастной рейтинг Teen 13+ всё-таки стоит учитывать). 

Дебютная глава неожиданно стала бестселлером, превзойдя самые смелые ожидания. Заложенного в неё потенциала хватило на успешный сиквел для самой DS и на три выпуска для другой нестандартной приставки от Nintendo — Wii, где разработчики также изрядно покуражились над управлением с помощью пульта Wiimote.

Kirby: Power Paintbrush (она же Kirby: Canvas Curse, 2006)

Новая версия приключений Колобка

Nintendo

Разработчик: HAL Labs

Издатель: Nintendo


Строить схему управления целиком на стилусе и тачскрине — большой риск. Многие разработчики подстраховывались традиционной кнопочной раскладкой на случай, если инновационность всё же придётся геймерам не по вкусу. Однако создатели Kirby: Power Paintbrush сиганули в омут с головой, полностью отказавшись от любых альтернатив. Главным героем этого платформера вообще нельзя управлять! Очаровательный розовый пуфик лишился ручек и ножек, к тому же разучился летать, окончательно превратившись в колобка. Теперь он передвигается, только если нарисовать для него стилусом радугу. С точки зрения механики больше всего это напоминает пинбол — запускаем шарик, а дальше смотрим, попадёт ли он туда, куда нам нужно. Правда, корректировать траекторию можно в любой момент, рисуя новые радуги. Возможность забирать у противников уникальные способности осталась, для этого больше не нужно их поглощать, достаточно провести атаку быстрым тычком стилуса. 

Power Paintbrush дарит поистине уникальный опыт, повторить его парни из HAL Labs больше никогда не пытались — это был отдельно взятый творческий эксперимент. В дальнейшем Кирби вернулся в нормальное состояние. Милаха и поныне радует нас очередными приключениями на всех новых приставках от Nintendo.

Phoenix Wright: Ace Attorney (2005)

Судебные заседания могут длиться бесконечно…

Capcom

Разработчик: Capcom

Издатель: Capcom


Казалось бы, что может быть скучнее судебного заседания… только если в нём не участвует молодой, обаятельный и всегда уверенный в себе адвокат Феникс Райт! Судьбой этот проект во многом пересекается с упомянутой выше Lost in Blue. Ранние главы выходили на Game Boy Advance, но все три остались без перевода, поскольку издатель не верил в успех на западном рынке. Но появилась DS со своими чудесными возможностями, после чего Capcom сделала ремейк первой части и сорвала джекпот. 

Phoenix Wright: Ace Attorney состоит из двух геймплейных сегментов. Сначала вы узнаёте суть уголовного дела, обследуете связанные с преступлением места в квестовом режиме с механикой point&click, беседуете со свидетелями, выбирая варианты фраз в диалогах. Затем попадаете непосредственно в зал суда, где должны защитить невиновного и обличить настоящего преступника, опираясь на полученные ранее улики. Подобный геймплей сам по себе вполне увлекателен (если вы любите текстовые адвенчуры), а со стилусом и микрофоном он к тому же становится экспрессивным. Вся игра пронизана тонким юмором с различной окраской, от социальной иронии до глумления с сексуальным подтекстом, а многогранные характеры персонажей помогает раскрывать дизайн, выполненный в стилистике аниме. 

Сериал про Феникса Райта процветает и поныне. Правда, в Capcom его по-прежнему считают нишевым, поэтому многие выпуски выходят только на японском.

Nintendogs (2005)

Ну как не растрогаться от такой милоты?

Nintendo

Разработчик: Nintendo

Издатель: Nintendo


Не у всех есть возможность завести себе настоящего питомца, тем более в Японии, где мало места и высочайшая плотность населения. Однако хотят этого многие горожане. В середине девяностых отдушиной для страдающих от стресса стал «Тамагочи» — сначала в виде брелока с экраном, затем на картриджах для Game Boy. Эту же страсть эксплуатировали «Покемоны», а завершили эволюцию «Нинтендособаки». 

Геймплея как такового нет, просто у вас появляется мохнатый четвероногий друг, которого надо опекать. Кормить, поить, выгуливать, мыть после прогулок в ванной с шампунем, дрессировать, водить на выставки и соревнования, нянчить — всё это непосредственно стилусом по сенсорному экрану, что ещё сильнее сближает с любимцем. Через микрофон можно отдавать голосовые команды. 

Стоит ли говорить, что такая мимими-прелесть находила отклик прежде всего среди девчонок? Собачки продавали консоль миллионами, тем более что хитрые издатели раскладывали разные породы в разные версии картриджей, по аналогии с теми же «Покемонами». Откровенно говоря, Nintendogs сложно назвать видеоигрой в полном смысле слова, но хитом она была стопроцентным.

The World Ends with You (2008)

Драка по-македонски, двумя руками одновременно

Square Enix

Разработчик: Jupiter Corporation

Издатель: Square Enix


Идея соорудить RPG в сеттинге современной Японии на первый взгляд кажется неуклюжей, ведь жанр приучил нас к фэнтезийным мирам, где обитают сказочные существа, а магия — повседневная обыденность. Тем не менее задумка полностью себя оправдала. Суть занимательной истории состоит в том, что случайно погибшие люди получают шанс вернуться в свой мир, если победят в специальной Игре, задания в которой выдают Жнецы. При этом участники остаются там же, где находились при жизни, только окружающие перестают их видеть. Поэтому замкнутый тинейджер Неку Сакураба, обитающий в знаковом для токийцев районе Сибуя, поначалу даже не понимает, что с ним произошло. Но, осознавая своё бедственное положение, тоже втягивается в Игру. 

В The World Ends with You огромное количество отсылок к масс-культуре нулевых, при этом игра идеально работает именно как «ролевуха», в которой нужно много всего прокачивать и копить. Боевая система осваивается тяжеловато, поскольку сражаться нужно на обоих экранах одновременно: на нижнем — стилусом, на верхнем — крестовиной. Дизайн персонажей навевает воспоминания о другой культовой RPG тех лет — Kingdom Hearts. Это не случайность, а следствие того, что в команду разработчиков затесался Тэцуя Номура, известный всем поклонникам творчества Square Enix. Проект был переиздан на Switch с упрощённой боёвкой, а три года назад даже получил сиквел. Есть надежда, что не последний.

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Егор «Neon Knight» Соловьёв

Ветеран игрожура. Начинал в "Великом Dраконе", оставил свой след в "Videogames INSIDE", "Консоли" и "Навигаторе", а также на портале Games.mail.ru. Снова в деле!

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